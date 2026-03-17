PGE abre vagas para estágio com bolsa de R$ 1,6 mil

Na última segunda-feira (16) a Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul (PGE-MS) abriu inscrições para o 6º Processo Seletivo Simplificado para o Programa de Estágio Remunerado. As vagas abrangem Campo Grande e o norte do Estado, em Coxim.
Divulgado no Diário Oficial do Estado (DOE) de ontem, aqueles que se interessarem podem se inscrever por meio do formulário disponível no Portal Estadual de Concursos e Processos Seletivos, com acesso pelo link: www.pge.ms.gov.br.
As inscrições vão até o dia 09 de abril de 2026 e após preenchimento é necessário encaminhar para o e-mail [email protected], os seguintes documentos:
- mini currículo;
- cópia do Histórico Escolar dos dois últimos anos letivos cursados (2024 e 2025);
- cópia de documentos que comprovem autodeclaração de cota, para os acadêmicos que se autodeclararem indígenas, negros e/ou pessoa com deficiência.
Deverão ser encaminhados os documentos também até o dia 09 de abril.
Os requisitos para participar do Programa de Estágio remunerado da PGE/MS:
- ser brasileiro(a);
- estar matriculado em um dos cursos de graduação que estão com vagas abertas, em instituições oficiais e reconhecidas pelo MEC, com conclusão de pelo menos 60% da grade curricular;
- não estar cursando o último semestre do curso de graduação;
- não estar vinculado a outro programa de estágio remunerado;
- estar quite com o serviço militar, para o sexo masculino;
- estar regular com os direitos políticos;
- gozar de saúde física e mental;
- ter boa conduta social e não registrar antecedentes criminais.
Vagas
Para os universitários de Campo Grande, as vagas estão reservadas para os cursos de Direito, Ciências Contábeis, Jornalismo, Audiovisual, Gestão de Recursos Humanos e Gestão de Pessoas. Em Coxim, a oportunidade é destinada apenas aos acadêmicos de Direito.
Totalizando 20 horas semanais, a carga horária é dividida em 4 horas diárias. O valor da bolsa-estágio é mensal de R$ 1,6 mil somado ao auxílio-transporte.
Etapas
O edital divulgado no DOE divulga as etapas do processo dividido em duas após a inscrição:
- Etapa I: análise curricular com histórico escolar, de caráter eliminatório e classificatório, para todas as áreas de atuação;
- Etapa II: entrevista, de caráter classificatório, somente para a área de atuação Jornalismo;
Confira o edital e outras informações aqui.