Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

BRASIL

Pesquisa inédita com genoma protege espécies de peixes da Amazônia

Estudo foi motivado pela necessidade de conter impactos causados pelo avanço da exploração predatória de espécies como o pirarucu

Da redação (com informações da Agência Brasil)

18/01/2026 - 11h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O pirarucu (Arapaima gigas) e o filhote (Brachyplatystoma filamentosum) são duas espécies de peixes amazônicos que, além de compartilharem o bioma de origem, possuem outras características em comum: a alta demanda pela gastronomia e a dificuldade de reprodução em ambientes de piscicultura.

Foram essas características que os elegeram as primeiras espécies a terem seus conjuntos de DNA decifrados por um estudo inédito conduzido pela Universidade Federal do Pará (UFPA).

Segundo o pesquisador Sidney Santos, que liderou a equipe do Laboratório de Genética Humana e Médica do Instituto de Ciências Biológicas, o estudo foi motivado pela necessidade de conter os impactos causados pelo avanço da exploração predatória dessas espécies, em função do aumento da demanda.

“A ideia central é, se você de uma forma equilibrada e direcionada conseguir conhecimento suficiente para produzir esses peixes do jeito mais sustentável possível, você pode diminuir a demanda da natureza”, explica.

Estudo da UFPA foi motivado pela necessidade de conter impactos causados pelo avanço da exploração predatória dessas espécies, entre elas o pirarucu.

DNA

A forma mais completa de buscar esse conhecimento é decifrando o DNA (ácido desoxirribonucleico) fornecido por amostras biológicas de vários indivíduos das espécies. Essa molécula, composta por quatro tipos de nucleotídeos (Adenina (A), Timina (T), Citosina (C) e Guanina (G), guarda informações precisas sobre saúde, traços físicos e ancestralidade, por exemplo.

No caso do estudo com o pirarucu e o filhote, os cientistas colheram amostras de mais de 100 peixes, para que os DNAs pudessem ser lido por um sequenciador genético capaz de entender a ordem dos nucleotídeos. Cada ordem diferente traz informações sobre um ser vivo, que juntas formam o genoma daquela espécie. Um tipo de manual completo sobre o grupo.

“Isso pode valer para qualquer animal que você imagine, qualquer vegetal. O modelo é sempre o mesmo. Se você, de uma forma sustentada, consegue a informação completa sobre o genoma desses animais, você pode fazer qualquer coisa com eles, inclusive reproduzir”, diz Santos.

Segundo o pesquisador, na prática, é possível saber se aquele peixe é filho de uma matriz para produção na piscicultura, ou se ele foi retirado diretamente da natureza e comercializado para outro país.

Rastreabilidade

A proteção das espécies vai além de aliviar a retirada do meio ambiente de peixes reproduzidos naturalmente. Por meio do conhecimento do genoma das espécies, é possível também saber a origem precisa daquele animal.

Segundo o diretor do Instituto Sócio Ambiental e dos Recursos Hídricos da Universidade Federal Rural da Amazônia, Igor Hamoy, que participou do estudo da UFPA, além de todo o conhecimento fisiológico, o genoma permite a rastreabilidade genética.

“Com a história que está dentro do genoma do pirarucu, por exemplo, eu consigo descobrir se um pirarucu que está sendo vendido em Boston foi oriundo da Amazônia”, diz Hamoy.

Ele destaca ainda que toda a informação trazida pelo estudo é registrada em um banco genético público, possibilitando o avanço de novas pesquisas sobre a espécie.

“Eu consigo descobrir exatamente que espécie é aquela e não ter mais dúvidas se o nome científico ou o nome vulgar, que está sendo utilizado por uma comunidade, é realmente aquele peixe que aquela comunidade amazônica há muito tempo come, há muito tempo trabalha”, destaca.

