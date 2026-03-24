Pelo segundo ano consecutivo Campo Grande ganha Selo Ouro no Compromisso com a Alfabetização

Em cerimônia realizada em Brasília, nesta segunda-feira (23), a cidade de Campo Grande foi condecorada com o Selo Ouro no Compromisso com a Alfabetização. O reconhecimento faz parte do programa Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, que incentiva estados e municípios a aderirem práticas efetivas, para fortalecer a alfabetização nos primeiros anos escolares.
A conquista reflete os esforços e avanços da Rede Municipal de Ensino de Campo Grande nos últimos anos, pois desde que o Selo foi criado em 2024, o município vem sendo premiado.
A Capital apresentou um aumento significativo para os índices de alfabetização, elevando os números em mais de 20%, saindo de 41% para 64% de crianças alfabetizadas, o que corresponde a 6.424 estudantes, dentro de um universo de aproximadamente 10 mil alunos avaliados.
Este número de alfabetizados é referente à alunos do 2º ano do Ensino Fundamental, etapa considera fundamental para consolidar a alfabetização.
O avanço nos resultados, contemplam uma série de articulações alinhadas as diretrizes do Ministério da Educação, com destaque para:
- Monitoramento contínuo do trabalho pedagógico, com acompanhamento sistemático das escolas e das turmas;
- Formação continuada de professores alfabetizadores, incluindo a realização de grupos de estudos de professores alfabetizadores- GPAR voltados à troca de práticas, estudos e reflexões.
- Elaboração e orientação de documentos e diretrizes pedagógicas, que norteiam o trabalho dos professores e das equipes pedagógicas;
- Envolvimento das equipes escolares em um processo permanente de acompanhamento e apoio ao professor em sala de aula;
- Uso de avaliações diagnosticas periódicas para análise dos resultados e definição de intervenções pedagógicas.
Representan do o município na cerimônia, o Secretário Municipal de Educação Lucas Henrique Bitencourt, foi quem recebeu o Selo, em nome da Capital.
De acordo com o secretário, o título recebido reforça o empenho e o compromisso que o município tem com a educação infantil.
Em contato do Correio do Estado com a Secretaria Municipal de Educação, foi revelado que o município segue comprometido com as metas nacionais, com expectativa de alcançar cerca de 70% de crianças alfabetizadas até 2026 e a perspectiva é chegar em 80% ou mais até o final da década.
O Selo Ouro é entregue ao município que apresenta ações efetivas e resultados satisfatórios à alfabetização da criança na idade certa.
Foram condecorados com o Selo de Alfabetização um total de 18 estados, sendo 11 na categoria ouro, sete na prata e um na bronze.