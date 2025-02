Pela 1° vez, sul-mato-grossense chega ao comando do Comsefaz

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Pela 1° vez um sul-mato-grossense assumiu a presidência do Comitê Nacional dos Secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal (Comsefaz). O secretário de Fazenda de Mato Grosso do Sul, Flávio César Mendes de Oliveira assumirá o cargo após a votação que aconteceu nesta sexta-feira (7), durante a 40ª Reunião Extraordinária do Comitê.

Durante a reunião, também foram definidos os vice-presidentes e os membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal. Flávio César sucede a Carlos Eduardo Xavier, secretário de Fazenda do Rio Grande do Norte.

Em seu discurso, Flávio agradeceu pela confiança dos secretários e reforçou a importância do Comsefaz em relação à defesa dos interesses dos Estados e na construção de um federalismo mais cooperativo.

“É uma honra assumir a presidência do Comsefaz e contribuir para o fortalecimento da gestão fiscal dos Estados. Nosso compromisso é ampliar o diálogo federativo, promover a cooperação entre os entes e garantir soluções inovadoras para os desafios fiscais, sempre preservando a autonomia dos Estados. Com uma gestão eficiente e transparente, trabalharemos para construir um federalismo mais equilibrado, assegurando que os Estados tenham voz ativa nas decisões que impactam o desenvolvimento econômico e social do país”, ressaltou.

Trajetória

O atual secretário de Fazenda, Flávio César, construiu sua trajetória profissional no setor público com foco na articulação política e gestão fiscal. Graduado em Relações Públicas e pós-graduado em Gestão e Marketing Integrados, ocupou cargos de relevância na administração estadual e municipal.

Como vereador e presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, atuou na mediação de debates e na busca por soluções para demandas regionais. Posteriormente, à frente da Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica (Segov), coordenou a campanha eleitoral de Eduardo Riedel ao governo de Mato Grosso do Sul no ano de 2022.

No comando da Secretaria de Fazenda de Mato Grosso do Sul (Sefaz-MS), implementou medidas para fortalecer o equilíbrio fiscal do Estado. Durante sua gestão, Mato Grosso do Sul obteve a nota CAPAG A+, a mais alta classificação do Tesouro Nacional, permitindo maior acesso a operações de crédito com aval da União.

Sua abordagem técnica priorizou o planejamento estratégico e a transparência fiscal, que resultou em uma administração mais eficiente dos recursos públicos. Agora, sua experiência o leva à presidência do Comsefaz.

Composição da Presidência e Administração – Biênio 2025/2027

Presidente:

Flávio César Mendes de Oliveira – Secretário de Fazenda do Mato Grosso do Sul

Vice-presidentes:

1º Vice-Presidente: Luis Fernando Pereira da Silva – Secretário de Estado de Finanças de Rondônia

2º Vice-Presidente: Fabrízio Gomes Santos – Secretário da Fazenda do Estado do Ceará

3º Vice-Presidente: Luiz Cláudio Gomes – Secretário de Estado da Fazenda de Minas Gerais

4º Vice-Presidente: Norberto Anacleto Ortigara – Secretário de Estado da Fazenda do Paraná

5º Vice-Presidente: Francisco Sérvulo – Secretário de Economia do Estado de Goiás

Conselho Fiscal – Titulares:

Amarísio Freitas – Secretário de Estado da Fazenda do Acre

Rogério Gallo – Secretário de Fazenda do Estado do Mato Grosso

Emílio Joaquim de Oliveira Júnior – Secretário de Fazenda do Estado do Piauí

Conselho Fiscal – Suplentes:

René de Oliveira e Sousa Júnior – Secretário de Estado da Fazenda do Pará

Benicio Costa – Secretário de Estado da Fazenda do Espírito Santo

Marialvo Laureano dos Santos Filho – Secretário de Estado da Fazenda da Paraíba

