PF pede apoio político de MS para obter R$ 30 milhões e intensificar combate ao crime organizado

Articulação está correlacionada com a megaoperação realizada no Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho

Rodolfo César, de Corumbá

02/11/2025 - 15h32
A Polícia Federal em Mato Grosso do Sul articula com o setor político municipal, estadual e federal para conseguir ampliar as ações de combate ao crime organizado na fronteira com a Bolívia. A força de segurança tentar direcionar entre R$ 28 milhões e R$ 30 milhões de emendas para conseguir construir uma nova sede da Delegacia da PF em Corumbá.

Articulação para tratar desses recursos tem capítulo nesta segunda-feira (3), com previsão de reunião de setores políticos. Essa informação foi repassada à direção da PF em Mato Grosso do Sul.

O terreno e o projeto técnico para a nova delegacia, bem como a autorização para a ampliação dessa estrutura já possuem autorização, mas ainda não existe o dinheiro canalizado para a obra.

O assunto foi tema da posse do novo chefe da Delegacia da PF em Corumbá, Alexsandro Pereira de Carvalho, que aconteceu no dia 31 de outubro, no auditório do Sindicato Rural de Corumbá, e foi abordado pelo superintendente da Polícia Federal em Mato Grosso do Sul, Carlos Henrique Cotta Dangelo.

Houve um pedido direto ao governador Eduardo Riedel para articulação política, justamente quando ele foi ao Rio de Janeiro, no dia 30 de outubro, para tratar da formação do Consórcio da Paz com outros 6 governadores.

Além do assunto estar correlacionado com a megaoperação realizada no Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho, localmente existe outra demanda.

O novo chefe da Delegacia da Polícia Federal em Corumbá, delegado Alexsandro Pereira de Carvalho, possui experiência anterior em atuação contra organizações criminosas e trabalho conjunto internacional.

Ele já foi delegado em Ponta Porã e atuou em parceria com forças de segurança do Paraguai contra o tráfico de drogas naquela região. O policial também já foi do 17º Batalhão de Fronteira, do Exército, na década de 1990. 

Alexsandro assume o posto agora em novembro, no lugar do delegado Bernardo Marques Pacheco, que teve atuação destacada contra o tráfico de pessoas, crimes ambientais e recebeu condecoração neste dia 31 de outubro. Bernardo vai assumir novo posto na PF em Campo Grande.

“Conversei com o governador (Eduardo Riedel), que estava no Rio de Janeiro, e pedi a ele para se empenhar junto à bancada de Mato Grosso do Sul (para obter recursos). Ele me garantiu que na reunião que terão, nesta segunda-feira, vai pedir esse apoio para termos, finalmente, a construção dessa sede. A atuação dos prefeitos, dos membros do Legislativo municipal, todos podem contribuir muito com essa demanda e, se tudo der certo, ela ficará a cargo do nosso novo chefe, doutor Alexsandro”, detalhou o superintendente da PF no Estado.

A delegacia da Polícia Federal em Corumbá atua em uma das regiões de maior fluxo para entrada e saída de estrangeiros e nacionais do Brasil, atrás da Tríplice Fronteira (Foz do Iguaçu – Ciudad del Leste, Paraguai – Puerto Iguazú, Argentina) e Tabatinga-Letícia (Colômbia), por exemplo.

“(Em Corumbá) É uma das delegacias mais importantes do Brasil. Mantemos aqui (em Mato Grosso do Sul) uma das maiores portas de entrada e saída de nacionais e estrangeiros, com a fronteira com dois países (Paraguai e Bolívia) e quatro estados (Paraná, São Paulo, Goiás e Mato Grosso)”, elencou o superintendente Dangelo.

A atual delegacia da PF em Corumbá fica na área central da cidade, ao lado da Catedral Nossa Senhora da Candelária e na frente da Praça da República. Sem garagem para as viaturas, por exemplo, todos os carros da Polícia Federal precisam ficar estacionados na rua.

