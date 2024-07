Pesquisa indica que Campo Grande está em 8° lugar entre melhores capitais do país

Fogo-Pantanal

As queimadas atingiram a região entre a Ponte do Morrinho e o ninho dos Tuiuiús

Trecho com Ipês-Amarelos no entorno da pista foi totalmente consumido pelo fogo Crédito: Gilherme Giovanni

O Ipê-Amarelo considerado simbolo do Mato Grosso do Sul, que encantava durante um trecho aproximado de 20 quilômetros, foi totalmente consumido pelo fogo, na BR-262, em Corumbá.

Segundo o fotojornalista, Guilherme Giovanni que trabalha registrando o Pantanal, o trecho queimado atingiu a região da Ponte do Morrinho até o ninho dos Tuiuiús, que ficou completamente destruído nas queimadas de 2020, e outro artificial foi feito no local.

Crédito: Gilherme Giovanni

Após a ponte é possível avistar em época de flora dos Ipês, o amarelo encantador das flores que acompanha o condutor por parte da via.

Outra preocupação de quem presenciou as queimadas em 2020, conforme relatou Guilherme Giovanni, passa pela questão da destruição da flora, habitat de diversos animais em específico aves que não terão o que comer quando o fogo estiver controlado.

"A hora que as queimadas abrandarem, a parte da seca vai pegar bastante pesado. Talvez, daqui há uns dois meses a gente vai ter um cenário de seca avançado e isso é triste porque você vai ter uma falta de alimentação para as aves, algumas não se reproduzem por conta do estresse do fogo, do ambiente, dessa mudança de habitat", lamentou o fotojornalista.

Como iniciou a carreira registrando belezas do Pantanal, o que deu a guinada para seguir a profissão de fotojornalista, Guilherme Giovanni lamenta em ver o cenário de devastação que anteriormente abrigava os Ipês.

Veja o vídeo

O registro feio em vídeo deixa nítido o cenário de terra arrasada, conforme é possível definir por imagens aéreas feitas pelo Instituto Homem Pantaneiro.

Instituto Homem Pantaneiro

A professora-titular de Botânica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Edna Scremin-Dias explicou que áreas de paratudal (ipês amarelos) são regiões ricas com diversas espécies, portanto o fogo é extremamente nocivo nessas áreas.

"O fogo ele traz um problema, se ele é muito recorrente, que apesar do paratudo ele ter uma resistência ao fogo, não necessariamente se o fogo for frequente muitos anos, a planta vai resistir porque ela tem que investir muita energia para o seu restabelecimento e tudo mais", pontuou a professora.

Monitoramento da PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), informou a reportagem que 48 agentes, estão reforçando a rodovia, realizando monitoramento contínuo, na BR-262, para segurança dos condutores.

Conforme a assessoria de imprensa, caso a fumaça esteja densa os agentes realizam a interdição da pista.

"Nossa orientação é que se o condutor se deparar com fogo muito próximo e/ou fumaça densa, retorne pra um local seguro e não siga a viagem".

O Correio do Estado noticiou, o fogo registrado pelo motorista Luis Fernando Rodrigues, que conduzia sentido Miranda Corumbá e ficou cercado pelo fogo que atingiu os dois lados da BR-262, no dia 24 de junho. O vídeo impressiona assim como a fumaça que toma conta da pista.

Simbolo

O Governo do Estado, no dia 17 de junho de 2018, o Projeto de Lei, que estabelece o Ipê-Amarelo como árvore simbolo de Mato Grosso do Sul. A lei foi sancionada pelo então à época governador Reinaldo Azambuja (PSDB).

A lei contempla que a árvore seja usada em documentos oficiais, imagens publicitárias e peças de comunicação quando o Estado estiver divulgado as belezas naturais e características de Mato Grosso do Sul.

PRIMEIROS GRANDES FOCOS

Segunda a DPA do Corpo de Bombeiros Militar do Mato Grosso do Sul, os cinco primeiros grandes focos, que deram início à uma mobilização mais ampla, tiveram início nos seguintes dias e locais:

31 de maio | foco próximo ao Porto Laranjeira

02 de junho | foco na Região próximo a Corumbá;

05 de junho | foco em Fort Coimbra

05 de junho | foco próximo à escola Jatobazinho

05 de junho | foco próximo ao Frigorífico Caimasul.

** Colaborou Alanis Netto

Assine o Correio do Estado