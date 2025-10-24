Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Advocacia pública

PGE-MS inaugura nova sede em Campo Grande

Nova sede de 5,3 mil m² amplia espaço e funcionalidade da Procuradoria-Geral do Estado

Da redação

Da redação

24/10/2025 - 20h59
A Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul (PGE-MS) inaugurou nesta sexta-feira (24) sua nova sede, na Avenida Afonso Pena, em Campo Grande. 

Com 5,3 mil metros quadrados, o prédio foi adquirido no início da década, e depois de passar por reformas, está pronto para receber o serviço de consultoria jurídica e advocacia pública da administração estadual.

Durante a cerimônia, o governador Eduardo Riedel destacou que a entrega vai além de uma obra de infraestrutura. 

“O que presenciamos hoje é mais do que a inauguração de um prédio moderno. Este é um marco do fortalecimento da Procuradoria, que se consolidou como órgão técnico e essencial para a boa gestão pública”, afirmou.

Riedel ressaltou a profissionalização do órgão, que se transformou em um escritório público altamente qualificado, atuando de forma estratégica em temas jurídicos, tributários e administrativos. Segundo o governador, apenas em seu mandato, as ações da Procuradoria garantiram mais de 1 bilhão de reais em decisões judiciais favoráveis ao Estado, reforçando sua relevância técnica.

O governador também destacou a atuação da procuradora-geral Ana Carolina Ali Garcia, que tem representado o Estado em debates nacionais, como a reforma tributária, e em pautas de alcance internacional, como o marco temporal das terras indígenas. Riedel lembrou ainda do papel da PGE em um acordo inédito de compra de terras para assentamentos indígenas, considerado uma das primeiras negociações desse tipo no país.

 Estrutura moderna e funcional

O novo prédio da PGE foi projetado para oferecer um ambiente de trabalho moderno e acessível. São quatro pavimentos e subsolo, com quatro salas de reunião, auditório, setor de atendimento ao público e plataformas elevatórias. Os setores estão organizados por especialidade, seguindo a reestruturação administrativa iniciada em 2020, que tornou o trabalho mais eficiente e integrado.

Para a procuradora-geral Ana Carolina Ali Garcia, a nova sede simboliza a consolidação de avanços importantes. “Celebramos aqui a produtividade e a modernização da PGE. Destaco a integração com a Advocacia Pública Nacional, a gestão mais eficiente da dívida ativa e o projeto Simplifique, que aproxima o cidadão da linguagem jurídica e do serviço público”, afirmou.

Foco em soluções rápidas e consensuais

Ana Carolina também destacou a importância das soluções consensuais e da desjudicialização. “Avançamos na busca por acordos e mediações, tornando nossa atuação mais rápida e eficiente. Nosso objetivo é entregar resultados de qualidade à sociedade sul-mato-grossense. Que este espaço seja também de aprendizado, acolhimento e inspiração”, disse.

Entre as iniciativas recentes da PGE/MS estão a modernização da gestão da Dívida Ativa, a criação de um núcleo de atendimento em parceria com o Detran/MS, que aumentou em 77% a agilidade nas respostas, e a atuação da Câmara Administrativa de Solução de Conflitos (CASC), especialmente na mediação de questões na área da saúde.

História e relevância

Criada em 1º de janeiro de 1979 pelo Decreto-Lei nº 25, assinado pelo governador Harry Amorim Costa, a PGE/MS teve como primeiro procurador-geral o advogado José Couto Vieira Pontes. A Lei Complementar nº 31/1987 definiu suas competências e o estatuto da carreira. Com a Constituição Estadual de 1989, a Procuradoria foi reconhecida como instituição essencial à Administração Pública, com a missão de defender os direitos e interesses do Estado.

O evento reuniu autoridades de diferentes poderes, incluindo a senadora Tereza Cristina, o deputado estadual Paulo Corrêa, o presidente do TJMS, desembargador Dorival Renato Pavan, o presidente da OAB/MS, Bitto Pereira, o presidente da Associação dos Procuradores de MS, Adriano Arrias de Lima, e o ex-governador Reinaldo Azambuja.
 

Concessionária alerta para risco de temporal com ventos de até 70 km/h em MS

Algumas regiões do Estado estão com previsão de queda de granizo e chuvas intensas

24/10/2025 16h00

Crédito: Paulo Ribas / Correio do Estado

Diante do alerta de severidade climática feito pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec/MS), que prevê chuvas intensas e fortes rajadas de vento, a recomendação é que a população redobre os cuidados com a segurança.

A previsão para esta sexta-feira (24) é de ventos fortes na região leste, que podem ultrapassar os 60 km/h durante o período noturno.

Na região centro-sul, durante a noite do fim de semana dos dias 25 e 26, uma frente fria deve provocar instabilidade, com possibilidade de chuvas intensas acompanhadas de descargas atmosféricas.

Região pantaneira, sudoeste e sul

Ainda no sábado (25), há possibilidade de chuvas de intensidade fraca a moderada e ocorrência pontual de tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo.