Também não há entrada privativa para encaminhamento de materiais de apreensão e quando há prisões. O entorno também é cercado e só existe uma única saída para as viaturas.

Ao abordar a dependência de recursos e apoio político, Dangelo direcionou sua fala diretamente para os prefeitos de Corumbá, Dr. Gabriel Alves de Oliveira, e de Ladário, Munir Sadeq Ramunieh. Ambos participaram da solenidade de posse do novo chefe da delegacia de Corumbá.

"Temos um grande desafio aqui e precisamos contar com a ajuda do prefeito de Corumbá e também com o prefeito de Ladário para ter a construção da nova delegacia da Polícia Federal.”

Gabriel fez declaração que apoia a construção da nova delegacia, mas não deu detalhes sobre medidas que já poderia interceder. “Reafirmo nosso compromisso em colaborar para que a nova sede da Polícia Federal se torne realidade. A cidade precisa dessa estrutura para fortalecer o combate à criminalidade.”

Pleito antigo

As demandas por ter novas delegacias em Ponta Porã e Corumbá já existem, pelo menos, há 10 anos. Em 2023, houve a promessa de avanços com recursos sendo liberados para a construção do prédio em Ponta Porã.

Essa obra foi orçada R$ 25 milhões, quando o superintendente da PF em Mato Grosso do Sul era o delegado Agnaldo Mendonça Alves. A construção dessa delegacia na fronteira com o Paraguai ainda não foi finalizada.

Essa nova unidade tem 33 mil metros quadrados de área, pouco mais de 3 mil metros quadrados de construção contra a atual estrutura, de 800 metros quadrados.

Já para Corumbá, o projeto executivo foi finalizado em maio de 2023 e, na época, a construção estava orçada em R$ 22 milhões. A obtenção dos recursos ainda não conseguiu ser priorizada desde então para haver essa instalação.

Caso a verba seja destinada, ainda haverá etapa burocrática para licitação da obra e o prazo de intervenções, que deve ser de pelo menos dois anos.

Cuidado

CCZ encontrou coleção de 100 escorpiões acumulados ao longo de 100 dias em residência da Capital

Secretaria de Saúde reforça cuidados no mês de novembro, época que tende a ser chuvosa

02/11/2025 13h00

Exemplares foram encontrados ao longo de 180 dias em diferentes localidades

Exemplares foram encontrados ao longo de 180 dias em diferentes localidades Reprodução/CCZ

Em uma ação realizada pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) na quinta-feira (30), foram encontrados cerca de 100 escorpiões no bairro São Jorge da Lagoa, em Campo Grande. 

Em primeiro momento, os agentes temeram que se tratasse de uma única infestação recente, mas a Secretaria Municipal de Saúde confirmou que o morador da casa mantinha uma coleção dos animais mortos, reunidos ao longo de seis meses. 

Os escorpiões vinham de diferentes locais, mas o morador não soube informar exatamente os endereços onde foram encontrados. 

Durante a vistoria técnica, a equipe encontrou dois escorpiões vivos no quintal da residência e os animais foram encaminhados para identificação. 

A Gerência do CCZ reforçou que é importante notificar o órgão sempre que um escorpião for encontrado para que seja feito o mapeamento correto das áreas com maior infestação para um melhor controle epidemiológico da cidade. 

Ambiente propício

Segundo o CCZ, o aumento do calor e das chuvas são características propícias para o aumento do aparecimento de escorpiões, já que eles buscam abrigo em locais secos e com alimento disponível, como as baratas. 

O acúmulo de lixo em terrenos baldios e esgoto também é um ambiente propício para vários tipos de insetos e, nesses lugares, a presença do escorpião é quase certa.

Até o mês de setembro, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) informou que, apenas em 2025, já haviam sido registrados 1.470 acidentes com o animal. 

Os mais atingidos são bebês com menos de um ano, crianças de 5 a 14 anos e idosos acima de 80 anos. Outra faixa etária registrada no sistema é a de jovens de 20 a 49 anos.

