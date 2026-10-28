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Violência doméstica e coerção marcam trajetória de mulheres presas em MS

Defensoria aponta como controle dos companheiros e dependência financeira podem contribuir para a vulnerabilidade de mulheres que chegam ao sistema prisional

Evelyn Thamaris

Evelyn Thamaris

28/10/2026 - 17h29
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A violência sofrida antes da prisão ajuda a revelar uma dimensão pouco visível do encarceramento feminino em Mato Grosso do Sul. Em pesquisa com 488 mulheres privadas de liberdade em seis unidades prisionais do interior, a Defensoria Pública identificou que 56,5% sofreram violência doméstica antes de serem presas. O dado foi apresentado em coletiva de imprensa e abre espaço para discutir como relações abusivas, dependência financeira e ameaças podem limitar as escolhas dessas mulheres e aumentar sua vulnerabilidade.

Durante a apresentação do levantamento, o coordenador do Núcleo Penitenciário da Defensoria Pública, Maurício Barbosa, chamou a atenção para a influência que companheiros podem exercer sobre mulheres envolvidas em atividades criminosas. Segundo ele, a violência pode dificultar o acesso ao trabalho e à qualificação profissional, além de manter a mulher sob controle do parceiro.

“Essa mulher, quando está em ciclo de violência, não consegue sair para trabalhar, não consegue se qualificar, porque o marido não permite, porque o companheiro não permite”, afirmou.

Barbosa também citou situações em que mulheres são pressionadas a levar celulares, drogas ou outros objetos para dentro de presídios. Nesses casos, segundo o defensor, a participação pode ocorrer sob ameaça contra a própria mulher ou seus familiares. “Elas são obrigadas, são coagidas sob ameaça de morte, sob ameaça de males maiores”, relatou.

A fala chama atenção para situações em que a participação em um crime não pode ser analisada sem considerar o contexto de violência e intimidação. Isso não elimina a necessidade de apuração de cada caso, mas evidencia a importância de investigar se houve coação e quais condições cercavam a conduta.

Histórico de violência

A pesquisa identificou ainda que 39,3% das entrevistadas sofreram violência ou abuso sexual durante a infância ou adolescência. Outras 20,1% relataram algum tipo de violência dentro do sistema prisional.

Os números mostram que a violência relatada não se restringe às relações conjugais nem termina necessariamente com o encarceramento. O levantamento, porém, não permite afirmar que todas as mulheres que sofreram violência tenham cometido crimes por esse motivo, nem estabelece uma relação causal entre os relatos e os delitos pelos quais foram presas.

Para Barbosa, a discussão também exige que os homens reconheçam seu papel na reprodução da violência contra as mulheres. O defensor relacionou o controle exercido nas relações à permanência de estruturas sociais machistas e patriarcais.

Problemas

Além da pesquisa, a Defensoria informou que realiza escutas e inspeções nas unidades prisionais para identificar violações de direitos. De acordo com Barbosa, as demandas coletivas incluem falta de absorventes e medicamentos, além de questões relacionadas às visitas.

A coordenadora do Núcleo Institucional de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres (Nudem), defensora pública Kricilaine Oliveira Souza Oksman, destacou que a atuação também busca evitar que as mulheres sejam tratadas como um grupo sem histórias e necessidades próprias.


"Nosso objetivo é compreender as trajetórias dessas mulheres, as violências que sofreram e as dificuldades de acesso aos seus direitos. A partir dessas informações, a Defensoria Pública pode aperfeiçoar sua atuação e contribuir para a elaboração de políticas públicas que considerem as necessidades das mulheres no sistema prisional", explicou.
 

Risco de Temporal

Campo Grande entra em alerta para chuva de 50 mm e ventos de até 60 km/h

Aviso do Inmet começa às 23h desta quarta-feira (28) e segue até quinta-feira (29), com risco de alagamentos, quedas de árvores e falta de energia.

28/10/2026 16h07

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Céu carregado de nuvens escuras em Campo Grande, que está sob alerta para chuvas intensas e ventos de até 60 km/h.

Céu carregado de nuvens escuras em Campo Grande, que está sob alerta para chuvas intensas e ventos de até 60 km/h. Foto: Marcelo Victor/Correio do Estado.

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Campo Grande está sob alerta amarelo de perigo potencial para chuvas intensas e ventos fortes a partir das 23h desta quarta-feira (28). O aviso, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e divulgado pela Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, permanece válido até as 22h59 de quinta-feira (29).

De acordo com o Inmet, a Capital poderá registrar chuvas de 20 a 30 milímetros por hora, com acumulados de até 50 milímetros ao longo do dia, acompanhadas de rajadas de vento entre 40 e 60 quilômetros por hora.

