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MEIO AMBIENTE

Pesquisadores querem criar índice para "traduzir" estresse ambiental

Com a ajuda da IA, programa vai traduzir a comunicação da natureza

Agência Brasil

31/05/2026 - 23h00
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Renato Lino é profeta da chuva, em Quixadá, no Ceará, e aprendeu com o pai que a natureza fala e que dá para traduzir o que ela diz.

“É a catingueira que descasca, é a casinha da maria-de-barro, é o angico e muitas coisas que a gente observa”, explica. 

É observando os seres vivos ao redor, como árvores e passarinhos, que o profeta de 78 anos faz previsões climáticas. “Tudo isso é coisa que a gente vai ajuntando, vai anotando”. Explica o “cientista” do sertão, que só de olhar para que lado está a porta de entrada do Funarius furnus, nome científico do pássaro conhecido como maria-de-barro, ele sabe dizer se vai chover no sertão.

É esse tipo de informação que pesquisadores querem aprender a decodificar usando tecnologia digital e inteligência artificial. A ideia vai começar a ser posta em prática em Recife.

O projeto vai observar seres vivos que fazem parte da cena urbana da cidade para descobrir o que eles estão “falando” sobre o ambiente no qual estão inseridos. Uma espécie de tradutor digital, ou como resume Artur Maia, biólogo e pesquisador do departamento de botânica da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE): uma Babel reversa.

O projeto vai usar equipamentos para captar os sons emitidos por morcegos, o ritmo de abertura e fechamento das conchas das ostras, a transpiração das aroeiras (árvore nativa da região) e o vôo das abelhas em Recife e comparar com os registros das mesmas espécies em áreas com menor influência humana, como Reserva Ambiental de Saltinho e na APA de Guadalupe, ambas no litoral sul de Pernambuco.

“As respostas metabólicas são particulares de cada organismo, mas muitas vezes isso não é utilizado como informação, simplesmente porque a gente não consegue entender aquela língua”, diz Artur.

“As ostras, por exemplo, tendem a abrir com menor frequência em condições adversas. Ela segura a onda, reduz a frequência de filtração e fica sem se alimentar para se manter naquele ambiente e evitar o acúmulo de metal pesado e outras coisas”. 

Índice de Resiliência Metabólica

Artur explica que é a diferença entre o “ritmo de vida” dessa ostra estressada e o da que vive numa área de proteção que mostra a resiliência metabólica da espécie. “Eu quero verificar o quanto aquele organismo está se esforçando para sobreviver naquele ambiente”, afirma.

A ideia é reunir os dados das respostas metabólicas de cada espécie monitorada para calcular o Índice de Resiliência Metabólica (IRM) do lugar. Algo como um IDH (Índice de Desenvolvimento Humano), mas com parâmetros ambientais.

“O estresse é uma informação que não pode ser fingida.  Essa resposta metabólica existiu, aconteceu. O que a gente quer é, de posse dessa informação, juntar o nervosismo da abelha, a movimentação da ostra mais tranquila, a respiração da aroeira, para ter um índice de resiliência metabólica, que a gente quer padronizar numa escala de 0 a 100”.

Batizado como Apeiron, palavra grega que significa ilimitado, a pesquisa vai começar os primeiros testes até novembro, em Recife, e vai ser conduzido pelo Centro de Estudos e Sistemas Avançados de Recife (CESAR). 

E assim como seu Lino, o profeta da chuva que traduz o que vê em previsão, Artur Maia diz que a observação do metabolismo das espécies que convivem com os seres humanos pode se transformar em ações concretas:  “um planejamento urbano pensando na cidade como um organismo vivo, com as suas particularidades”, explica. 

“Pode ser que, por exemplo, lá na Mustardinha [bairro de Recife] a pressão térmica para aqueles habitantes não se reflita em desconforto habitacional como se reflete para o habitante da zona norte, no bairro de Casa Forte. Então essa pressão é diferente. Se tem uma coisa que você não pode fingir, é conforto metabólico”, conclui.

