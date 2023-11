1º DIA DE PROVA

Número de candidatos em MS representa 1,2% dos inscritos no Brasil (3,9 milhões)

Ao todo, 47.470 estudantes fazem as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), neste domingo (5), primeiro dia de exame, em Mato Grosso do Sul. O número representa 1,2% dos inscritos do Brasil (3,9 milhões).

São 114 locais de prova e 1.629 salas de aplicação espalhadas por 41 municípios de Mato Grosso do Sul.

Mulheres (61,1%) representam a maioria (29.035) dos inscritos, enquanto homens (38,9%) a minoria (18.435).

Dos inscritos, 21.494 (45,3%) já concluíram o ensino médio, 17.857 (37,6%) estão no 3º ano e 7.836 (16,5%) estão no 1º ou 2º ano (treineiros). Outros 283 (0,6%) também são treineiros, tendo em vista que não cursam e nem concluíram o ensino médio.

Dos candidatos, 3.225 são menores de 16 anos, 7.185 possuem 16 anos, 12.379 tem 17 anos, 6.394 possuem 18 anos, 3.241 tem 19 anos, 2.174 possuem 20 anos, 8.523 tem entre 21-30 anos, 4.530 possuem entre 31-59 anos e 89 participantes tem 60 anos ou mais.

Dos inscritos, 57% (27.020) são isentos da taxa de inscrição e 43% (20.450) a pagaram.

Confira o total de inscritos por município de aplicação:

As provas do ENEM ocorrem em dois domingos, 5 e 12 de novembro. O resultado será divulgado em 16 de janeiro de 2024.

A primeira prova é de Redação; Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias, com duração de 5 horas e meia.

A segunda prova é de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias. A duração é de 5 horas.

O exame possui 180 questões de múltipla escolha e uma redação. As matérias cobradas na prova são português, literatura, matemática, química, física, biologia, história, geografia, sociologia, filosofia, artes e inglês ou espanhol.

Os locais de prova foram divulgados em 24 de outubro na Página do Participante . Apesar de não ser obrigatório, o Inep recomenda levar o cartão nos dias de exame (5 e 12 de novembro).

O período de inscrições foi de 5 a 16 de junho de 2023 e a taxa cobrada foi de R$ 85,00, com pagamento até 21 de junho.

O edital do ENEM garante que os participantes façam o exame a no máximo 30 quilômetros de distância de suas residências. Mas, estudantes relataram, logo após a divulgação dos locais de prova, distâncias de mais de 40 quilômetros.

De acordo com o Governo Federal, cerca de 50 mil inscritos no Enem 2023 foram alocados em locais distantes das suas casas e terão a oportunidade de fazer as provas em 12 e 13 de dezembro de 2023.

No Estado, a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) e Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) aceitam a nota do ENEM como porta de entrada.

Com a nota do ENEM, é possível cadastrar-se no Sistema de Seleção Unificado (Sisu), Programa Universidade para Todos (Prouni) e Financiamento Estudantil (Fies).

A oportunidade serve como porta de entrada para várias universidades públicas e particulares do Brasil e até de Portugal.

POSSÍVEIS TEMAS DE REDAÇÃO

A coordenadora de Linguagens da rede de ensino, Caroline Lucena, explica que o Enem costuma abordar temas que se referem aos problemas estruturais do Brasil.

Equipe de professores de redação do Elite Rede de Ensino elencou alguns temas e assuntos que podem cair no ENEM, portanto, os estudantes devem ficar atentos. São eles:

Insegurança alimentar/Obesidade

Insegurança habitacional

População do campo

População em situação de rua

População idosa

Trabalho informal

Analfabetismo digital

Pobreza menstrual

Abandono parental

Além de indicar possíveis temas, Lucena também listou algumas dicas que podem ajudar na elaboração de uma redação nota mil. Confira:

Identifique o problema Procure a causa Evidencie as consequências Proposta de intervenção Revise o texto

COMO CONTROLAR A ANSIEDADE?

Psicóloga do Centro Universitário Anhanguera (UNAES), Flávia Milanez de Farias, dá algumas dicas que podem ajudar a controlar a ansiedade na hora do resolver questões do ENEM. Confira:

Ser positivo - e vite pensamentos negativos e autocríticos, seja positivo e acredite no seu potencial

Respirar fundo - feche os olhos e respire profundamente e calmamente

Gerenciar o tempo de cada questão - d ivida o tempo disponível para cada seção da prova e siga-o rigorosamente. Isso ajudará a evitar a sensação de estar sobrecarregado

PASSE GRATUITO

Estudantes que irão fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e vestibular de universidades públicas terão transporte público gratuito nos dias de prova, em Campo Grande.

O decreto nº 15.718, que sanciona a gratuidade, foi publicado no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande) em 20 de outubro de 2023.

O objetivo é garantir meio de locomoção para estudantes que não têm condições de se deslocarem até o exame.

De acordo com o Diogrande, a isenção da tarifa aos candidatos ocorre somento nos dias de realização das provas. O benefício é exclusivo para os estudantes residentes no município de Campo Grande, com direito a dois passes: ida e volta. A utilização do benefício concedido terá caráter pessoal e intransferível.

Para utilização do benefício o estudante deverá utilizar seu cartão estudante ou cidadão no validador dos ônibus, terminais e/ou estações de pré-embarque (Peg Fácil).

O passe livre estará disponível automaticamente para estudantes devidamente cadastrados e deferidos.