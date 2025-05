Plataforma do TJMS vai desafogar demandas da Vara da Infância e intermediar vagas em escolas

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

A nova plataforma lançada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, para resolver conflitos que se tratem do acesso de vagas de crianças às escolas, tem como objetivo principal, desafogar a Vara da Infância, da Adolescência e do Idoso de Campo Grande das milhares de demandas dessa relação que chegam nessa repartição do judiciário do Estado.

Isso porque, conforme a juíza responsável pela Vara, Katy Braun do Prado, em 2024, foram julgados mais de três mil processos desse tipo, e o alto volume prejudica o andamento de outras ações que também exigem atenção dela. "Apesar de serem processos simples de julgar, a demanda é muito alta, o que prejudica o andamento ágil de outras ações", explicou ela, lembrando que até pouco tempo, esses casos eram distribuídos para as Varas da Fazenda Pública, quando havia um déficit de 13 mil vagas escolares.

A ferramenta foi lançada por meio do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec), e idealizada pela juíza da Vara da Infância, da Adolescência e do Idoso de Campo Grande, Katy Braun do Prado, junto ao Nupemec.

O projeto contou com o apoio da Secretaria de Tecnologia da Informação e da Secretaria de Comunicação para a criação da plataforma, onde os pedidos poderão ser realizados diretamente pelos pais, tutores ou defensores públicos.

Para o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Dorival Renato Pavan, a plataforma vai diminuir a quantidade de ações relacionadas a vagas em escolas, e assim, agilizar outras demandas. "A criação da plataforma tem como finalidade evitar a necessidade de recorrer à via judicial", afirmou.

A solução é parecida com a que foi lançada no ano passado também pelo TJMS, para ajudar a diminuir demanda judicial para casos ligados à saúde, na qual a população passou a poder solicitar medicamenos, consultas e exames, sem a necesidade de ingressar com uma ação judicial.

COMO VAI FUNCIONAR?

A plataforma está disponível pelo site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Basta clicar na aba localizada no canto direito escrito "Diálogo que Garante Vagas na Escola", logo depois aparecerá a aba Pedido de Conciliação - Vaga Escolar, é necessário preencher o formulário e informar de maneira sucinta qual é o pedido. Decpois é só aguardar o contato do Nupemec, que fará a intermediação das demandas com o município.

Cabe ressaltar que, a plataforma foi desenvolvida em colaboração com a Defensoria Pública, e tem como objetivo mediar de forma eficaz os conflitos relacionados à matrícula e à transferência de estudantes na rede pública de ensino.

A proposta é oferecer uma plataforma digital no âmbito do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc) Defensoria Pública, proporcionando à população uma alternativa mais ágil e menos burocrática para garantir o acesso à educação.

Com a nova ferramenta, espera-se reduzir a judicialização dos casos e assegurar com mais rapidez que crianças e adolescentes ingressem ou se mantenham nas instituições de ensino. A mediação será realizada por meio de atendimentos especializados, promovendo o diálogo entre as famílias e a administração pública.

Nesse cenário, a Prefeitura Municipal de Campo Grande informou ao Judiciário que, o déficit na educação pública em Campo Grande atualmente é de cinco mil vagas.

Assine o Correio do Estado.