Avanços

Foi a partir da informação obtida, que os pesquisadores conseguiram avançar sobre os principais entraves em relação a psicultura do pirarucu e do filhote: a indução do hormônio sexual, o desenvolvimento de uma nutrição adequada para ambientes artificiais e a rastreabilidade para evitar que espécies amazônicas sejam comercializadas de forma ilegal.

Segundo a secretária nacional de Biodiversidade, Florestas e Direitos Animais, do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Rita Mesquita, esses avanços da ciência são orientadores na implementação de políticas públicas de conservação no país.

“A pesquisa genética contribui para aumentar nosso conhecimento sobre a biodiversidade brasileira e também contribui para a gente conseguir melhor compreender o que a gente já fez e o que ainda falta ser feito,” afirmou.

De acordo com a secretária, o planejamento até 2030, previsto na Estratégia e Plano de Ação Nacionais para a Biodiversidade (Epanb) foi pensado a partir do que a ciência aponta ser necessário para reduzir a perda de biodiversidade e regenerar os biomas brasileiros.

Algumas políticas públicas dependem ainda mais dos genomas decifrados por cientistas, como é o caso da elaboração das listas de espécies exóticas invasoras e Lista Nacional de Espécies Ameaçadas de Extinção. Outro exemplo citado pela secretária é o Plano Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa (Planaveg), lançado pelo governo federal em 2024.

“Em processos de refaunação, porque fauna desapareceu, ou restauração de vegetação, essa biblioteca de informação genética permite que a gente possa ter acesso ao conhecimento necessário para devolver aos lugares certos as espécies”, explica Mesquita.

Desafios

Pesquisador da UFPA, Sidney Santos, liderou  estudo sobre impactos causados pelo avanço da exploração predatória. Foto: Sidney Santos/Arquivo Pessoal

Na avaliação do pesquisador Sidney Santos, a ampliação de estudos para decifrar genomas de espécies em geral é um tipo de conhecimento que tem uma tendência de avançar no país e em todo o mundo, principalmente pela diminuição do custo dos recursos necessários.

“O genoma humano, que foi o primeiro, demorou 10 anos para fazer, custou de US$ 2,5 a 3 bilhões. A partir daí, o poderio das máquinas foi aumentando. Hoje, com o MGI, que é o equipamento [sequenciador de DNA] que usamos, você consegue fazer 48 genomas humanos em 3 horas, a um custo, que eu espero que ainda diminua, de US$1,5 mil a US$ 2 mil no máximo”, diz.

Por outro lado, Hamoy destaca que para a região amazônica os desafios são maiores que em outras regiões do país. De acordo com Santos, além do equipamento da UFPA ser o único sequenciador genético do setor público da Amazônia, há ainda o chamado “custo Amazônia” causado por dificuldades logísticas e operacionais.

“O custo hoje está menor, mas não é um custo ainda acessível para qualquer pesquisador, para qualquer universidade. Então o parque tecnológico que a UFPA tem aqui, no Laboratório de Genética Humana e Médica, é um parque que consegue fazer tudo isso, informou.

“Mas o insumo dessa pesquisa, por exemplo, tem que ser financiado. Então, assim, são muitas linhas de pesquisa, que precisam de financiamento, especialmente aquelas que são pesquisas aplicadas”, acrescentou.

Para Rita Mesquita, o trabalho para assegurar que espécies não sejam perdidas é um desafio do tamanho da biodiversidade do país: a maior do mundo.

“O que o Ministério [do Meio Ambiente] faz nesse sentido é continuar trabalhando com a ciência para aprimorar nossa informação sobre áreas prioritárias, continuar buscando a proteção dos territórios para as espécies, principalmente aquelas mais ameaçadas, que essas espécies tenham a devida proteção para não desaparecer”, reforça.

E o papel da ciência é parte fundamental para gerar conhecimento que permita que a interação de humanos com espécies de qualquer bioma seja pautada por parâmetros de sustentabilidade, destaca a secretária.

