Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

POLÍCIA

PF mira 'Cidade Branca' de MS em ação contra tráfico internacional de cocaína

Apreensão de aproximadamente 230 quilos de cocaína, feita ainda em dezembro de 2023, colocou esse grupo na mira das forças de segurança

Leo Ribeiro

Leo Ribeiro

05/03/2026 - 13h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Batizada de Operação Abate, a ação da Polícia Federal contra o tráfico internacional e interestadual de cocaína, deflagrada nesta quinta-feira (05), mira a Cidade Branca sul-mato-grossense de Corumbá, com o cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão. 

Essa operação busca combater o tráfico principalmente de cocaína em Mato Grosso do Sul e São Paulo, com o total de quatro mandados de busca e apreensão e três de prisão preventiva cumpridos no município de Corumbá/MS, que fica distante aproximadamente 427 quilômetros da Capital do MS. 

Durante as diligências dos agentes da Polícia Federal na Operação Abate hoje (05) foram apreendidos diversos celulares, que serão levados agora para uma posterior perícia e análise por parte da PF, já que a ação de hoje trata-se de um desdobramento. 

Em nota, a PF destaca o teor do trabalho investigativo feito em cima do grupo envolvido nesse esquema, que está sob a mira da Polícia Federal há pelo menos quase três anos. 

Entenda

Isso porque, como bem aponta a Polícia Federal, uma apreensão de aproximadamente 230 quilos de cocaína, feita ainda em dezembro de 2023, colocou esse grupo na mira das forças de segurança.

No decorrer dessas investigações, segundo a PF em nota, foi identificada toda uma cadeia de indivíduos que seriam justamente encarregados do transporte das substâncias ilícitas. 

Com uma quantidade e intervalo de tempo bastante característicos, cabe apontar que apenas a apreensão que terminou com sete pessoas detidas, em 22 de dezembro de 2023, na BR-262 bate com as informações recentes sobre qual ação desencadeou a Operação Abate, como bem comenta a PRF quando questionada pelo Correio do Estado.

Nesse caso há quase três anos houve um montante de quilos de cocaína e mais 224 kg de skunk apreendidos durante fiscalização de rotina, ocasião em que um Volkswagen Virtus seguia como batedor de um ônibus de passageiros que,  além dos entorpecentes, transportava 16 bolivianos. 

Enquanto quatro pessoas iam a bordo do Virtus, mentindo inicialmente em abordagem que passariam o Natal em Campo Grande, ao ser abordado o motorista do ônibus apresentou um nervosismo incomum. 

Além de desconfiarem da insegurança desse condutor, os agentes descobriram que um dos passageiros do Virtus tratava-se inclusive do proprietário do ônibus de passeio.

Localizados os entorpecentes durante vistoria ao ônibus, o motorista confirmou que recebeu o veículo já com a droga de um dos passageiros do Virtus, com o objetivo de conduzir o carregamento de Corumbá até São Paulo.

Enquanto isso, os ocupantes do carro de passeio assumiram que, na verdade, seriam encarregados de trabalharem como "batedores" para o ônibus.

 

Assine o Correio do Estado

POLÍCIA

PRF apreende quase 200 kg de cocaína em "mocó" no 'Coração do Pantanal'

Condutor não obedeceu a ordem de parada da PRF e foi preso com carregemento que iria de Corumbá até o interior de São Paulo

05/03/2026 11h21

Compartilhar
Em vistoria minuciosa os agentes policiais rodoviários federais localizaram um compartimento com 182 quilos de pasta base

Em vistoria minuciosa os agentes policiais rodoviários federais localizaram um compartimento com 182 quilos de pasta base Reprodução/PRF-MS

Continue Lendo...

No "Coração do Pantanal", agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam recentemente quase 200 quilos de cocaína ontem (04) em trecho da BR-262 em Corumbá, em uma apreensão dificultada pelo motorista acusado. 

Isso porque, segundo a PRF em nota, o condutor do caminhão não obedeceu a primeira ordem de parada, seguindo na direção do caminhão por mais alguns quilômetros antes de finalmente ser parado e abordado. 

Toda a ação começou ainda em uma fiscalização da rodovia BR-262, com o veículo sendo posteriormente apreendido e encaminhado até uma unidade operacional da Polícia Rodoviária Federal, de onde foi possível retirar e fazer a pesagem de todo o entorpecente transportado em um "mocó". 

