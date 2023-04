Pela segunda vez no mês, Santa Casa barra entrada de novos pacientes do SUS

Mato Grosso do Sul

Hoje, os professores temporários recebem cerca de metade do salário de um professor efetivo

Foto: Arquivo Correio do Estado

Governo do Estado tem como meta igualar o salário de professores contratados e concursados em Mato Grosso do Sul ao longo dos 4 anos da gestão do governador Eduardo Riedel (PSDB).

A afirmação foi concedida pelo secretário de Educação de Mato Grosso do Sul, Hélio Queiroz Daher, em coletiva de imprensa realizada nesta quarta-feira (27).

Segundo ele, um planejamento para realizar a equiparação deve ser entregue até outubro deste ano.

“A meta é aos poucos ir diminuindo essa diferença salarial. Eles [os professores] devem ter agora, ainda nesse mês de maio, aumento de 5% para os servidores temporários. E em outubro vamos discutir o salário do efetivo e do temporário para diminuir essa diferença”, disse.

O tema foi um dos carros chefe entre as promessas de campanha do governador, que concorreu ao pleito nas eleições de 2022.

O governo afirma, por diversas vezes, ter o melhor salário do país para professores. Entretanto, apenas os professores concursados são contemplados com isso, já os temporários recebem quase metade desse salário.

Ainda neste ano, o Governo Federal atualizou o Piso Salarial Nacional dos Profissionais do Magistério da Educação Básica Pública, que passou a ser R$ 4.420,55 a partir de 1º de janeiro de 2023, para carga horária de 20h/aula.

Tal reajuste representou a necessidade de um aumento de quase 15% no piso do Estado, o qual o governador afirma será aplicado aos profissionais que cumprem 40 horas semanais.

Hoje, um professor concursado em MS tem remuneração inicial no valor de R$ 10.318,18 para professor graduado com carga horária de 40h/aula, enquanto o professor temporário com a mesma formação recebe e carga horária recebe R$ 5.494,00.

Já os professores Capital, que atuam na rede municipal, com formação de nível superior, recebem R$ 2.330,83, com carga horária de 20h/aula, segundo a prefeitura. Ou seja, quase 50% a menos do que o piso nacional, de R$ 4.420,55 para a mesma carga horária.

Em Campo Grande

A luta por salário melhores não é travada apenas pelos professores da rede estadual de ensino, mas também pelos professores municipais.

Ainda ontem (26), os professores da Rede Municipal (Reme), foram às ruas para reivindicar ajuste que cubra, ou pelo menos se aproxime, do piso nacional, considerando que muitos chegam a receber cerca de 50% abaixo do piso.

A paralisação de ontem (23) foi integrada à Greve Nacional da Educação, adotada apenas pelos servidores do município.

“Na rede estadual a gente não parou. Essa paralisação está envolvendo mais redes municipais. Não é nenhuma escola nossa, apenas uma tinha dito, talvez, pararia e, se parar, tem que repor”, disse o secretário ao ser indagado sobre o assunto.