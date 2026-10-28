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PF indicia Vorcaro e mais 14 investigados no caso Master

Indiciamento se refere à fraude bilionária do BRB, banco público do DF

Agência Brasil

28/10/2026 - 21h00
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A Polícia Federal (PF) indiciou nesta quarta-feira (28) o ex-banqueiro Daniel Vorcaro e mais 14 investigados pelas fraudes financeiras no Banco Regional de Brasília (BRB). As irregularidades foram investigadas na primeira fase da Operação Compliance Zero. 

De acordo com relatório de indiciamentos, Vorcaro teve "participação pessoal, reiterada e diretiva" nas operações com carteiras de créditos irregulares do Banco Master que causam prejuízos ao BRB.

"Na condição de controlador do Banco Master, Vorcaro ocupava o centro decisório da estrutura examinada e era o principal beneficiário econômico das operações destinadas à obtenção de liquidez para a instituição", concluiu a PF.

Vorcaro foi preso em março deste ano e está custodiado no presídio da Papudinha, no Distrito Federal.

Além de Vorcaro, também estão na lista de indiciados o ex-presidente do BRB Paulo Henrique Costa e Augusto Lima, ex-sócio do Master.

Todos os investigados foram acusados dos crimes de gestão fraudulenta de instituição financeira, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

Prejuízo

De acordo com os investigadores da PF, o prejuízo já apurado é de aproximadamente R$ 2,7 bilhões. Parte das perdas foram provocadas por carteiras de créditos inexistentes, que estavam em nome da Tirreno, empresa de fachada operada pelo Master, e que fez transações com o BRB. 

"Há, portanto, aproximadamente R$ 2,7 bilhões em perdas já formalizadas e reconhecidas, não se tratando de estimativa abstrata ou de risco meramente eventual", afirmou a PF.

Após concluir a primeira parte da Operação Compliance Zero, os investigadores enviaram o relatório de indiciamentos à Procuradoria-Geral da República (PGR) e solicitaram ao Supremo Tribunal Federal (STF) prorrogação das investigações por mais 60 dias.

O prazo será utilizado para conclusão dos exames periciais que estão pendentes e apresentação de um relatório complementar de investigação.

Sistema prisional

Violência doméstica e coerção marcam trajetória de mulheres presas em MS

Defensoria aponta como controle dos companheiros e dependência financeira podem contribuir para a vulnerabilidade de mulheres que chegam ao sistema prisional

28/10/2026 17h29

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Divulgação da pesquisa foi realizada nesta quarta (28)

Divulgação da pesquisa foi realizada nesta quarta (28) Gerson Oliveira

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A violência sofrida antes da prisão ajuda a revelar uma dimensão pouco visível do encarceramento feminino em Mato Grosso do Sul. Em pesquisa com 488 mulheres privadas de liberdade em seis unidades prisionais do interior, a Defensoria Pública identificou que 56,5% sofreram violência doméstica antes de serem presas. O dado foi apresentado em coletiva de imprensa e abre espaço para discutir como relações abusivas, dependência financeira e ameaças podem limitar as escolhas dessas mulheres e aumentar sua vulnerabilidade.

Durante a apresentação do levantamento, o coordenador do Núcleo Penitenciário da Defensoria Pública, Maurício Barbosa, chamou a atenção para a influência que companheiros podem exercer sobre mulheres envolvidas em atividades criminosas. Segundo ele, a violência pode dificultar o acesso ao trabalho e à qualificação profissional, além de manter a mulher sob controle do parceiro.

“Essa mulher, quando está em ciclo de violência, não consegue sair para trabalhar, não consegue se qualificar, porque o marido não permite, porque o companheiro não permite”, afirmou.

Barbosa também citou situações em que mulheres são pressionadas a levar celulares, drogas ou outros objetos para dentro de presídios. Nesses casos, segundo o defensor, a participação pode ocorrer sob ameaça contra a própria mulher ou seus familiares. “Elas são obrigadas, são coagidas sob ameaça de morte, sob ameaça de males maiores”, relatou.