Cuidados básicos

  • Mantenha o ambiente arejado;
  • Instalar tela ou tapas em ralo e tubulações;
  • Mantenha o ambiente limpo e bem iluminado;
  • Localize onde os escorpiões estão se estabelecendo para que o profissional responsável os retire do espaço;
  • Evite acúmulo de lixo em terrenos baldios, que atraem insetos e, consequentemente, o animal peçonhento;
  • Realize verificação de cantos, rodapés, atrás de móveis e roupas no chão, especificamente à noite;
  • Ao retirar objetos em locais onde o animal pode se esconder faça o uso de luvas.

Por serem animais de hábitos noturnos, os escorpiões tendem a fugir de locais claros e procurar cantos escuros.

Como acabar com a infestação?

  • Evite acúmulo de entulhos, madeira, pedras e lixo;
  • Realizar a limpeza de jardins e áreas externas, retirando acúmulo de folhas ou objetos que podem servir de esconderijos;
  • Armazene  alimentos como ração em potes vedados para evitar a aparição de insetos como baratas que são predadas por escorpiões;

Evite acidentes 

  • Verifique cuidadosamente calçados, roupas, toalhas e roupas de cama antes de usá-los;
  • Limpe periodicamente ralos de banheiro, cozinha e caixas de gordura;
  • Mantenha camas e berços afastados, no mínimo, 10 cm da parede;
  • Evite que lençóis toquem o chão;
  • Feche frestas nas paredes, móveis e rodapés para que não sirvam de esconderijo para os escorpiões;
  • Use telas nas aberturas dos ralos, pias e tanques;
  • Não deixe acumular lixo e entulho nos quintais, jardins, e terrenos baldios e ao redor das residências;
  • Coloque o lixo em sacos plásticos fechados para evitar baratas e outros insetos;
  • Mude periodicamente de lugar materiais de construção que estejam armazenados e lembre-se de proteger as mãos com luvas grossas na realização deste trabalho;
  • Retire de paredes e muros plantas ornamentais densas, arbustos e trepadeiras;
  • Elimine fontes de alimento para os escorpiões (baratas, aranhas, grilos e outros pequenos animais invertebrados);
  • Limpe terrenos baldios situados a cerca de 2 metros (aceiro) das redondezas dos imóveis ocupados;
  • Evite a prática de queimadas em terrenos baldios, pois desalojam os escorpiões, entre outros animais;
  • Preserve os inimigos naturais dos escorpiões, especialmente aves de hábitos noturnos (corujas, joão-bobo), quati, lagartos, sapos, galinhas, gansos;
  • Evite folhagens de jardins junto às paredes externas de residências e mantenha jardins e gramados aparados e bem cuidados. 
  • Vale lembrar que pesticidas e outros produtos não são eficazes para o controle de escorpiões e podem gerar mais risco de acidente. 


 

CEMITÉRIO

Comerciantes aproveitam Dia de Finados para faturar renda extra

Barracas de flores e velas, além de tendas de comidas tomaram conta da calçada e arredores dos cemitérios São Sebastião (Cruzeiro) e Santo Amaro

02/11/2025 11h30

Eliane Aparecida de Castro Pereira, vende flores e velas, há 40 anos, na frente do Cemitério Santo Amaro

Eliane Aparecida de Castro Pereira, vende flores e velas, há 40 anos, na frente do Cemitério Santo Amaro MARCELO VICTOR

Comerciantes aproveitam o Dia de Finados, feriado nacional celebrado neste domingo (2), para ganhar um ‘dinheirinho extra’ em cemitérios de Campo Grande.

Barracas de flores artificiais/naturais e velas, além de tendas de comidas e bebidas, como pastel, cachorro quente, salgados, pipoca doce/salgada, espetinho, churros, água mineral/gaseificada, água de coco e caldo de cana tomaram conta da calçada e arredores dos cemitérios São Sebastião (Cruzeiro) e Santo Amaro.

A população aproveitou para garantir flores e velas e ainda fazer uma ‘boquinha’, colaborando com a renda de vendedores.