INTERIOR

Homem descumpre ordem judicial e destrói bens, carro e imóveis da ex

De acordo com o boletim de ocorrência, o caso aconteceu durante a madrugada deste domingo e foi registrado como violência doméstica

31/05/2026 17h30

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O caso foi registrado na Depac-Dourados como violência doméstica

O caso foi registrado na Depac-Dourados como violência doméstica Foto: Divulgação/PCMS

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Um homem de 33 anos descumpriu ordem judicial e invadiu a casa da ex-companheira em Dourados, destruindo diversos bens, como móveis, eletrodomésticos e carro.

De acordo com informações do jornal Dourados News, o caso aconteceu por volta das 2h da madrugada deste domingo (31), no Bairro Harrison Figueiredo. A vítima, uma mulher de 41 anos, denunciou à Polícia Militar que seu ex-parceiro estaria na sua casa danificando o imóvel, tendo sido avisada pela vizinha.

Ao chegar no endereço indicado, diversos policiais encontraram uma série de danos. Primeiro, o portão da casa estava arrombado, o que indicou que a residência realmente foi invadida. O veículo da mulher também foi danificado, com o vidro traseiro quebrado e danos na lataria.

Na parte interna da casa, a situação era ainda pior. Conforme o registro policial, havia alimentos espalhados pelo chão, dois refrigeradores derrubados, além de danos em mesa de jantar, cadeiras e armários da cozinha. 

No quarto da vítima, o autor teria quebrado os vidros do guarda-roupa e uma televisão de 50 polegadas, além das roupas da mulher também terem sido encontradas rasgadas e espalhadas pelo local.

Diante da situação avistada, a equipe policial que esteve presente na ocorrência emitiu boletim e encaminhou o caso à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac). Na repartição, a mulher demonstrou querer representar criminalmente contra o ex-companheiro, além de ter solicitado medidas protetivas de urgência.

O caso foi registrado como dano no contexto de violência doméstica e descumprimento de decisão judicial que defere medida protetiva de urgência.

Dados

Segundo o Monitor da Violência Contra a Mulher, da Secretaria de Estado de Justiça e de Segurança Pública de Mato Grosso do Sul (Sejusp-MS), 8.458 medidas protetivas de urgência foram solicitadas este ano no estado, sendo que 90,22% foram concedidas. No ano passado, o estado obteve recorde no quesito, com 18.187 solicitações e 14.856 concedidas.

Sobre os números de violência doméstica, 8.864 mulheres já foram vítimas este ano, sendo a faixa etária dos 30 a 59 anos a mais comum. Em 2025, Mato Grosso do Sul também registrou recorde neste crime, com 22.250 vítimas.

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Assassinato

Homem é morto a facadas durante briga em Campo Grande

Câmeras de segurança registraram o crime; suspeito foi identificado e é procurado pela polícia

31/05/2026 17h01

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Foto: Divulgação

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Uma briga generalizada registrada na manhã deste domingo (31), no Jardim Itamaracá, em Campo Grande, terminou com a morte de Aelisson Ferreira dos Santos, de 40 anos. A vítima foi atingida por golpes de faca durante a confusão ocorrida em via pública.

O crime aconteceu na Rua Cerejeira do Norte e foi registrado por câmeras de segurança de uma residência da região. As imagens foram recolhidas pela polícia e devem auxiliar nas investigações conduzidas pela Polícia Civil.

De acordo com as informações apuradas, o vídeo mostra o momento em que Aelisson e o suspeito iniciam uma discussão que evolui para uma luta corporal. Durante o confronto, o agressor desfere vários golpes de faca contra a vítima.

As imagens também registram a presença de uma mulher que tenta interromper a briga, gritando à distância para que os envolvidos encerrassem o desentendimento. Apesar da tentativa de intervenção, a agressão continuou.

Moradores relataram ter ouvido gritos e uma intensa discussão envolvendo várias pessoas nas primeiras horas da manhã. Uma testemunha entregou aos policiais um vídeo gravado pelo celular, que também mostra parte da confusão e será incorporado ao inquérito.

Inicialmente, não havia confirmação sobre a autoria do homicídio. No entanto, informações repassadas por moradores levaram à identificação do principal suspeito do crime. Segundo o boletim de ocorrência, ele fugiu logo após o ataque e ainda não foi localizado.

A motivação da briga e as circunstâncias que levaram ao homicídio continuam sendo investigadas. O caso foi registrado como homicídio qualificado e segue sob apuração da Polícia Civil.

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