A fala chama atenção para situações em que a participação em um crime não pode ser analisada sem considerar o contexto de violência e intimidação. Isso não elimina a necessidade de apuração de cada caso, mas evidencia a importância de investigar se houve coação e quais condições cercavam a conduta.

Histórico de violência

A pesquisa identificou ainda que 39,3% das entrevistadas sofreram violência ou abuso sexual durante a infância ou adolescência. Outras 20,1% relataram algum tipo de violência dentro do sistema prisional.

Os números mostram que a violência relatada não se restringe às relações conjugais nem termina necessariamente com o encarceramento. O levantamento, porém, não permite afirmar que todas as mulheres que sofreram violência tenham cometido crimes por esse motivo, nem estabelece uma relação causal entre os relatos e os delitos pelos quais foram presas.

Para Barbosa, a discussão também exige que os homens reconheçam seu papel na reprodução da violência contra as mulheres. O defensor relacionou o controle exercido nas relações à permanência de estruturas sociais machistas e patriarcais.

Problemas

Além da pesquisa, a Defensoria informou que realiza escutas e inspeções nas unidades prisionais para identificar violações de direitos. De acordo com Barbosa, as demandas coletivas incluem falta de absorventes e medicamentos, além de questões relacionadas às visitas.

A coordenadora do Núcleo Institucional de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres (Nudem), defensora pública Kricilaine Oliveira Souza Oksman, destacou que a atuação também busca evitar que as mulheres sejam tratadas como um grupo sem histórias e necessidades próprias.


"Nosso objetivo é compreender as trajetórias dessas mulheres, as violências que sofreram e as dificuldades de acesso aos seus direitos. A partir dessas informações, a Defensoria Pública pode aperfeiçoar sua atuação e contribuir para a elaboração de políticas públicas que considerem as necessidades das mulheres no sistema prisional", explicou.
 

Sorte Milionário

Bolão de MS reúne 1.070 pessoas e aposta mais de R$ 60 mil na Mega-Sena

Grupo organizado em Campo Grande tenta conquistar prêmio acumulado de R$ 320 milhões nesta quarta-feira (28), durante a Mega Semana; na semana passada, participantes ganharam mais de R$ 50 mil

28/10/2026 16h47

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Bolão de Mato Grosso do Sul reúne mais de mil participantes e aposta R$ 60 mil na tentativa de conquistar prêmio milionário da Mega-Sena.

Bolão de Mato Grosso do Sul reúne mais de mil participantes e aposta R$ 60 mil na tentativa de conquistar prêmio milionário da Mega-Sena. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

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O bolão Vamos Ganhar, considerado o maior de Mato Grosso do Sul, reuniu 1.070 participantes e anunciou mais de R$ 60 mil em apostas para tentar conquistar o prêmio acumulado de R$ 320 milhões da Mega-Sena, que será sorteado na noite desta quarta-feira (28).

Organizado em Campo Grande, o grupo intensificou a mobilização entre os apostadores durante a Mega Semana, programação especial da Caixa Econômica Federal que terá cinco sorteios consecutivos.

De acordo com o organizador, Fernando Vieira Dantas, o número de participantes já havia ultrapassado a marca de mil pessoas por volta das 11h desta quarta-feira e continuava aumentando.

Diante da grande procura, a organização estabeleceu o encerramento das adesões antes do horário de almoço, para garantir tempo suficiente à preparação e ao registro dos jogos.

"Vamos com mais de R$ 60 mil para essa Mega acumulada", anunciou Fernando aos integrantes do grupo, em mensagem encaminhada na manhã desta quarta-feira.

A mobilização acontece menos de uma semana depois de o mesmo bolão chegar perto de conquistar um prêmio milionário.

No último sorteio de quinta-feira (22), os participantes acertaram duas quinas e oito quadras, acumulando mais de R$ 50 mil em premiações.

Com a Mega-Sena acumulada, a expectativa dos integrantes aumentou. A estimativa de R$ 320 milhões para o concurso 3077 representa uma das maiores premiações da modalidade neste ano.