“Isso vale para bicho e vale para planta. Se a gente tem formas de manejar de maneira sustentável, formas de recuperar, restaurar e devolver, a gente pode estabelecer uma relação onde as espécies possam ser manejadas a partir de princípios sustentáveis do manejo de baixo impacto e com populações asseguradas em áreas protegidas”, conclui.

INTERIOR

Descarte irregular de lixo hospitalar em MS entre na mira do MP

Instaurado através da Promotoria de Justiça de Bela Vista, o inquérito civil apura essa "eventual irregularidade na gestão de resíduos sólidos provenientes de serviços de saúde"

18/01/2026 09h31

Compartilhar
LIXO HOSPITALAR

LIXO HOSPITALAR Reprodução/MPMS

Continue Lendo...

Conhecida no interior do Mato Grosso do Sul como a "Princesa do Apa", graças ao rio que margeia a cidade distante aproximadamente 324 quilômetros da Capital, Bela Vista entre na mira do Ministério Público Estadual graças a flagrantes de descarte irregular de lixo hospitalar. 

Instaurado através da Promotoria de Justiça de Bela Vista, o inquérito civil apura essa "eventual irregularidade na gestão de resíduos sólidos provenientes de serviços de saúde no município". 

"A investigação foi instaurada no âmbito da Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente, com fundamento em dispositivos constitucionais e legais que atribuem ao MPMS a proteção do meio ambiente e da saúde pública", cita o Ministério em nota.

Conforme o MPMS, o objetivo é apurar se os serviços de coleta, transporte, tratamento e inclusive destinação final dos resíduos de serviço de saúde, estão acontecendo dentro de toda a conformidade jurídica e ambiental de cada uma dessas etapas. 

Na mira

Atuando nos mais diversos interesses públicos, o Ministério Público faz questão de frisar os potenciais perigos contidos nesse classificação de resíduos, já que apresentam riscos à saúde humana e à qualidade ambiental, como bem descreve a própria Política Nacional de Resíduos Sólidos.

Durante as apurações, o MPMS ressalta que exigiu informações específicas do Executivo de Bela Vista, inicialmente sendo especificada a notificação dos investigados para que sejam apresentados esclarecimentos, documentos e informações em um prazo de aproximadamente uma semana. 

Com relação ao Executivo, a Prefeitura de Bela Vista foi questionada se há, de fato, um Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos no município e eventual custódia, pelo poder público, da destinação de material gerado por laboratórios particulares em anos anteriores.

Em outras palavras, o Ministério Público de Mato Grosso do Sul busca saber se a  Política Nacional de Resíduos Sólidos, que estabelece responsabilidade compartilhada entre o poder público, setor empresarial e geradores, está sendo gerida de forma correta no município. 

Após o decurso dos prazos para manifestação dos notificados e análise das informações prestadas, os autos serão orientados para novas deliberações, podendo resultar na adoção de medidas extrajudiciais, antecipando ajustes ou eventual proposição de ação judicial, conforme o resultado das investigações", conclui o MP.

 

Assine o Correio do Estado

INTERIOR

Dono de barbearia morre por disparo acidental em briga de terceiros; vídeo

Homem "tirava satisfação" com rapaz que teve o primo morto, ainda em 2025, supostamente a mando do irmão desse atual atirador, que foi detido em flagrante por homicídio

18/01/2026 08h43

Compartilhar
Imagens do circuito de monitoramento gravaram o momento do crime

Imagens do circuito de monitoramento gravaram o momento do crime Reprodução

Continue Lendo...

Distante aproximadamente 231 quilômetros da Capital, um rapaz de 22 anos morreu vítima de disparo acidental registrado por câmeras de videomonitoramento em frente à barbearia em que trabalhava, após um momento em que um homem que seria seu "amigo" tentou tirar satisfação com um terceiro. 

