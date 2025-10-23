Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

INTERIOR

PF investiga incêndios e exploração irregular de terras da União no 'Coração do Pantanal'

Investigações apontaram para casos de incêndios criminosos identificados a partir das queimadas que acontecerem no Pantanal de MS em 2024. 

Da redação

23/10/2025 - 12h38
Durante a manhã desta quinta-feira (23), longe aproximadamente 426 quilômetros da Capital de Mato Grosso do Sul, a Cidade Branca de Corumbá amanheceu na mira da "Operação Freeloader" da Polícia Federal, que apura casos de incêndios e exploração irregular de terras da União no 'Coração do Pantanal'. 

Além do município Corumbaense, como bem apontado pela PF em nota, a Operação Freeloader cumpre um total de quatro mandados de busca e apreensão, sendo dois na região do Pantanal sul-mato-grossense e os demais no Paraná. 

Conforme exposto, as investigações apontaram para casos de incêndios criminosos identificados a partir das queimadas que aconteceram no Pantanal de MS em 2024. 

Crimes no Pantanal

Além disso, a Operação Freeloader se debruça sobre possíveis casos de exploração ilegal de terras da União. 

As investigações detalharam justamente esse ponto da "apropriação", uma vez que uma dessas propriedades constantemente utilizada para manejo do fogo, na verdade trata-se de um bem que pertence à União. 

Ou seja, a compra e venda dessa fazenda em questão, conforme a PF em nota,  teriam acontecido de maneira fraudulenta, e através do emprego de documentos falsos. 

Pelas imagens das buscas e apreensões em território pantaneiro, nota-se que os indivíduos possuíam revólveres e pistolas, bem como os respectivos carregadores. 

Por fim, foi expedida ação de bloqueio das contas bancárias dos investigados em valores que se aproximam de dois milhões de reais, que seria referente à compra ilegal da fazenda e ao rebanho de centenas de cabeças de gado criadas irregularmente na área pública.

Além disso, houve ainda o decreto de embargo da propriedade, o que restringe e permite o acesso apenas para manutenção dos animais. 

Ou seja, nessa fazenda ficam vedadas quaisquer outras atividades econômicas, inclusive que a infraestrutura atual do local seja alterada, sendo que as apurações seguem em curso. 
 

Concurso

Mais de 4 mil candidatos disputam vaga para juíz em MS

Primeira etapa do concurso será a prova objetiva seletiva, marcada para o dia 21 de dezembro, em Campo Grande

23/10/2025 10h30

Foto: Divulgação / TJMS

Mais de quatro mil candidatos vão disputar as 15 vagas abertas no concurso público para juiz substituto do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS).

O edital com o resultado definitivo das inscrições preliminares e a convocação para a prova objetiva seletiva foi publicado nesta quarta-feira (22), no Diário da Justiça, com a primeira etapa do concurso marcada pela prova objetiva seletiva, a ser realizada no dia 21 de dezembro, em Campo Grande..

De acordo com o documento, assinado pelo presidente do TJMS, desembargador Dorival Renato Pavan, foram divulgadas as listas de candidatos com inscrições deferidas, incluindo as modalidades de ampla concorrência, negros, indígenas e pessoas com deficiência.

Também foi publicada a relação definitiva dos pedidos de atendimento especial, indicando os que foram aceitos, parcialmente aceitos ou negados.

O exame, composto por 100 questões de múltipla escolha, terá duração de cinco horas, das 13h às 18h (horário local). Os candidatos poderão consultar o local da prova a partir de 15 de dezembro aqui!

O certame oferece 15 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva, com subsídio de R$ 32.289,54. Do total, 10 vagas são para ampla concorrência, três para candidatos negros, uma para pessoa com deficiência e uma para candidatos indígenas.

Realizado em cinco etapas, o concurso terá as duas primeiras sob responsabilidade da Fundação Getulio Vargas (FGV), enquanto as demais ficarão a cargo da comissão organizadora do TJMS.

Para concorrer ao cargo de juiz substituto, é necessário ser bacharel em Direito com diploma reconhecido e ter pelo menos três anos de atividade jurídica após a formatura, além de atender aos demais requisitos previstos no edital.

O regulamento completo do concurso pode ser conferido aqui!

Custo Alto

Em um ano marcado pelo escândalo da operação Ultima Ratio, que na próxima sexta-feira (24) completa um ano, dados do relatório Justiça em Números, divulgado anualmente pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), revelam que o custo médio mensal dos juízes e desembargadores do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do sul aumentou em 25,6% ano ano passado na comparação com o ano anterior, chegando a R$ 151.256,00. 