Bolão ganhou mais de R$ 50 mil na semana passada

O entusiasmo dos participantes também é resultado do desempenho recente do grupo. No concurso 3073, realizado na quinta-feira (22), o bolão Vamos Ganhar acertou duas quinas e oito quadras, garantindo uma premiação total de mais de R$ 50 mil.

Do montante conquistado, cerca de R$ 46,3 mil corresponderam às duas quinas, enquanto os oito acertos da quadra renderam outros R$ 4,1 mil.

Na ocasião, o grupo ficou a apenas uma dezena de conquistar o prêmio principal, que estava acumulado em mais de R$ 206 milhões. O resultado provocou comemoração e expectativa entre os apostadores.

Responsável pela organização das apostas, Fernando relatou o nervosismo ao conferir os bilhetes e perceber que o bolão havia alcançado duas premiações de cinco acertos.

"Quando eu vi que deu quina, o coração quase pulou pela boca", afirmou o organizador à época.

Conforme explicado anteriormente por Fernando, as regras adotadas pelo grupo preveem a utilização dos valores conquistados em premiações para financiar novas apostas, em vez de realizar a distribuição imediata dos recursos aos participantes.

Número de participantes ultrapassa mil

O crescimento do bolão também chama a atenção. Na terça-feira da semana passada (20), o grupo reunia quase 900 participantes e preparava mais de R$ 45 mil em apostas para a Mega-Sena.

Agora, oito dias depois, o número de integrantes chegou a 1.070, enquanto o orçamento anunciado para os jogos ultrapassou R$ 60 mil.

O bolão funciona por meio da contribuição financeira de diferentes apostadores, permitindo a elaboração de um conjunto maior de combinações de dezenas.

Os participantes acompanham informações sobre os valores arrecadados, os jogos registrados e os resultados por meio de grupos de mensagens e demonstrativos compartilhados pela organização.

Para quem deseja conhecer o funcionamento do bolão, a organização também disponibilizou um vídeo que apresenta a preparação das apostas coletivas.

As imagens mostram etapas do registro dos jogos, a emissão de comprovantes e a conferência dos resultados, além de divulgar os canais de contato do grupo para interessados em participar.

CONFIRA NO VÍDEO ABAIXO:

 

Apesar do investimento elevado, a participação coletiva não garante premiação. As probabilidades de acerto dependem da quantidade e das características das combinações efetivamente registradas.

Mega-Sena pode pagar R$ 320 milhões nesta quarta-feira

O concurso 3077 da Mega-Sena será realizado nesta quarta-feira (28), às 21h, pelo horário de Brasília, correspondentes às 20h em Mato Grosso do Sul.

O prêmio está estimado em R$ 320 milhões após o concurso realizado na terça-feira (27) terminar sem vencedores na faixa principal.

Na ocasião, foram sorteadas as dezenas 06, 30, 32, 38, 49 e 57. Ao todo, 68 apostas acertaram cinco números e ganharam R$ 58.086,17 cada. Outras 6.491 apostas fizeram a quadra, com premiação individual de R$ 869,30.

Segundo a Caixa Econômica Federal, a Mega Semana reúnira nessa semana cinco concursos consecutivos, entre segunda-feira (26) e sexta-feira (30), substituindo temporariamente o calendário tradicional da modalidade.

A iniciativa não altera as regras, os valores das apostas ou as probabilidades de premiação. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6 e pode ser registrada até as 19h, pelo horário de Mato Grosso do Sul, nas casas lotéricas e nos canais digitais oficiais da Caixa. Para os bolões digitais, o prazo é até as 19h30 no Estado.

Para os mais de mil integrantes do Vamos Ganhar, a expectativa é que o investimento coletivo desta quarta-feira transforme a tentativa de conquistar uma fortuna em uma premiação histórica para o grupo de Campo Grande.

Os interessados em obter mais informações sobre o bolão Vamos Ganhar e a participação no grupo podem entrar em contato com a organização pelo telefone (67) 98145-9246.

 

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