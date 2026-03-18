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"Figura Carimbada"

PF prende dois policiais civis envolvidos em esquema de contrabando

Policial civil que atua na delegacia de Sidrolândia, preso em outras operações, agora vira alvo por supostamente facilitar a entrada de mercadorias contrabandeadas no país

Laura Brasil e João Pedro Zequeni

18/03/2026 - 10h48
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A Polícia Federal (PF) prendeu os policiais civis Célio Rodrigues Monteiro, conhecido como “Manga Rosa”, e Edivaldo Quevedo da Fonseca, durante operação contra um esquema de entrada de produtos contrabandeados do Paraguai no Estado.

Célio Rodrigues Monteiro atua na Delegacia de Sidrolândia, para onde os agentes da PF se deslocaram. Além disso, a casa dele, no bairro Pioneiros, foi alvo de busca e apreensão.

Célio Monteiro é figura conhecida e já apareceu em outras operações policiais que investigaram lavagem de dinheiro e associação com o tráfico de drogas, como as operações Omertà, em 2020, e Snow, em 2024.

Edivaldo Quevedo da Fonseca, em dezembro de 2024, foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) com o carro cheio de mercadorias do Paraguai sem qualquer documentação.

Após a prisão, Edivaldo, vinculado à 5ª Delegacia de Polícia Civil, recebeu liberdade em 2025, mas assumiu o compromisso de comparecer à Justiça Federal, confirmar endereço fixo e informar o local de trabalho.

Investigações

Após a terceira fase da Operação Omertà, ligada ao jogo do bicho, e outros desdobramentos,  a investigação caminhou por um esquema de propina para ocultar provas de um homicídio. 

O que levou ao afastamento de Célio Rodrigues Monteiro, o Manga Rosa, em 23 de julho de 2020, conforme publicação no Diário Oficial de Mato Grosso do Sul.

Na época, Célio era investigado por possível atuação na ocultação de provas da morte do policial militar aposentado Ilson Figueiredo.

Segundo levantamento feito pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), os investigados seriam chefiados por Jamil Name e Jamil Name Filho.

O esquema incluía propina de R$ 100 mil para o delegado da Polícia Civil Márcio Shiro Obara, que também chegou a ser afastado de suas funções e terminou posteriormente inocentado das acusações.

Em 2023, a Justiça absolveu Márcio Rios e Célio Rodrigues Monteiro no âmbito do crime de lavagem de dinheiro.

Apontados no esquema de milícia armada como “lideranças”, Fahd Jamil, conhecido como “Rei da Fronteira”, Flávio Correia Jamil Georges e Jamil Name Filho, que respondiam por obstrução de Justiça, também foram absolvidos.

Na decisão proferida pelo juiz Roberto Ferreira Filho, em 16 de fevereiro de 2023, todas as medidas cautelares contra o policial civil Célio Rodrigues Monteiro foram retiradas.

Figura conhecida

Em 2024, durante a Operação Snow, deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), Célio foi alvo de busca e apreensão em investigação que apurava um esquema de tráfico de cocaína com participação de agentes de segurança pública. Entretanto, em nenhuma dessas operações o policial foi condenado.

Com a operação deflagrada nesta quarta-feira (18), esta é a terceira vez que o policial civil se torna alvo de investigação.

A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), que informou, por meio de nota, que acompanha a investigação e adiantou que não compactua com desvios de conduta por parte de servidores.

Confira a nota na íntegra:

“A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul (Sejusp-MS) informa que acompanha as investigações conduzidas pela Polícia Federal, no âmbito da Operação Iscariotes, por meio das corregedorias das instituições estaduais de segurança pública.

A Sejusp ressalta que não compactua com quaisquer desvios de conduta por parte de seus servidores, adotando postura de rigor e transparência na apuração dos fatos.

Destaca, ainda, que serão instaurados os competentes Processos Administrativos Disciplinares para a apuração individual de eventuais responsabilidades, e tomará medidas cabíveis necessárias ao longo de toda apuração.

A Secretaria reafirma seu compromisso com a legalidade, a ética e a integridade no serviço público”.

Entenda

Operação deflagrada na manhã desta quarta-feira (18), que interditou o entorno do Camelódromo de Campo Grande, revelou a participação de agentes de segurança pública que facilitavam a entrada de mercadorias contrabandeadas no Estado.

A Operação Iscariotes é um desdobramento que ocorre simultaneamente em outras capitais e investiga crimes de descaminho, lavagem de capitais, corrupção passiva, violação de sigilo e outros ilícitos relacionados ao sistema financeiro nacional.

A ação ocorre após investigação que indicou a atuação estruturada de um grupo criminoso especializado em facilitar a entrada de grande quantidade de eletrônicos de alto valor agregado por meio de um esquema de importação fraudulenta.

Ainda conforme o levantamento, o grupo trazia as mercadorias sem qualquer documentação ou regularização necessária para o controle aduaneiro.

Após a entrada irregular no país, os produtos eram distribuídos em Campo Grande e o restante seguia para outras unidades da federação, tendo como principal destino Minas Gerais (MG), em entregas fracionadas misturadas a outras cargas ilícitas.

O trabalho de inteligência revelou que o grupo utilizava veículos modificados com compartimentos ocultos para ludibriar fiscalizações e facilitar o transporte e a distribuição das mercadorias ilícitas.

Também foram identificadas diversas condutas voltadas à ocultação e à dissimulação da origem criminosa dos valores obtidos com a atividade ilegal.

Participam da ação a Polícia Federal e a Receita Federal, por intermédio da Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários em Mato Grosso do Sul (Delefaz/MS), com apoio da Receita Federal do Brasil.