Diferente da maioria dos trabalhadores, nada de descansar no feriado. Esta é a oportunidade de faturar uma renda extra. Nessas datas, cada um “se vira” como pode para ganhar um dinheiro a mais.

Diarista, Eliane Aparecida de Castro Pereira, vende flores e velas, há 40 anos, na frente do Cemitério Santo Amaro. Ela afirmou que a tradição de venda, nesta data, passa de geração em geração na sua família.

“As vendas já estão na geração dos meus filhos hoje e dão para cobrir os gastos e conseguir um dinheirinho a mais. Os vasos de flores artificiais variam de R$ 5 a R$ 40, de pequenos à grandes. Eu que monto os arranjos de flores, começo a montar dois meses antes, em setembro”, contou.

Além de comercializar flores e velas no Dia de Finados, ela também trabalha em outras datas comemorativas.

“Também estou aqui no Dia das Mães e Dia dos Pais. Quando é Dia de Finados, eu fico aqui a semana inteira, porque tem movimento. Muitas pessoas vem antes ou depois da data. A gente chega antes porque muita gente vem aqui arrumar e decorar os túmulos para ficar bonito para o dia de hoje”, detalhou.

Funcionária pública aposentada, Maria Roberta da Silva, vende flores artificiais, há três décadas, na calçada do Cemitério São Sebastião (Cruzeiro) e é proprietária de quase todas as barracas.

“Todos os Dias de Finados estou aqui há mais de 30 anos. Dessa vez, estou acampada aqui desde sexta-feira. Consigo faturar um dinheiro bom e sempre vendo tudo. Praticamente todas as barracas são minhas. Só vendo no Cemitério Cruzeiro pois toda a minha família está enterrada aqui. Comercializo flores naturais e artificiais, mas hoje só trouxe as artificiais porque não achei as naturais para comprar", disse.

Dados divulgados pela Superintendência de Orientação e Defesa do Consumidor (Procon-MS) apontam que a diferença de preços dos vasos de flores, entre os comércios, chegam a 194,12% em Campo Grande.

Ao todo, 59 produtos, entre flores e velas, foram pesquisados em dez estabelecimentos diferentes de Campo Grande.

Em relação as flores, crisântemos e kalanchoes foram pesquisados. O preço do crisântemo varia de R$ 7,90 a R$ 35, cuja variação é de 194,12%. Já o kalanchoe, o preço mínimo encontrado foi de R$ 19,90 e o máximo R$ 45, sendo que a diferença percentual é de 80,72%.

DIA DE FINADOS

Eliane Aparecida de Castro Pereira, vende flores e velas, há 40 anos, na frente do Cemitério Santo AmaroAbraços dados pela Grupo Help. Foto: Marcelo Victor

O Dia de Finados é a data em que as pessoas lembram e homenageiam familiares, parentes e amigos queridos que já morreram.

No Brasil, é feriado nacional celebrado em 2 de novembro. A data tem origem na Igreja Católica, que a dedica aos "Fiéis Defuntos".

Eliane Aparecida de Castro Pereira, vende flores e velas, há 40 anos, na frente do Cemitério Santo Amaro

Cemitérios São Sebastião (Cruzeiro) e Santo Amaro amanheceram lotados na manhã deste domingo (2) de Finados, em Campo Grande.

Ambos estão localizados, respectivamente, nas avenidas Coronel Antonino e Presidente Vargas.

O trânsito também estava intenso. Guardas Civis Metropolitanos (GCMs) faziam a segurança dentro e fora dos cemitérios, além de organizar o trânsito.

Clube de Desbravadores da Igreja Adventista do Sétimo Dia distribuiu panfletos, livros e ofereceram orações. Já o Grupo Help ofereceu cartas de autoajuda e abraços.

Equipes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável (Semades) fiscalizavam as atividades para evitar trabalho infantil.

A banda musical da GCM também marcou presença, emocionando o público. A Prefeitura ainda distribuiu mudas de ameixa, caju e ipês no local.