Apreensão

Depois de desobedecer às ordens da PRF, com o veículo já na Unidade Operacional foi possível realizar uma vistoria minuciosa através da qual os agentes policiais rodoviários federais localizaram um compartimento. 

Preparado na parte da carroceria do caminhão, esse compartimento em questão, o famoso mocó, escondia um montante de cocaína fracionado em diversos tabletes de pasta base, que após pesagem somaram 182 quilos. 

Questionado, o indivíduo acusado por tráfico de drogas afirmou aos agentes que teria pegado esse material ilícito na própria Cidade Branca de Corumbá, com seu destino sendo o interior do Estado de São Paulo. 

 

Assine o Correio do Estado

CAMPO GRANDE (MS)

Feira de adoção tem cães adultos à espera de um lar neste domingo (8)

Pets estão vacinados, vermifugados, microchipados e alguns castrados

05/03/2026 11h15

Compartilhar

Continue Lendo...

Feira de adoção de pets ocorre neste domingo (8), das 9h às 12h, na Praça Bolívia, localizada na esquina das ruas das Garças com Aníbal de Mendonça, bairro Coophafé, em Campo Grande.

São 8 cães adultos, entre machos e fêmeas, disponíveis para adoção.

A novidade é que, desta vez, apenas animais adultos estarão disponíveis para adoção. A iniciativa visa acabar com o mito de que animais adultos não se adaptam a uma nova casa.

A vantagem de adotar um animal adulto é que o tutor já sabe o tamanho do animal, não causando surpresa no futuro.

Os pets passaram por avaliação veterinária e receberam todos os cuidados necessários, como vacinação (vacina polivalente e antirrábica), vermifugação, microchipagem e castração.

Interessados em adotar um animal devem ser maior de 18 anos e apresentar documento oficial com foto e comprovante de residência. Também é importante levar coleira ou caixa de transporte.

O objetivo é encontrar um novo lar para animais que foram resgatados em situação de abandono e maus-tratos, além de oferecer uma nova oportunidade para cães que sofreram no passado, mas que agora estão prontos para viver em um lar cheio de carinho e responsabilidade.

A realização é da Subsecretaria de Bem-Estar Animal (Subea), por meio da Prefeitura Municipal de Campo Grande (PMCG).

A adoção também ocorre de maneira permanente, todos os dias, inclusive aos finais de semana e feriados, no Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), localizado na avenida Senador Filinto Muller, número 1.601, vila Ipiranga, em Campo Grande.

O CCZ funciona de segunda a sexta-feira das 17h às 19h30min e sábados, domingos e feriados das 14h às 19h.

SERVIÇO

  • Data: domingo - 08/03/2026 
  • Horário: das 9h às 12h 
  • Local: Praça Bolívia - rua das Garças com Aníbal de Mendonça

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Loteria Federal 6046-1 de hoje, quarta-feira (04/03)
LOTERIA

/ 18 horas

Resultado da Loteria Federal 6046-1 de hoje, quarta-feira (04/03)

2

Licença não sai e obras de nova fábrica de celulose sofrem atraso
bataguassu

/ 1 dia

Licença não sai e obras de nova fábrica de celulose sofrem atraso

3

Resultado da Quina de hoje, concurso 6967, quarta-feira (04/03)
LOTERIA

/ 17 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6967, quarta-feira (04/03)

4

Resultado da Dupla-Sena de hoje, concurso 2932, quarta-feira (04/03)
LOTERIA

/ 17 horas

Resultado da Dupla-Sena de hoje, concurso 2932, quarta-feira (04/03)

5

Resultado da + Milionária de hoje, concurso 334, quarta-feira (04/03)
LOTERIA

/ 17 horas

Resultado da + Milionária de hoje, concurso 334, quarta-feira (04/03)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Problemas na faculdade
Provenzano

/ 13 horas

Problemas na faculdade
O que não posso medir, não posso gerenciar: a ciência na política pública
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

O que não posso medir, não posso gerenciar: a ciência na política pública
Lei do Descongela: o que muda para os servidores públicos e os impactos no direito previdenciário
Juliane Penteado

/ 6 dias

Lei do Descongela: o que muda para os servidores públicos e os impactos no direito previdenciário
Seguro rural e clima extremo
Provenzano

/ 1 semana

Seguro rural e clima extremo