PF investiga incêndios e exploração irregular de terras da União no 'Coração do Pantanal'

Durante a manhã desta quinta-feira (23), longe aproximadamente 426 quilômetros da Capital de Mato Grosso do Sul, a Cidade Branca de Corumbá amanheceu na mira da "Operação Freeloader" da Polícia Federal, que apura casos de incêndios e exploração irregular de terras da União no 'Coração do Pantanal'.
Além do município Corumbaense, como bem apontado pela PF em nota, a Operação Freeloader cumpre um total de quatro mandados de busca e apreensão, sendo dois na região do Pantanal sul-mato-grossense e os demais no Paraná.
Conforme exposto, as investigações apontaram para casos de incêndios criminosos identificados a partir das queimadas que aconteceram no Pantanal de MS em 2024.
Crimes no Pantanal
Além disso, a Operação Freeloader se debruça sobre possíveis casos de exploração ilegal de terras da União.
As investigações detalharam justamente esse ponto da "apropriação", uma vez que uma dessas propriedades constantemente utilizada para manejo do fogo, na verdade trata-se de um bem que pertence à União.
Ou seja, a compra e venda dessa fazenda em questão, conforme a PF em nota, teriam acontecido de maneira fraudulenta, e através do emprego de documentos falsos.
Pelas imagens das buscas e apreensões em território pantaneiro, nota-se que os indivíduos possuíam revólveres e pistolas, bem como os respectivos carregadores.
Por fim, foi expedida ação de bloqueio das contas bancárias dos investigados em valores que se aproximam de dois milhões de reais, que seria referente à compra ilegal da fazenda e ao rebanho de centenas de cabeças de gado criadas irregularmente na área pública.
Além disso, houve ainda o decreto de embargo da propriedade, o que restringe e permite o acesso apenas para manutenção dos animais.
Ou seja, nessa fazenda ficam vedadas quaisquer outras atividades econômicas, inclusive que a infraestrutura atual do local seja alterada, sendo que as apurações seguem em curso.