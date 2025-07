Pivô de polêmica, mulher de deputado será homenageada na Câmara

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Pivô recente de polêmica em contratos sem licitação e possível favorecimento político, a advogada Kátia Regina Bernardo Claro, esposa do presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado Gerson Claro (PP), está entre as 73 personalidades que recebem o título de cidadão campo-grandenses em 2025.

Com a lista divulgada na edição do Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande) desta terça-feira (22), a honraria deve ser entregue, assim como em 2024, já em agosto próximo, mês de aniversário do município.

Além de Kátia Regina, serão homenageados nomes como o do senador Nelsinho Trad (PSD) e o ex-deputado Capitão Contar. A Câmara também entregará outras 14 medalhas de mérito legislativo na mesma ocasião.

Imbróglio recente

Kátia Regina é uma das sócias do escritório Bastos, Claro & Duailibi Advogados Associados — alvo de recomendação do Ministério Público para rompimento contratual com a própria Câmara Municipal.

Na última quarta-feira (16), o promotor de Justiça Humberto Lapa Ferri, por meio de publicação no Diário Oficial do Ministério Público, recomendou ao presidente da Câmara Municipal, vereador Papy (PSDB), que encerrasse o contrato com o escritório. O documento aponta ausência de justificativas legais para a contratação direta, sem licitação, da banca jurídica, cujo valor foi reajustado em 100%, passando de R$ 150 mil para R$ 300 mil anuais (R$ 25 mil mensais).

Segundo o promotor, os serviços jurídicos contratados (ligados a licitações, contratos e controle externo) poderiam ser executados pelos cinco advogados já lotados na Procuradoria da Câmara, não caracterizando a "natureza singular" exigida para contratações por inexigibilidade de licitação. A justificativa da Casa para a contratação foi uma suposta sobrecarga do corpo jurídico interno, argumento considerado genérico pelo Ministério Público.

A recomendação oficial ressalta que a contratação é para serviços de natureza continuada, rotineiros à administração pública, o que não impede a realização de processo licitatório. O promotor adverte que, caso a recomendação não fosse acatada em até 10 dias, a Promotoria poderia recorrer ao Judiciário para garantir a rescisão do contrato e até a devolução dos valores já pagos.

O caso envolve ainda outros nomes de destaque no cenário político e jurídico do Estado. Entre os sócios do escritório contratado estão Camila Cavalcante Bastos — filha do desembargador Alexandre Bastos, atualmente afastado do TJMS. Alexandre Bastos foi afastado em outubro de 2023, no âmbito da Operação Ultima Ratio, que investiga um suposto esquema de venda de sentenças judiciais. A operação revelou movimentações financeiras suspeitas envolvendo escritórios ligados a parentes de magistrados e contratos com prefeituras e câmaras municipais.

Segundo relatório do STJ, o escritório de Camila Bastos foi contratado por diversas prefeituras sul-mato-grossenses e, em ao menos três casos, processos envolvendo esses municípios foram julgados pelo próprio Alexandre Bastos, sem que ele se declarasse impedido, o que contraria normas éticas e legais.

A advogada Camila também foi investigada por suspeita de enriquecimento ilícito após a compra de um imóvel de R$ 600 mil à vista, não declarado no seu Imposto de Renda de 2020. Ela alegou que o imóvel estava em nome do então marido e que a origem dos recursos era lícita. Camila chegou a ocupar o cargo de vice-presidente da OAB-MS, mas desistiu da disputa pela presidência após o escândalo vir à tona.

A investigação revelou ainda que parte dos valores pagos pelas prefeituras ao escritório Bastos, Claro & Duailibi teria sido repassada a contas bancárias controladas por Alexandre Bastos, inclusive uma empresa chamada Consalegis, da qual o desembargador foi sócio e procurador de conta bancária até 2024.

A Procuradoria-Geral de Justiça sustenta que o envolvimento direto ou indireto do magistrado nos contratos obtidos pelo escritório da filha configura uma rede de favorecimento e possível tráfico de influência, o que reforça a gravidade das suspeitas.

