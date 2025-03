Piloto morre em queda de avião em Mato Grosso do Sul

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Piloto, que não teve a identidade divulgada, morreu vítima da queda de um avião agrícola, na manhã desta terça-feira (11), em uma plantação de cana-de-açúcar na zona rural de Nova Andradina, município localizado a 298 quilômetros de Campo Grande.

O acidente ocorreu próximo à estrada rural que dá acesso à região do Bairro Laranjal. No momento da queda, o céu estava fechado. Ainda não se sabe as causas do acidente.

Conforme apurado pela reportagem, o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMS) foi acionado por volta das 9 horas para atender uma ocorrência de possível queda de aeronave pequena.

Viaturas se deslocaram até o endereço e verificaram que a aeronave estava de fato caída e, devido ao impacto do acidente, o piloto não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Além dos bombeiros, Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Científica compareceram no local. Integrantes do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA) e do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (DRACCO - Polícia Civil) estão a caminho do local para apurar as causas do acidente.

O avião é agrícola e de porte pequeno. Ainda não se sabe se estava apto a voar e com as documentações em dia. Veja as fotos do acidente no fim desta reportagem.

OUTROS ACIDENTES AÉREOS - Em 30 de janeiro de 2025, Lucas Gomes Basílio Becker, de 35 anos, morreu em queda de avião em Iguatemi, município localizado a 414 quilômetros de Campo Grande. O avião já estava pousando quando caiu.

A aeronave pertencia a Cooperativa Agroindustrial C. Vale, que informou, em nota, que o piloto se preparava para aterrissagem em uma pista particular.

Em 2 de março de 2025, avião de pequeno porte caiu em uma plantação em Salto del Guairá, município paraguaio próximo à fronteira com Mundo Novo, a 390 quilômetros de Campo Grande.

Apesar do susto, a organização do evento informou que os ocupantes da aeronave receberam atendimento médico e passam bem. Já a aeronave, modelo Cessna 172, ficou bastante danificada após o impacto com as árvores do terreno. As causas do acidente estão sendo apuradas.

