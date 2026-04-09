Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

INVESTIGAÇÃO

PF e Receita barram esquema bilionário de contrabando digital

Integrante de Mato Grosso do Sul cuidava do transporte das mercadorias ilegais vindas da região de fronteira com o Paraguai

Daiany Albuquerque

Daiany Albuquerque

09/04/2026 - 08h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A Polícia Federal (PF) e a Receita Federal ontem deflagraram operação com o objetivo de desmantelar quadrilha que tinha movimentação bilionária com contrabando, descaminho e lavagem de dinheiro. O grupo, com ramificações em Mato Grosso do Sul, comprava produtos no Paraguai e vendia em plataformas on-line.

De acordo com a Receita Federal, estima-se que o grupo tenha movimentado aproximadamente R$ 1 bilhão entre 2020 e 2024. Ontem, somente durante o cumprimento dos mandados de prisão e busca e apreensão, foram apreendidos mais R$ 1.600.000,00 em mercadorias, conforme informação repassada ao Correio do Estado.

Em Mato Grosso do Sul, foi preso um homem que, segundo informou a Receita Federal ao Correio do Estado, seria responsável pelo transporte das mercadorias contrabandeadas do Paraguai. A investigação acredita que parte dessas mercadorias contrabandeadas pelo grupo ingressava no Brasil pela fronteira do Estado com o país vizinho.

As investigações indicam que a organização criminosa tinha uma estrutura interestadual e transnacional formada por várias empresas, que pode chegar a 300 pessoas jurídicas, a maioria de fachada, e mais de 40 pessoas físicas.

“Seus integrantes eram divididos em grupos, de acordo com as funções desempenhadas no esquema delituoso. O ‘grupo de trabalho’ era composto por motoristas, batedores e olheiros; o ‘grupo de compras’ era responsável por pedidos, cotações e pagamentos no Paraguai; e o ‘grupo de vendas’ cuidava do controle das vendas, realizadas principalmente em plataformas de marketplace, além da apuração e distribuição de lucros entre os integrantes”, afirmou a Receita Federal, em nota.

As mercadorias eram predominantemente produtos eletrônicos, como aparelhos celulares das marcas Xiaomi, Apple e Samsung, discos rígidos, robôs aspiradores, equipamentos Starlink e ares-condicionados portáteis, além de perfumes e tintas para impressoras.

Esses produtos eram vendidos por meio de plataformas de vendas on-line, como Mercado Livre, Shopee e Magazine Luiza. Apenas na primeira empresa, a investigação descobriu que a organização criminosa movimentou mais de R$ 300 milhões em vendas.

“No curso da investigação também foram identificadas as empresas responsáveis por atuar como ‘noteiras’ – empresas criadas exclusivamente para gerar e comercializar notas fiscais frias, destinadas a dar aparência de legalidade à venda de produtos contrabandeados e descaminhados. Além disso, foram identificadas mais de 10 interpostas pessoas, utilizadas como ‘laranjas’ para a abertura de contas bancárias, a constituição de empresas e a movimentação de recursos”, trouxe nota da Receita Federal.

Ainda conforme a Receita Federal, alguns dos integrantes da organização atuavam nas redes sociais como especialistas em gestão de vendas, e-commerce e importação, “comercializando cursos e mentorias, dando aparência de legalidade às operações ilícitas”.

PF e Receita Federal apreenderam mercadorias que totalizaram R$ 1,6 milhão durante operaçãoPF e Receita Federal apreenderam mercadorias que totalizaram R$ 1,6 milhão durante operação - Foto: Divulgação/Receita Federal

PLATINUM

A operação cumpriu 32 mandados de busca e apreensão e 21 mandados de prisão preventiva nos estados do Paraná, Goiás, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Pernambuco, todos expedidos pela 1ª Vara Federal de Guaíra. Além disso, outras duas pessoas foram presas em flagrante.

Os mandados foram cumpridos em 24 endereços: 3 em Goiânia (GO); 6 em Jaraguá (GO); 1 em Contagem (MG); 1 em Dourados; 2 em Recife (PE); 1 em Céu Azul (PR); 1 em Foz do Iguaçu (PR); 4 em Santa Terezinha de Itaipu (PR); 1 em Campinas (SP); 2 em Presidente Prudente (SP); e 2 em São Paulo (SP).