Apesar da controvérsia, a Câmara de Campo Grande não apenas renovou o contrato com o escritório como se prepara para homenagear Kátia Claro. Mesmo que o contrato seja rescindido, o MP já adiantou que pode buscar judicialmente a responsabilização dos envolvidos e a devolução dos recursos públicos utilizados na contratação considerada irregular.

Lista de homenageados com título de cidadão campo-grandense

Abdel Hafes Kaed Ibayrat

Agamenon Rodrigues Do Prado

Aldemir Jerônimo

Aline Ertzogue Marques

Alinne Cardoso Da Silva

Amadeu Claudio Ziliotto

Anderson Gonzaga Da Silva Assis

André Alves Pereira

Andre Luiz Borges Neto

Antonio Adonis Mourão

Atalla Mnayarji

Charles Kulhawa Filho

Cícero Ávila De Lima

Cláudio Albernaz César

Clovis Ribeiro Cintra Neto

Débora Catizane De Oliveira Franco

Dinaci Vieira Marques Ranzi Maciel

Eduardo Jacques Azzi

Efrain Barcelos Gonçalves

Elton Dione De Souza

Evandro Carlos Ribeiro Lopes

Fabiano Reis De Oliveira

Fabricio Cesar De Paula Ravagnani

Fabrício Esteves Matsubara

Francisco Anizio Dos Santos

Guilherme De Barros Costa Marques Bumlai

Günter Hans Filho

Jânio Faustino

Jeferson Junior Teixeira Da Silva

João Guanes

José Claro Dos Santos Neto

José Eduardo Duenhas Monreal

Kátia Regina Bernardo Claro

Keilla Soares Cirino

Leandro Fabrício Valente Da Rosa Brittes

Londres De Sousa

Luis Fabiano Martins Da Silva

Luis Renan Osipov Da Silva

Luiz Carlos Saldanha Rodrigues Junior

Luiz Renê Gonçalves Do Amaral

Marcelo Soubhie

Marcia Cecilia Ramos Ferreira

Márcia Guimarães Barbosa Dos Santos

Maria Alice Garcia Martins

Mariam Kodjaoglanian Di Giorgio

Marinalva Aparecida De Souza Pereira

Mário José Esbalqueiro Júnior

Mário José Esbalqueiro Júnior

Mércule Pedro Paulista Cavalcante

Michel Angelo Constantino De Oliveira

Miguel Joaquim De Paula Iniesta

Milton Brás Portocarrêro Naveira

Newton Moreira De Lima Neto

Orlando Moura

Oswaldo Arantes (In Memorian)

Paulo Henrique Sampaio Baldow

Paulo Sergio Vital Da Cruz

Raufi Antônio Jaccoud Marques

Renato Pieretti Câmara

Ricardo Nogara De Castilho

Rodrigo Barbosa De Miranda

Rodrigo Perez Ramos

Ronaldo Garcia Pereira

Rosângela Maria Rocha Gimenes

Sérgio Dias Campos

Suilene Campos Rodrigues Vianna

Thiago Nagasawa Tanaka

Tiago Resende Botelho

Vagner Ricardo Dos Santos

Vera Cristina Galvão Bacchi

Vinícius Misael Alves De Lima

Zaida Teresinha Garcia Terra

Zumilson Custódio Da Silva



Medalha do mérito

Alexandre Jacques Costa Glaychman

Antonio Cirino Ferro

Cláudio Ferreira Da Silva

Denyson Queiroz Prado

Éder Marcos Cappelletto

Eduardo Eugênio Siravegna Júnior

Flávia Percília Ertzogue Rubio Rios

Glória Setsuko Suzuki

Grupo Real

Nadir Cappelletto Junior

Nelson Trad Filho

Renan Barbosa Contar

Rosildo Gomes Barcellos Junior

Rudiney De Araújo Leal

A reportagem procurou a Câmara para saber quais foram as indicações de cada um dos vereadores para o recebimento da honraria, contudo, não obteve retorno até o fechamento da matéria. Cabe destacar que em função do recesso parlamentar desde o último dia 16, as atividades da Câmara Municipal serão retomadas apenas no início de agosto.

*Colaborou Neri Kaspary

Assine o Correio do Estado