 

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Oportunidades

Pelo terceiro dia consecutivo, Funsat oferece mais 1.200 vagas de emprego

São ofertadas vagas para 116 funções, incluindo vagas para pessoas com deficiência e que não necessitam de experiência prévia

18/03/2026 10h30

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Funsat oferece 1.229 vagas de empregos nesta quarta-feira, em Campo Grande

Funsat oferece 1.229 vagas de empregos nesta quarta-feira, em Campo Grande Divulgação

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Campo Grande amanheceu nesta quarta-feira (18), com mais oportunidades de empregos oferecidas pela Funsat (Fundação Social do Trabalho). Com 1.229 vagas de empregos abertas, dispostas em 116 funções distintas, a Agência de Empregos realiza atendimento presencial, nas suas unidades. 

As vagas de “perfil aberto” reservadas para quem não possui uma experiência prévia, conta com 61 funções disponíveis e incluem oportunidades nas áreas de produção, atendimento, comércio e construção civil, podendo realizar o treinamento no próprio ambiente de trabalho. 

Para quem já possui alguma experiência nas áreas como comércio, serviços e logística, foram destinadas 430 vagas e o cadastro atualizado no Sistema Nacional de Emprego (Sine) é pré-requisito nesse caso. 

Já pessoas com deficiência (PCD) que estão à procura de emprego, a semana reserva uma programação especial. Na sexta-feira (20) a Funsat realizará mais uma edição do Emprega CG, com foco em recrutar para a função de auxiliar administrativo. 

O atendimento acontecerá no período matutino, das 8h às 11h, na sede da Fundação. O único requisito informado para concorrer a vaga é o Ensino Médio Completo. 

Aos interessados nas vagas, podem buscar por atendimento presencial nas unidades da Funsat, na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória, das 7h às 16h, ou na Rua Anacá, 699, nas Moreninhas, das 7h às 13h.
 

          

CAMPO GRANDE

Polícia encontra carro que arrancou perna de Jamile; suspeito está foragido

Jamile Domingues teve a perna esquerda amputada, foi levada para a Santa Casa em estado grave e extubada ainda ontem (17)

18/03/2026 10h12

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A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul segue investigando o caso, com o intuito agora de localizar o suspeito considerado foragido. 

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul segue investigando o caso, com o intuito agora de localizar o suspeito considerado foragido.  Reprodução/PCMS/Montagem-C.E

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Cerca de quatro dias após a servidora pública, Jamile Domingues, de 42 anos, perder a perna em um acidente registrado durante a madrugada na rua Brilhante, o carro usado nesse suposto racha foi apreendido por agentes da Polícia Civil do Mato Grosso do Sul (PCMS), encontrado coberto por panos, enquanto o acusado ainda segue foragido. 

Nas palavras do Delegado Sam Ricardo Aranha Suzumura, titular da 6ªDP, conforme repassado pela PCMS em nota, o carro localizado em uma residência do bairro São Conrado contém as avarias que são compatíveis com o acidente, o que inclui o retrovisor danificado e o vidro do passageiro direito quebrado. 

Através do trabalho investigativo a polícia conseguiu tanto localizar o veículo que atingiu Jamile durante o último final de semana, como também pôde identificar o suspeito de fugir do local sem prestar o devido socorro, um indivíduo de 28 anos que é considerado agora foragido. 

Na residência do suspeito, onde foi localizado o veículo Citroen C3 da cor preta, os agentes também encontraram um protetor de para-lama, peça ausente no veículo apreendido, com testemunhas confirmando que esse carro pertence, de fato, ao indivíduo de 28 anos procurado pela Polícia Civil. 

Indícios apontam que esse carro seguia em "altíssima velocidade" no momento em que atingiu Jamile Domingues na rua Brilhante, com os trabalhos investigativos não descartando ainda a hipótese de uma participação em racha, já que imagens captadas do acidente mostram um segundo veículo correndo a frente do Citroen agora apreendido. 

Jamile Domingues teve a perna esquerda amputada, foi levada para a Santa Casa em estado grave e extubada ainda ontem (17). O veículo foi levado para a perícia e a Polícia Civil aguarda o laudo, junto da vistoria do veículo e exame da vítima junto ao Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol) assim que a vítima receber alta médica. 

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul segue investigando o caso, com o intuito agora de localizar o suspeito considerado foragido. 

Relembre

Pelas imagens de circuito de monitoramento, nota-se o momento que a servidora chegava até uma região de bares, na rua Brilhante, em Campo Grande, durante a madrugada do último sábado (14), dirigindo-se até um dos estabelecimentos acompanhada de seu companheiro.

Devido justamente à velocidade do veículo, num primeiro momento as câmeras de segurança não puderam identificar as características (como por exemplo a placa) de ambos os veículos que seguiam em um possível "racha" pela Brilhante, por volta de 01h01.

Posteriormente, a servidora pública atropelada na madrugada do último sábado (14), que inclusive chegou a perder a perna foi identificada como Jamile Domingues, de 42 anos, que segue internada. 

Num primeiro momento, é possível observar inclusive que essa mulher e seu acompanhante aguardam antes de atravessar a via, justamente para esperar que alguns veículos passem pela Rua Brilhante. 

Porém, quando o casal já estava na metade de sua travessia, dois veículos em alta velocidade se aproximam do ponto, um deles conseguindo desviar dos pedestres ao jogar o carro para a direita. 

Entretanto, o carro que seguia logo em seguida passa pelo lado oposto, já que transitava inclusive pela faixa que é destinada para o fluxo de transportes coletivos, que nesse e em vários outros pontos de Campo Grande trafegam ao lado esquerdo da via. 

 

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