Apesar de o alerta ser classificado como de perigo potencial, nível amarelo na escala do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há risco de quedas de galhos de árvores, alagamentos em pontos da cidade, interrupções no fornecimento de energia elétrica e descargas elétricas.

A classificação de perigo potencial indica a possibilidade de fenômenos meteorológicos capazes de provocar transtornos à população, mas com menor grau de severidade em comparação aos alertas laranja, que representam perigo, e vermelho, que indicam grande perigo.

A previsão também indica possibilidade de tempestades isoladas, com raios e eventual queda de granizo, exigindo atenção redobrada de motoristas e moradores de regiões sujeitas a alagamentos.

Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão para quinta-feira (29) indica possibilidade de chuvas intensas em diferentes regiões de Mato Grosso do Sul.

Os volumes podem variar entre 20 e 30 milímetros por hora, com acumulados de até 50 milímetros ao longo do dia, acompanhados de ventos de 40 a 60 km/h.

O órgão explica que a mudança no tempo está relacionada à atuação de cavados atmosféricos, sistemas que favorecem a formação de nuvens carregadas e tempestades. Os ventos devem variar entre 40 e 50 km/h, com possibilidade de rajadas superiores a 60 km/h em localidades isoladas.

Previsão para os próximos dias

Conforme a previsão do Inmet, Campo Grande terá temperaturas entre 20°C e 27°C nesta quarta-feira (28), com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Na quinta-feira (29), os termômetros devem variar entre 20°C e 28°C, com predomínio de céu encoberto. Já na sexta-feira (30), a mínima prevista é de 21°C e a máxima de 30°C, com muitas nuvens e possibilidade de pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas.

Chuva também deve atingir cidades do interior

A instabilidade não ficará restrita a Campo Grande. O alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também abrange municípios do interior de Mato Grosso do Sul, incluindo Dourados, Três Lagoas, Ponta Porã e Corumbá.

Para quinta-feira (29), as previsões meteorológicas consultadas indicam temperaturas entre 19°C e 24°C em Dourados, enquanto Três Lagoas deve registrar mínima de 19°C e máxima de 25°C. Em Ponta Porã, os termômetros devem variar entre 16°C e 23°C, e, em Corumbá, entre 21°C e 27°C.

Nas quatro cidades, há possibilidade de pancadas de chuva e tempestades isoladas. Conforme o alerta do Inmet, os ventos podem atingir 60 km/h, acompanhados de precipitações de até 50 milímetros ao longo do dia.

Defesa Civil orienta moradores

Diante da possibilidade de temporais, a Defesa Civil recomenda que a população evite permanecer debaixo de árvores durante rajadas de vento, devido ao risco de quedas e descargas elétricas.

Também é recomendado não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, além de evitar o uso de aparelhos eletrônicos conectados à tomada durante tempestades.

Em situações de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199. Para solicitar serviços municipais, como remoção de árvores caídas, o contato é o 156.

Nos casos em que árvores ou galhos atingirem a rede elétrica, oferecendo risco de choque, a orientação é manter distância da fiação e acionar o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.

Operação Finados 2026

PRF reforça fiscalizações durante feriado de Finados em MS

Não haverá qualquer restrição de tráfego nas rodovias federais que cortam o Estado

28/10/2026 14h00

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Foto: Divulgação / PRF

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A PRF (Polícia Rodoviária Federal) inicia na sexta-feira (30) a Operação Finados 2026 em Mato Grosso do Sul, ação que segue até a próxima segunda-feira (2).

Com o aumento no fluxo de veículos esperado para o período, as equipes da PRF estarão posicionadas em trechos estratégicos, fiscalização focada em coibir condutas de alto risco ao volante, tais como ultrapassagens proibidas ou indevidas; excesso de velocidade; condução sob efeito de álcool ausência do cinto de segurança e da cadeirinha infantil. 

Em nota, a Polícia Rodoviária Federal informou que não haverá qualquer restrição de tráfego nas rodovias federais que cortam Mato Grosso do Sul. 

Além da fiscalização viária, a PRF manterá ações voltadas ao combate à criminalidade, atuando no enfrentamento ao tráfico de drogas, de armas e de outros ilícitos. Além disso, recomenda que os condutores a adotarem atitudes preventivas antes e durante o deslocamento tais como: checar pneus, freios, sistema de iluminação e níveis de óleo e água. 

A equipe também orienta que os condutores verifiquem se a documentação do veículo e pessoal está em dia, assim como programem paradas para descanso a cada duas horas de viagem, a fim de que reduzam a fadiga provocada pelo translado.

Os motoristas também devem preventivamente reduzir a velocidade e aumentar a distância de segurança em caso de chuva ou neblina, ao passo que em caso de emergência, a orientação é para que liguem 191. 

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