“Além das medidas judiciais, são cumpridas fiscalizações administrativas com apreensões de mercadorias de origem ilícita em empresas nos estados de Goiás, em atuação integrada da Receita Federal do Brasil e da Polícia Federal. [Também foi feito o] sequestro de bens e veículos avaliados em mais de R$ 2 milhões, segundo a Polícia Federal”, completou a Receita Federal, em nota.

A investigação começou em agosto de 2022, a partir de uma apreensão de mercadorias transportadas por três veículos de passeio em comboio.

*Saiba

A Operação Platinum teve a participação de 52 auditores fiscais e analistas tributários da Receita Federal do Brasil, além de 102 policiais federais.

Assine o Correio do Estado

POLÍCIA FEDERAL | ANP

MS entra na mira da 'Operação Vem Diesel' contra botijão de gás irregular

Nesta etapa foram fiscalizados um total de 55 estabelecimentos nas 24 cidades alvo, para coibir o aumento de preços do gás de cozinha

09/04/2026 09h45

Compartilhar
Para frear eventuais práticas abusivas ligadas ao aumento no preço do gás de cozinha, a Polícia Federal une-se a Senacon e ANP em fiscalizações

Para frear eventuais práticas abusivas ligadas ao aumento no preço do gás de cozinha, a Polícia Federal une-se a Senacon e ANP em fiscalizações Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Continue Lendo...

Ação da Polícia Federal que ganhou destaque pela escala nacional, além é claro do título dado que dispensa comentários, Mato Grosso do Sul acaba de cair na mira da segunda etapa da "Operação Vem Diesel", que fiscaliza estabelecimentos ligados à venda e distribuição do popular gás de cozinha. 

Conforme detalhado, a ação nacional iniciada a partir de Brasília (DF) mira nesta segunda etapa 24 cidades distintas, espalhadas por 15 Unidades da Federação e no Distrito Federal. 

Além de Mato Grosso do Sul, nesta etapa houveram fiscalizações nas seguintes localidades:

  1. Amazonas,
  2. Bahia,
  3. Ceará,
  4. Distrito Federal,
  5. Maranhão,
  6. Minas Gerais,
  7. Mato Grosso,
  8. Mato Grosso do Sul,
  9. Pará,
  10. Paraná,
  11. Pernambuco,
  12. Rio Grande do Norte,
  13. Rio de Janeiro,
  14. Rio Grande do Sul,
  15. Santa Catarina e
  16. São Paulo. 

Vem diesel 2

Com intuito de frear eventuais práticas abusivas ligadas ao aumento no preço do gás de cozinha, a Polícia Federal une-se à Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), em conjunto com a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). 

Nesta etapa foram fiscalizados um total de 55 estabelecimentos nas 24 cidades alvo, para coibir o aumento de preços do gás de cozinha, em relação ao valor que é fixado entre as próprias empresas concorrentes para controle de mercado. 

Vale lembrar que, em resposta ao aumento dos preços de combustíveis por causa da guerra no Irã, através do Ministério da Fazenda o Governo Federal anunciou uma série de subvenções e um benefício sobre o Gás Liquefeito de Petróleo (GLP). 

Em outras palavras, foi anunciada uma redução no preço do GLP, o também conhecido gás de botijão, justamente para garantir a chegada deste item até as casas de famílias de mais baixa renda, que segundo o ministro da Fazenda, Dario Durigan, são as que mais dependem dessa energia no seu dia a dia

Para proteger o bolso do consumidor, irregularidades detectadas pelas equipes de fiscalização que indiquem práticas de crimes "contra a ordem tributária, econômica, bem como contra a economia popular e as relações de consumo", serão levadas até a Polícia Federal.

Além disso, não seria a primeira vez que revendedores de gás são autuados em Mato Grosso do Sul, tendo em visto o caso registrado em meados de fevereiro, onde neste caso, porém, a irregularidade constatada era ligada à balança em desacordo com a legislação e não com preços abusivos. 

 

Assine o Correio do Estado

NESTA QUINTA-FEIRA

Tráfego na BR-262 está restrito por causa do show de Guns N' Roses; confira

Carretas bitrem estarão proibidas de circular para evitar acidentes e engarrafamentos em alguns trechos da rodovia

09/04/2026 09h25

Compartilhar
BR-262

BR-262 Gerson Oliveira

Continue Lendo...

Show do Guns N’ Roses promete agitar a noite desta quinta-feira (9), no Autódromo Internacional Orlando Moura, em Campo Grande.