Conforme divulgado pela Polícia Civil, o crime aconteceu no município de Dourados, cidade também conhecida como "Portal do Mercosul" e "Capital do Agronegócio". Em nota, a PCMS divulgou que o indivíduo acusado pela morte foi preso ainda no sábado (17). 

Devido ao trabalho do Seção de Investigações Gerais/Núcleo Regional de Inteligência, com o apoio da Guarda Municipal, o acusado foi capturado pelas forças de segurança pública do interior do Mato Grosso do Sul menos de 24 horas após o crime.  

Entenda

Informações levantadas durante a investigação do caso apontam ligação entre vítima e acusado, com toda a dinâmica do crime registrada pelo equipamento de vigilância que mostra a entrada do estabelecimento pertencente ao rapaz de 22 anos. 

Dono de uma barbearia, a vítima aparece nas imagens inicialmente sentada em uma mureta, ao lado de um rapaz em pé na frente do estabelecimento, que estava vestindo boné, camiseta preta e chinelos. 

Segundo a polícia, o crime ocorreu por volta de 19 horas da última sexta-feira (16), quando um rapaz mais alto, trajando blusa cinza e short jeans claro, sai do estabelecimento em direção ao terceiro indivíduo. 

Nas imagens, nota-se que ambos trocam palavras próximos um do outro, até o momento em que o acusado, de costas para a câmera, leva a mão na cintura e parece sacar uma arma. Menos de um minuto depois acontece o disparo. Confira as imagens do circuito de monitoramento: 

Ainda conforme a Polícia Civil em nota, o terceiro indivíduo seria um desafeto do rapaz acusado, que possui 26 anos.

Toda a confusão teria começado ainda em 2025, quando o irmão do atual acusado foi preso apontado como o mandante da morte do primo desse rapaz que seria o alvo da discussão neste final de semana. 

Ao sacar o revólver da cintura, a arma dispara e atinge o amigo que seria dono da barbearia, com o terceiro indivíduo correndo sem ser atingido, momento em que o acusado ainda tenta acudir o jovem empreendedor que chegou a ser socorrido.

Encaminhado diretamente para o Hospital da Vida de Dourados, o jovem não resistiu ao ferimento e morreu assim que chegou à unidade hospitalar. O acusado foi localizado na casa de familiares, no Bairro Harrisson de Figueiredo, preso e conduzido à delegacia, autuado em flagrante pelo crime de homicídio, sendo que o caso segue sob investigação.

 

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Loteria Federal 06034-8 de hoje, sábado (17/01)
Loterias

/ 17 horas

Resultado da Loteria Federal 06034-8 de hoje, sábado (17/01)

2

Resultado da Quina de hoje, concurso 6930, sábado (17/01)
Loterias

/ 16 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6930, sábado (17/01)

3

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2961, sábado (17/01)
Loterias

/ 16 horas

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2961, sábado (17/01)

4

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3590, sábado (17/01)
Loterias

/ 16 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3590, sábado (17/01)

5

Empreiteira oferece desconto de 5% e vai pavimentar bairro da Capital
itamaracá

/ 1 dia

Empreiteira oferece desconto de 5% e vai pavimentar bairro da Capital

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Mercosul-UE: acordo traz 20 capítulos para nortear relação entre os dois blocos
Exclusivo para Assinantes

/ 16 horas

Mercosul-UE: acordo traz 20 capítulos para nortear relação entre os dois blocos
Juliane Penteado: Novo slário mínimo 2026 impactos no INSS, contribuições e previdência
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 2 dias

Juliane Penteado: Novo slário mínimo 2026 impactos no INSS, contribuições e previdência
Produtividade fracionada
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

Produtividade fracionada
Juliane Penteado: Autônomo, mesmo em férias não se esqueça da contribuição previdenciária em 2026
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 09/01/2026

Juliane Penteado: Autônomo, mesmo em férias não se esqueça da contribuição previdenciária em 2026