Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

CAMPO GRANDE

PF deflagra Operação Red-Haired contra contrabando de cigarros em Campo Grande

Ação cumpre mandado de busca e apreensão e é desdobramento de prisão em flagrante

Alicia Miyashiro

Alicia Miyashiro

26/01/2026 - 10h15
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A Polícia Federal deflagrou, nesta segunda-feira (26), a Operação Red-Haired, para o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em Campo Grande, expedido pela Justiça Federal.

A ação é desdobramento de uma investigação iniciada após a prisão em flagrante de um indivíduo pelo crime de contrabando de cigarros. 

O material apreendido será analisado.

Outras ações

O Departamento de Operações de Fronteira (DOF), após receber duas denúncias anônimas, localizou entrepostos de armazenamento de cigarros contrabandeados avaliados em R$ 1,5 milhão, em Dourados e Douradina.

No distrito de Cruzaltina, em Douradina, o helicóptero do DOF participou da operação em conjunto com policiais da Coordenadoria-Geral de Policiamento Aéreo (CGPA). No local de armazenamento, o DOF apreendeu 125 mil maços de cigarros.

Em Dourados, a ação ocorreu após a equipe receber informações por meio do disque-denúncia, que apontavam uma chácara localizada na região da Linha do Potreirito como local de armazenamento de contrabando.

No local, os policiais apreenderam 100 mil maços de cigarros, além de 55 mil maços prontos para serem transportados em um Fiat Fiorino e em uma caminhonete GM S10. Nas duas localidades, foram apreendidos 280 mil maços de cigarros.

Um homem de 47 anos foi preso. Em conversa com os agentes, ele disse que receberia R$ 200 por dia para vigiar os produtos contrabandeados.

O contrabando, avaliado em aproximadamente R$ 1,5 milhão, foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Dourados e à Receita Federal em Ponta Porã.

Saiba como denunciar

O DOF mantém um canal direto com o cidadão para atendimento, denúncias e informações pelo telefone 0800 647-6300.

A ação ocorreu no âmbito do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, uma parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) com o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

Assine o Correio do Estado

saúde

Academia e Pilates da UFMS abrem 540 vagas para 2026; veja como se inscrever

Inscrições vão 2 a 6 de fevereiro e aulas começam no dia 17

26/01/2026 11h45

Compartilhar
Academia Escola da UFMS é equipada com vários aparelhos

Academia Escola da UFMS é equipada com vários aparelhos DIVULGAÇÃO/UFMS

Continue Lendo...

Academia e Pilates na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) oferecem 540 vagas para estudantes, professores, técnicos-administrativos, colaboradores e a comunidade externa, em 2026.

São 500 vagas para musculação e 40 para pilates no câmpus Cidade Universitária, localizado em Campo Grande.

Podem se inscrever acadêmicos de graduação (faculdade) e pós-graduação (mestrado e doutorado), servidores, participantes do Programa Institucional Universidade Aberta à Pessoa Idosa (Unapi), colaboradores terceirizados e da Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (Fapec) e a comunidade externa (população em geral).

O período de inscrição é de 2 a 6 de fevereiro. A adesão é semestral, ou seja, as aulas vão de fevereiro a julho. A academia e pilates são equipados com aparelhos semelhantes a estabelecimentos convencionais.

A taxa semestral é de:

  • R$ 250 para estudantes da UFMS (cerca de R$ 41 mensais)
  • R$ 250 para participantes da Universidade Aberta à Pessoa Idosa (Unapi) (cerca de R$ 41 mensais)
  • R$ 350 para servidores e colaboradores da UFMS (cerca de R$ 58 mensais)
  • R$ 350 para integrantes da Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (Fapec) e seus familiares (cerca de R$ 58 mensais)
  • R$ 400 para o público externo (população em geral) (cerca de R$ 66 mensais)

O objetivo é proporcionar acesso à saúde, bem-estar e qualidade de vida  por um preço acessível e justo à população. Professores e estagiários são os responsáveis pelas aulas.

A diretora de Esporte e Lazer da Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Esporte (Proece), Edineia Ribeiro afirmou que a Academia Escola oferece saúde à população e ensino à acadêmicos.

