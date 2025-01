Pelo segundo dia seguido, município de MS tem a temperatura mais alta do país

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Em mais um dia, o município de Porto Murtinho registrou a temperatura mais alta do Brasil com 39,8°C. é o que indicam os termômetros da última quarta-feira (8) divulgados pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)..

Na última segunda-feira (06) cinco cidades de Mato Grosso do Sul estavam entre as 10 mais secas do país, e duas entre as mais quentes. Já na terça-feira (7), o número subiu para seis entre as mais secas e três entre as mais quentes.

Em relação a umidade relativa do ar, duas cidades do estado estão entre os cinco municípios mais secos do país, Amambai aparece em 2° lugar com 14% de umidade relativa do ar e Porto Murtinho em 5°, com 17%.

Eles aparecem abaixo dos municípios de Jaguaribe (CE) e Santa Rosa (RS), e Palmeira das Missões (RS) que tiveram 13%, 16% e 17%, respectivamente.

Também aparecem entre as 10 cidades com maiores temperaturas os municípios de Amambai e Água Clara (37,9°C).

Previsão do Tempo

Nesta quinta-feira (9), há possibilidade de chuva fraca a moderada na maioria das regiões do Estado. Não estão descartadas tempestades acompanhadas de raios em algumas cidades de forma pontual. As temperaturas continuam elevadas no estado.

Temperaturas por região

Região sul: mínimas entre 18-24°C e máximas entre 34-39°C;

mínimas entre 18-24°C e máximas entre 34-39°C; Região sudoeste: mínimas entre 18-24°C e máximas entre 34-39°C;

mínimas entre 18-24°C e máximas entre 34-39°C; Região leste: mínimas entre 18-24°C e máximas entre 34-39°C;

mínimas entre 18-24°C e máximas entre 34-39°C; Região sudeste: mínimas entre 18-24°C e máximas entre 34-39°C;

mínimas entre 18-24°C e máximas entre 34-39°C; Região pantaneira: mínimas entre 25-27°C e máximas entre 31-35°C;

mínimas entre 25-27°C e máximas entre 31-35°C; Região do bolsão: mínimas entre 22-24°C e máximas entre 31-37°C;

mínimas entre 22-24°C e máximas entre 31-37°C; Região norte: mínimas entre 22-24°C e máximas entre 31-37°C.

Temperaturas por município

Campo Grande: mínimas entre 22-24°C e máximas entre 32-34°C:

mínimas entre 22-24°C e máximas entre 32-34°C: Dourados: mínima de 22ºC e máxima que pode chegar a 39°C;

mínima de 22ºC e máxima que pode chegar a 39°C; Corumbá: a variação será de 26°C e 35°C;

a variação será de 26°C e 35°C; Aquidauana: mínima de 23ºC e máxima de 37ºC;

mínima de 23ºC e máxima de 37ºC; Coxim: mínima de 22ºC e máxima de 32ºC;

mínima de 22ºC e máxima de 32ºC; Três Lagoas: mínima de 24ºC e máxima de 35ºC;

mínima de 24ºC e máxima de 35ºC; Ponta Porã: mínima de 23°C e máxima de 35°C;

mínima de 23°C e máxima de 35°C; Porto Murtinho: mínima de 23ºC e máxima de 29ºC.

Chuvas

Há um alerta do Inmet para "Perigo Potencial" de "Chuvas Intensas", que abrange as regiões Centro Norte e Leste de Mato Grosso do Sul. Com destaque para 25 municípios:

Água Clara; Alcinópolis; Aquidauana; Bandeirantes; Camapuã; Cassilândia; Chapadão do Sul; Corguinho; Corumbá; Costa Rica; Coxim; Figueirão; Inocência; Ladário; Miranda; Paraíso das Águas; Paranaíba; Pedro Gomes; Ribas do Rio Pardo; Rio Negro; Rio Verde de Mato Grosso; Rochedo; São Gabriel do Oeste; Sonora; e Três Lagoas.

O alerta é publicado quando há riscos de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. São esperadas chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h).

Instruções

Em caso de rajadas de vento:

não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas

não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda

evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Mais informações podem ser obtidas junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Prognóstico do verão (Jan-Fev-Mar)

O verão em Mato Grosso do Sul será de calor intenso, forte 'mormaço' e chuvas de rápida duração, as famosas "chuvas de verão".

A informação foi divulgada pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), em publicação de prognóstico da estação climática no estado. O verão começou oficialmente em 21 de dezembro e vai até 20 de março.

Ainda segundo o Cemtec, o forte calor deve superar as médias históricas para o período. Este cenário favorece a formação de ondas de calor, nos momentos em que não houver ocorrência de nuvens e chuvas.

As chuvas, contudo, deverão ter rápida duração e ocorrer de maneira irregular. Essa irregularidade pode agravar a recuperação das condições hídricas da região, o que acende um alerta para o setor agropecuário.

Conforme o Cemtec, mesmo que as chuvas se mantenham dentro da média histórica no próximos meses, isso não será suficiente para reverter o cenário de seca que afeta a região central do país, incluindo o estado de Mato Grosso do Sul. Nesse sentido, para os pesquisadores, o cenário é de incerteza.

Essa tendência incerta está diretamente relacionada ao fenômeno La Niña. O evento climático provoca o resfriamento das águas do Oceano Pacífico, o que impacta na ocorrência irregular das chuvas e na imprevisibilidade do clima no estado.

Assine o Correio do Estado