PF abre inquérito para apurar golpes envolvendo doação de cestas de alimentos da Conab

HOMEM DESAPARECEU

Homem de 43 anos estava em embarcação e desapareceu; suspeita é que ele caiu nas águas

A Marinha do Brasil, por meio da Capitania Fluvial do Pantanal (CFPN) em Corumbá, instaurou inquérito administrativo para apurar as causas de um incidente ocorrido no Rio Paraguai, na manhã desse sábado (25).

De acordo com informações do 6º Distrito Naval, um homem de 43 anos, que estava em uma embarcação, desapareceu nas proximidades da Ilha do Tagiloma, a 15 km do centro de Corumbá. A suspeita é que ele tenha caído ou pulado no rio.

Buscas estão sendo realizadas desde ontem pela equipe de busca e salvamento da Capitania Fluvial do Pantanal e por equipe do 3º Grupamento do Corpo de Bombeiros. Até a publicação desta reportagem, a vítima não foi localizada.

Em nota, a Marinha informa que irá apurar as causas, circunstâncias e responsabilidades do incidente.

Também foi emitido um Aviso aos Navegantes, pelo Centro de Hidrografia e Navegação do Oeste, alertando do ocorrido e solicitando apoio a todas as embarcações que transitarem pela região.

A Marinha orienta ainda que qualquer informação sobre o caso pode ser prestada pelos telefones 185 (número para emergências fluviais e pedidos de auxílio) e (67) 3231-6444 (diretamente na Capitania Fluvial do Pantanal).

Desaparecimento

Segundo informações do site Diário Corumbaense, a vítima foi identificada como Silvio Alessandro dos Santos Sampaio, de 43 anos.

Ele estava em uma embarcação que seguia para a região do Paiaguás, onde prestaria serviço em uma fazenda, junto com um tio.

Conforme relato do tio, ambos estavam no barco, que tem capacidade para 62 passageiros e cinco tripulantes, e o sobrinho estaria embriagado.

Durante a noite, ele acordou o tio, pediu um remédio para dormir e, depois de tomar o medicamento, teria dito que pularia no rio, pois queria voltar para a cidade.

No entanto, o tio não acreditou que fosse sério e voltou a dormir. Quando acordou, percebeu que o sobrinho não estava mais na embarcação.

Um boletim de ocorrência foi registrado na Polícia Civil e as buscas, que foram paralisadas durante a noite, devem ser retomadas nesta segunda-feira (26).

* Colaborou Rodolfo César, de Corumbá