"A Academia Escola cumpre, assim, um papel duplo: promove saúde à população e fortalece a formação acadêmica. O principal diferencial da Academia Escola é o acompanhamento qualificado e individualizado, realizado por estudantes do curso de Educação Física, sempre sob supervisão direta de professores. Isso garante ao usuário um atendimento seguro, atualizado e alinhado às boas práticas da área, ao mesmo tempo em que proporciona uma formação prática de excelência aos estudantes", disse a diretora.

INSCRIÇÃO

As inscrições vão de 2 a 6 de fevereiro e podem ser feitas neste site.

Confira o passo a passo da inscrição:

  1. Acesse este site
  2. Selecione a turma desejada
  3. Realize a inscrição
  4. Preencha os dados pessoais
  5. Emita a guia de pagamento
  6. Imprima o boleto
  7. Realize o pagamento
  8. Preencha o formulário no Sistema de Informação e Gestão de Projetos, com todos os dados e o comprovante de pagamento do boleto anexado
  9. Preencha a anamnese e prontidão para atividade física, disponível aqui

Danos ambientais

Fazenda em Bonito é multada em R$ 236 mil e investigada pelo MPMS

De 447,1954 hectares, 23,0434 foram atingidos por queima irregular e 424,1520 hectares apresentaram instalação de drenos sem licença ambiental

26/01/2026 11h15

Compartilhar
Fazenda, localizada em Bonito (MS), com vegetação nativa queimada

Fazenda, localizada em Bonito (MS), com vegetação nativa queimada DIVULGAÇÃO/MPMS

Continue Lendo...

Fazenda, localizada em Bonito (MS), é investigada pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) e foi multada em R$ 236 mil pelo Instituto de Meio Ambiente (IMASUL).

O MPMS, por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Bonito, instaurou inquérito civil para apurar possíveis danos ambientais na propriedade, como queima de vegetação nativa e a instalação de drenos sem a devida autorização do órgão ambiental competente.

De acordo com o Imasul, a área total do local é de 447,1954 hectares, sendo que 23,0434 foram atingidos por queima irregular e 424,1520 hectares apresentaram a instalação de drenos sem licença ambiental.

Laudo de infração do MPMS apontou focos de queimada e limpeza de pastagem por meio de fogo, prática que é proibida.

De acordo com o Ministério Público, as condutas investigadas podem configurar degradação ambiental, nos termos da Política Nacional do Meio Ambiente e da Lei de Crimes Ambientais.

O inquérito civil abrange a coleta de documentos, informações técnicas, perícias e demais diligências.

Dependendo do resultado das investigações, o MP pode adotar o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), o ajuizamento de ação civil pública ou arquivamento do processo.

O MPMS notificou o proprietário para apresentar sua defesa, verificou a existência de licença ambiental válida para a propriedade, determinou a regularização dos drenos em 90 dias, solicitou informações ao Imasul sobre a situação do processo administrativo ambiental e requisitou a Polícia Civil a instauração de inquérito policial para apuração de possíveis crimes ambientais.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Caso da Luigi Salgados quase faz terceira vítima em Campo Grande
POR POUCO

/ 1 dia

Caso da Luigi Salgados quase faz terceira vítima em Campo Grande

2

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2964, sábado (24/01): veja o rateio
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2964, sábado (24/01): veja o rateio

3

Resultado da Quina de ontem, concurso 6936, sexta-feira (24/01): veja o rateio
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 6936, sexta-feira (24/01): veja o rateio

4

Sem baliza, novas regras para exame da CNH começam a valer nesta segunda-feira
PROVA PRÁTICA

/ 19 horas

Sem baliza, novas regras para exame da CNH começam a valer nesta segunda-feira

5

Homem é morto a facadas após assediar mulher de amigo
campo grande

/ 20 horas

Homem é morto a facadas após assediar mulher de amigo

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Guia rápido da aposentadoria integral no RPPS por doença ocupacional
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 3 dias

Juliane Penteado: Guia rápido da aposentadoria integral no RPPS por doença ocupacional
Leandro Provenzano: O Fim das Obras Inacabadas?
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

Leandro Provenzano: O Fim das Obras Inacabadas?

Juliane Penteado: Novo slário mínimo 2026 impactos no INSS, contribuições e previdência
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 16/01/2026

Juliane Penteado: Novo slário mínimo 2026 impactos no INSS, contribuições e previdência
Produtividade fracionada
Exclusivo para Assinantes

/ 15/01/2026

Produtividade fracionada