Nos próximos dias, também poderão ocorrer tempestades com raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo. Até quarta-feira (29), as rajadas de vento devem chegar a até 70 km/h, principalmente nas regiões norte e sul.

Na quarta-feira (29), a chuva deve se concentrar na região norte de Mato Grosso do Sul.

Cuidados

“A Energisa MS monitora e acompanha, junto a órgãos como o Cemtec/MS, o NetClima e a Defesa Civil, as mudanças climáticas. Com a possibilidade de fortes ventos e outras ocorrências severas, traçamos um plano com antecedência para mobilizar as equipes e atender a população com rapidez e segurança”, explica o gerente de Operações, Helier Fioravante.

Além da preocupação com o atendimento que, inclusive, deve ser sinalizado pelo cliente por meio dos canais oficiais, o gerente também enfatiza os cuidados com a eletricidade em dias de tempestade.

“Um deles é nunca se aproximar ou tocar em cabos elétricos caídos no chão. Acione imediatamente a Energisa”, exemplifica. Outros cuidados são:

  • evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à rede elétrica;
  • manter distância de janelas, portas metálicas e estruturas que possam conduzir energia.

Cerca de 5 mil candidatos fazem prova do Exame de Seleção 2026 do IFMS neste domingo

Ao todo, 4.936 candidatos estão inscritos, o maior número já registrado na história da instituição

24/10/2025 15h30

Reprodução, Alexandre Oliveira/IFMS

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) realiza neste domingo, 26 de outubro, a prova do Exame de Seleção 2026, processo seletivo para ingresso nos cursos técnicos integrados ao ensino médio. Ao todo, 4.936 candidatos estão inscritos, o maior número já registrado na história da instituição.

A lista final de inscrições homologadas, os locais de prova, os nomes dos candidatos com atendimento diferenciado e daqueles dispensados da avaliação foram divulgados na quarta-feira (22), na Central de Seleção do IFMS.

Entre os cursos mais disputados, o técnico em Administração, ofertado pelo Campus Campo Grande no turno matutino, lidera a concorrência com 9,93 candidatos por vaga. Em seguida aparecem os cursos técnicos em Informática, também em Campo Grande, com 6,90 candidatos por vaga no turno matutino e 5,70 no vespertino.

As provas serão aplicadas simultaneamente nos dez municípios onde o IFMS possui campus: Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas.

Em Campo Grande, a maioria dos candidatos fará o exame nos Complexos Multiuso I e II da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), conforme o mapa divulgado pela comissão organizadora.

Já os participantes que solicitaram atendimento diferenciado devem comparecer ao campus do IFMS, na Rua Taquari, 831, Bairro Santo Antônio, onde a prova será aplicada no Bloco F.

As salas estarão abertas a partir das 7h30 e serão fechadas impreterivelmente às 8h30, horário de Mato Grosso do Sul. Depois desse horário, não será mais permitida a entrada de candidatos.

É obrigatório apresentar um documento oficial de identificação com foto, como o RG, ou outro previsto no edital. Também serão aceitos documentos digitais, desde que exibidos nos aplicativos oficiais.

A diretora de Educação Básica do IFMS, Glaucia Vasconcelos, reforça que candidatos sem documento com foto devem chegar cedo para regularizar a situação.

Caso o candidato não tenha um documento oficial com foto, a orientação é que ele chegue cedo ao local de prova e procure a coordenação do Exame de Seleção com a certidão de nascimento. Então será feita a coleta da digital e o candidato será autorizado a fazer a prova.

Ela também orienta quem pagou a taxa de inscrição, mas não aparece na lista final. Se o candidato pagou a taxa de inscrição até o dia 9 de outubro e o nome dele não está na lista, deve chegar cedo ao local de prova e apresentar à coordenação o documento de identificação, o comprovante de inscrição e o comprovante de pagamento da taxa de R$ 20.

Durante a prova, poderão permanecer sobre a mesa apenas caneta azul ou preta de tubo transparente, lápis e borracha. Também serão permitidos pequenos lanches e garrafa de água transparente e sem rótulo.

O Exame de Seleção é composto por 30 questões objetivas nas áreas de Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Gerais. A duração máxima será de quatro horas. Candidatos poderão deixar a sala após uma hora do início da prova, mas só poderão levar o caderno de questões consigo após uma hora e meia.

Neste ano, o IFMS oferece 1.840 vagas em cursos técnicos integrados ao ensino médio gratuitos, distribuídos entre os campi de Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas. As aulas terão início no primeiro semestre de 2026.

Serviço

Dúvidas sobre o processo seletivo podem ser enviadas para o e-mail [email protected].

Data da prova: domingo, 26 de outubro
Abertura dos portões: 7h30
Fechamento dos portões: 8h30
Locais: campi do IFMS e Complexos Multiuso I e II da UFMS (Campo Grande)
Contato: [email protected]