O atração internacional é considerada inédita e deve ser histórica em Campo Grande: aproximadamente 35 mil ingressos foram vendidos.

Para evitar acidentes e engarrafamentos no entorno do autódromo ou até mesmo na rodovia próxima, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) restringiu o tráfico de carretas bitrem, no dia 9 de abril, quinta-feira, das 12h às 22h, na BR-262, do KM-233 ao KM-328, entre Ribas do Rio Pardo e Campo Grande.

“Reforçamos que no Mato Grosso do Sul só haverá restrição de trânsito no período de Fim de Ano e exclusivamente no dia 09 de abril de 2026, no trecho da BR-262 do km 233 ao 328, das 12h às 22h, devido ao evento que deve ocorrer no Autódromo de Campo Grande”, informou a PRF por meio de nota enviada à imprensa.

Carreta bitrem é um veículo de transporte pesado composto por um cavalo mecânico e dois semirreboques acoplados em série, onde o segundo semirreboque se conecta ao primeiro por meio de uma quinta-roda na traseira.

Geralmente, o comprimento do bitrem padrão (7 eixos) é de 19,80 metros e peso de 57 toneladas. Já o bitrenzão (9 eixos) tem comprimento de 30 metros e peso de 74 toneladas.

Caminhoneiros que forem pegos transitando em local e horários proibidos terão de pagar multa de R$ 130,16 e levarão quatro pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH), o que equivale a infração média. Além disso, o veículo será retido (parado) pela fiscalização até o término do horário de restrição.

O SHOW

Show do Guns N’ Roses ocorrerá na noite de 9 de abril de 2026, no Autódromo Internacional Orlando Moura, em Campo Grande.

A atração é considera inédita na capital-sul-mato-grossense: 30 mil ingressos foram vendidos, se aproximando da capacidade máxima do espaço, estimada em cerca de 40 mil pessoas.

Estima-se que 70% do público vem de fora de Campo Grande: fãs de várias cidades do interior, estados e até mesmo países vizinhos organizam excursões para assistir o show.

O esquema de segurança promete reunir 600 agentes policiais federais e municipais.

A atração promete lotar a cidade de turistas, movimentar bares e restaurantes, aquecer o comércio e gerar empregos temporários.

Setores como hotelaria, gastronomia, transporte e entretenimento devem sentir os efeitos positivos da movimentação turística impulsionada pelo evento.

O espetáculo em Campo Grande faz parte da nova turnê mundial da banda, intitulada Because “What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things". Liderado por Axl Rose, Slash e Duff McKagan, o grupo promete trazer um repertório que atravessa décadas e reúne alguns dos maiores clássicos da história do rock.

Entre as músicas que costumam integrar as apresentações da banda estão sucessos como Sweet Child O’ Mine, Welcome to the Jungle, Paradise City e November Rain – canções que marcaram gerações e ajudaram a consolidar o grupo como um dos maiores nomes do rock mundial.

Fundada em Los Angeles no final da década de 1980, a banda conquistou fama internacional com uma sonoridade que mistura hard rock, blues e influências do punk, além de performances conhecidas pela energia e intensidade.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2993, terça-feira (07/04): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2993, terça-feira (07/04): veja o rateio

2

Resultado da Loteria Federal 6055-0 de hoje, quarta-feira (08/04)
LOTERIA

/ 16 horas

Resultado da Loteria Federal 6055-0 de hoje, quarta-feira (08/04)

3

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2909, quarta-feira (08/04)
LOTERIA

/ 15 horas

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2909, quarta-feira (08/04)

4

Resultado da Quina de hoje, concurso 6996, quarta-feira (08/04)
LOTERIA

/ 15 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6996, quarta-feira (08/04)

5

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3655, terça-feira (07/04): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3655, terça-feira (07/04): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Michel Constantino: A hegemonia dos carros elétricos movido a ciência
EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

/ 1 dia

Michel Constantino: A hegemonia dos carros elétricos movido a ciência
Juliane Penteado: Servidor público pode antecipar a aposenta
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 6 dias

Juliane Penteado: Servidor público pode antecipar a aposenta
Invalidez permanente no seguro de vida
Leandro Provenzano

/ 1 semana

Invalidez permanente no seguro de vida
Aposentadorias concedidas após 2019 podem ter revisões previdenciárias
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 27/03/2026

Aposentadorias concedidas após 2019 podem ter revisões previdenciárias