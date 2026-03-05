PF mira 'Cidade Branca' de MS em ação contra tráfico internacional de cocaína

Grupo envolvido nesse esquema está sob a mira da Polícia Federal há pelo menos quase três anos. - Reprodução/PF-MS

Batizada de Operação Abate, a ação da Polícia Federal contra o tráfico internacional e interestadual de cocaína, deflagrada nesta quinta-feira (05), mira a Cidade Branca sul-mato-grossense de Corumbá, com o cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão.

Essa operação busca combater o tráfico principalmente de cocaína em Mato Grosso do Sul e São Paulo, com o total de quatro mandados de busca e apreensão e três de prisão preventiva cumpridos no município de Corumbá/MS, que fica distante aproximadamente 427 quilômetros da Capital do MS.

Durante as diligências dos agentes da Polícia Federal na Operação Abate hoje (05) foram apreendidos diversos celulares, que serão levados agora para uma posterior perícia e análise por parte da PF, já que a ação de hoje trata-se de um desdobramento.

Em nota, a PF destaca o teor do trabalho investigativo feito em cima do grupo envolvido nesse esquema, que está sob a mira da Polícia Federal há pelo menos quase três anos.

Entenda

Isso porque, como bem aponta a Polícia Federal, uma apreensão de aproximadamente 230 quilos de cocaína, feita ainda em dezembro de 2023, colocou esse grupo na mira das forças de segurança.

No decorrer dessas investigações, segundo a PF em nota, foi identificada toda uma cadeia de indivíduos que seriam justamente encarregados do transporte das substâncias ilícitas.

Com uma quantidade e intervalo de tempo bastante característicos, cabe apontar que apenas a apreensão que terminou com sete pessoas detidas, em 22 de dezembro de 2023, na BR-262 bate com as informações recentes sobre qual ação desencadeou a Operação Abate, como bem comenta a PRF quando questionada pelo Correio do Estado.

Nesse caso há quase três anos houve um montante de quilos de cocaína e mais 224 kg de skunk apreendidos durante fiscalização de rotina, ocasião em que um Volkswagen Virtus seguia como batedor de um ônibus de passageiros que, além dos entorpecentes, transportava 16 bolivianos.

Enquanto quatro pessoas iam a bordo do Virtus, mentindo inicialmente em abordagem que passariam o Natal em Campo Grande, ao ser abordado o motorista do ônibus apresentou um nervosismo incomum.

Além de desconfiarem da insegurança desse condutor, os agentes descobriram que um dos passageiros do Virtus tratava-se inclusive do proprietário do ônibus de passeio.

Localizados os entorpecentes durante vistoria ao ônibus, o motorista confirmou que recebeu o veículo já com a droga de um dos passageiros do Virtus, com o objetivo de conduzir o carregamento de Corumbá até São Paulo.

Enquanto isso, os ocupantes do carro de passeio assumiram que, na verdade, seriam encarregados de trabalharem como "batedores" para o ônibus.