Em 2023, o custo médio era de R$ 120,354,00, deixando Mato Grosso do Sul em primeiro lugar no ranking dos magistrados mais caros do país. Mas, apesar deste aumento no ano passado, desta vez Mato Grosso do Sul foi superado pelo Rio de Janeiro, onde o salário médio mensal subiu de R$ 92.643,00 para R$ 162.897,00. 

A disparada nos custos não é exclusividade de Mato Grosso do Sul. O relatório do CNJ aponta que, em média, os valores cresceram em 20% na despesa por magistrado em todo o país, passando de R$ 73.777,00 para R$ 92.752,00 mensais.

Os dados mostram que os juízes de Mato Grosso do Sul custam 63% acima da média nacional aos contribuintes locais. Porém, se a comparação for Amazonas, estado onde é registrado o menor custo, de R$ 41.555,00, a diferença é de 263%. 

*Colaborou Neri Kaspary 

OPERAÇÃO FAKE CLOUD

Em um mês e meio, MPMS faz devassa contra corrupção na 4ª prefeitura

Desta vez, o alvo dos investigadores foi a prefeitura de Itaporã. Justiça emitiu três mandados de prisão e seis de busca e apreensão

23/10/2025 10h26

Investigadores do MPMS não divulgaram os endereços dos mandados de busca e apreensão nem o nome das pessoas presas

Depois das recentes operações do Ministério Público que revelaram supostos esquemas de corrupção nas prefeituras de Terenos, Miranda e Bonito, nesta quinta-feira (23) uma nova operação está tendo como alvo a prefeitura de Itaporã, onde foram cumpridos três mandados de prisão e seis de busca e apreensão. 

De acordo com a assessoria do MPMS, o Grupo Especial de Combate à Corrupção (Gecoc), com apoio do Gaeco, deflagrou a “Operação Fake Cloud” para cumprir os mandados nas cidades de Campo Grande, Corumbá e Itaporã. 

Os mandados judiciais foram concedidos depois que a promotoria de Itaporã descobriu uma suposta organização criminosa que praticava fraudes em contratações públicas e estava envolvida em corrupção ativa e passiva.

A investigação constatou a existência de um grupo criminoso estruturado que atua fraudando, sistematicamente, processos de contratações públicas por dispensa de licitação, voltados ao fornecimento de licença de sistemas de backup de dados em armazenamento em nuvem para o Poder Executivo Municipal de Itaporã, desde 2022.

Naquele ano, o prefeito de Itaporã era Marcos Pacco (PSDB). Porém, o candidato dos tucanos perdeu a eleição do ano passado e desde o começo de 2025 o município é comandado pelo prefeito Tiago Carbonaro, do PP. O MPE não informou se o suposto esquema de fraudes passou de uma administração para outra. 

De acordo com a investigação, após negociações ilícitas dos empresários com agentes públicos, diversos processos foram simulados e direcionados para beneficiar determinada empresa, mediante propostas fictícias e exigências técnicas previamente elaboradas para restringir a concorrência. 

O papel dos agentes públicos, em conluio com os empresários, consistia em fornecer informações privilegiadas e organizar a fraude procedimental, com vistas ao sucesso do grupo criminoso, em contrapartida a constantes recebimentos de vantagens indevidas.

“Fake Cloud”, termo que dá nome à operação, traduz-se da língua inglesa como “nuvem falsa”, e faz alusão aos objetos dos contratos, o backup de dados em armazenamento em nuvem, o que não era fornecido ao ente público.

Desde o começo do ano, já são pelo menos 12 prefeituras que foram alvo de operações do MP. Quatro destas operações ocorreram desde o dia 9 de setembro, dia em que o prefeito de Terenos chegou a ser preso. Dias depois foi solto, mas está sendo monitorado por tornozeleira eletrônica. 

Semanas depois, em 1º de outubro,  o MPE  desencadeou a  “Operação Copertura”, tendo como objetivo o cumprimento de 31 mandados de busca e apreensão para tentar desmantelar um suposto esquema de corrução na prefeitura de Miranda. 

Uma semana mais tarde, em 10 de outubro, o alvo foi a prefeitura de Bonito, onde ocorreu a operação Águas Turvas. Naquele dia os investigadores foram para as ruas para cumprir quatro mandados de prisão preventiva e 15 mandados de busca e apreensão. Um dos principais alvos havia sido preso dias antes na operação de Terenos, revelando elo entre as fraudes em diferentes cidades. 

 

