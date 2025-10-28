PF apreende mais de 200 kg de drogas em Corumbá

A Polícia Federal, com o apoio da Polícia Militar do Mato Grosso do Sul, apreendeu 186 kg de maconha e 27 kg de cocaína em duas ocorrências distintas, realizadas na segunda-feira (27) e na sexta-feira (24), em Corumbá/MS, a cerca de 426 km de distância de Campo Grande.
As drogas foram localizadas em um veículo, que além dos entorpecentes, também carregava materiais utilizados para o armazenamento e pesagem do produto.
Todo o material apreendido foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Corumbá para os procedimentos cabíveis.
De acordo com a Polícia Federal, as investigações continuam para identificar os responsáveis pelas drogas e eventuais receptadores.
Aeroporto municipal foi rota de tráfico
No início de setembro, a Polícia Federal deflagrou a Operação Nexus Aliciae para desarticular uma organização criminosa envolvida no tráfico internacional de drogas, atuando a partir de aeroportos brasileiros como Viracopos (SP), Guarulhos (SP), Fortaleza (CE) e Corumbá (MS).
As investigações começaram em setembro de 2023, após um flagrante em Viracopos, e apontam que a organização era estruturada em dois núcleos principais: o de cooptadores, responsável pelo aliciamento de transportadores, compra de passagens, hospedagens e comunicação com compradores no exterior; e o de transportadores, conhecidos como "mulas", composto por 17 pessoas.
O grupo operava de forma sistemática e lucrativa no mercado ilícito de drogas, com envio de cargas para Espanha, França, Itália e Suíça.
Ao longo da apuração, foram realizados oito flagrantes e diversas apreensões de drogas no Brasil e no exterior, resultando na prisão de 11 pessoas.