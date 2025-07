Pedófilos são presos com material pornográfico infantil em operação da PF

Rodovias Federais

Entre janeiro e junho, polícia apreendeu 8 toneladas da droga

O estado de Mato Grosso do Sul foi responsável por 33,45% da cocaína apreendida nas rodovias federais brasileiras no primeiro semestre de 2025, segundo balanço divulgado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). De janeiro a junho, foram retiradas de circulação 24.981 quilos da droga em todo o país. Desse total, 8.358 quilos foram interceptados em território sul-mato-grossense.

O levantamento aponta um crescimento de 18,89% nas apreensões em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram apreendidos 21.012 quilos de cocaína nas rodovias federais. O aumento, segundo a PRF, está ligado ao reforço das ações integradas de inteligência e ao investimento em tecnologia e capacitação de agentes.

Além de Mato Grosso do Sul, os estados com maiores apreensões foram Mato Grosso, com 4.265 kg, e Paraná, com 2.020 kg. Os três estados compartilham fronteiras com países vizinhos, o que, segundo a PRF, facilita a entrada de drogas no Brasil, com destino ao mercado interno e ao exterior.

A principal rota utilizada pelos traficantes no estado é a BR-262, que lidera o ranking nacional de rodovias com maior volume de apreensões, com 4.455,28 kg de cocaína interceptados somente nos seis primeiros meses do ano. Outra rodovia de destaque é a BR-267, também em Mato Grosso do Sul, onde foram apreendidos 1.119,74 kg da droga no período.

Estado Quantidade de cocaína apreendida (janeiro a junho de 2025) Mato Grosso do Sul 8.358 kg Mato Grosso 4.265 kg Paraná 2.020 kg Paraíba 1.826 kg São Paulo 1.438 kg Rodovia/local Quantidade de cocaína apreendida (janeiro a junho de 2025) BR-262/Mato Grosso do Sul 4.455,28 kg BR-364/Mato Grosso 2.290,93 kg BR-101/Paraíba 1.573,40 kg BR-070/Mato Grosso 1.270,82 kg BR-267/Mato Grosso do Sul 1.119,74 kg

Fonte: PRF

Ao todo, 831 pessoas foram presas em flagrante por envolvimento com o transporte de cocaína nas rodovias federais brasileiras.

Para a diretora de Inteligência da PRF, Nadia Zilotti, os dados refletem a efetividade da atuação da instituição no combate ao tráfico. “O aumento expressivo na apreensão de cocaína reflete a eficácia da estratégia da PRF: capacidade operativa, inteligência orientando a ação, integração entre áreas e compromisso com o enfrentamento qualificado ao crime organizado”, afirmou.

