Cidades

projeto de lei

Reunião no TSE discute plebiscito para mudar nome de Rio Verde de Mato Grosso

Proposta é mudar nome para Rio Verde do Pantanal, com objetivo de vincular o município ao bioma e "gerar pertencimento"

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

12/11/2025 - 18h00
A realização de um plebiscito que decidirá a mudança do nome do município de Rio Verde de Mato Grosso para Rio Verde do Pantanal foi debatida nessa terça-feira (11), em reunião que contou com a participação de políticos de Mato Grosso do Sul no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em Brasília.

O encontro teve a presença do presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado Gerson Claro (PP), da ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) e presidente do TSE, Carmen Lúcia, do prefeito de Rio Verde de Mato Grosso, Réus Fornari, do secretário de Governo e Gestão Política, Marcus Vinícius Perez, da senadora Tereza Cristina, e do presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE/MS), desembargador Carlos Eduardo Contar.

Durante a reunião, foram discutidos os trâmites administrativos e jurídicos necessários para a realização do plebiscito, que é considerada uma etapa essencial para que a população do município decida, de forma democrática, sobre a alteração oficial do nome.

A proposta para alteração já foi aprovada pela Câmara Municipal de Rio Verde de Mato Grosso e um projeto de lei segue em tramitação na Assembleia Legislativa.

Conforme a justificativa do projeto, a mudança tem como objetivo reforçar a identidade regional do município, valorizando sua ligação com o Pantanal e fortalecendo o potencial turístico e econômico da região.

A alteração não trará custos à população nem exigirá substituição imediata de documentos, caso seja aprovada no plebiscito.

Para o deputado Gerson Claro, o diálogo em Brasília reforça o compromisso institucional com o processo democrático e o desenvolvimento do município:

“Foi uma reunião muito produtiva, que reafirma a importância do diálogo entre as instituições. Estamos alinhando esforços para garantir que a população de Rio Verde tenha a oportunidade de decidir sobre um nome que traduza sua história, sua identidade e sua vocação pantaneira", explicou o deputado.

Mudança de nome

O Projeto de Lei 152/2025, de autoria da Mesa Diretora e coautoria dos demais deputados da Assembleia Legislativa, altera a denominação do município de Rio Verde de Mato Grosso para Rio Verde do Pantanal.

Caso seja aprovado, o município de Rio Verde de Mato Grosso, criado pela Lei 707, de 16 de dezembro de 1953, retificada pela Lei 370, de 31 de julho de 1954, passa a denominar-se Rio Verde do Pantanal e as referências feitas ao município de Rio Verde de Mato Grosso em leis, decretos, atos administrativos e demais documentos oficiais passam a ser entendidas como dirigidas ao município de Rio Verde do Pantanal.

A proposta teve início no ato do prefeito Réus Fornari, através de ofício aprovado pela Câmara Municipal em sessão do dia 10 de junho de 2025, por unanimidade.

"A denominação proposta, ao vincular diretamente o município a um dos mais valiosos patrimônios naturais do Brasil - o Pantanal, fortalece sua imagem como destino turístico e promove um senso de pertencimento mais profundo na comunidade, um ato político que reflete a vontade soberana de sua população e o anseio por uma identidade geográfica e cultural mais precisa", diz a justificativa do projeto. 

O texto afirma ainda ser  necessário que a Casa de Leis solicite ao Tribunal Regional Eleitoral [TRE-MS] a realização de um plebiscito em consulta à população do município para "materializar o desejo local de denominar-se Rio Verde do Pantanal, forma que atenderá a exigência da nossa Constituição Estadual”.

Violência contra Mulher

Dois dias após duplo feminicídio, mulher é agredida em Rochedo

Durante a madrugada desta quarta-feira (12), a vítima, que ficou desfigurada, telefonou para uma vereadora pedindo socorro

12/11/2025 17h44

Atualmente, Rochedo conta com um órgão vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social, responsável pelo combate e prevenção à violência doméstica e familiar

Atualmente, Rochedo conta com um órgão vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social, responsável pelo combate e prevenção à violência doméstica e familiar Divulgação: Prefeitura Municipal de Rochedo

Após o duplo feminicídio que tirou a vida de Rosimeire Vieira de Oliveira, 37 anos, da mãe dela, Iranilde Vieira Flores de Oliveira, 83 anos, e do filho da vítima, Bruno de Oliveira Gonçalves, 31 anos, uma mulher teve o rosto desfigurado pelo companheiro em Rochedo.

O crime cometido por Higor Thiago Santana de Almeida, de 31 anos, que esfaqueou as vítimas e ateou fogo na residência, chocou o município, a ponto de uma mulher, que estava sendo agredida, entrar em contato com a vereadora da cidade.

“Como aconteceu isso [caso do duplo feminicídio], todo mundo está aterrorizado e ninguém quer ajudar, com medo agora, né?”, disse a vereadora.

Por meio das redes sociais, a vereadora Cleia Lemos Corrêa publicou um vídeo em que relatou que, durante a madrugada desta quarta-feira (12), foi procurada por essa mulher, que pedia socorro.

Ela acionou a polícia e foi até a casa da vítima, que não teve a idade divulgada. Em conversa com a parlamentar, a mulher relatou que a violência contra as mulheres é constante em Rochedo.

“Acionei a polícia, fomos até a casa dela e, quando chegamos lá, a mulher quis dizer que havia se machucado na porta, porque justificou que não tinha onde ficar e dependia totalmente dele”, contou a vereadora.

Caso não houvesse a formalização da denúncia, o homem não seria preso. A vereadora pediu um voto de confiança, e a vítima teve coragem de prosseguir com a ocorrência, o companheiro dela foi preso.

“Está acontecendo isso: muitas mulheres estão com medo de sair do casamento, dessas coisas, porque o município não ajuda. Inclusive, o delegado me propôs fazer um projeto para construir uma casa-abrigo aqui para as mulheres, porque muitas não saem de casa devido à dependência financeira. O cara acabou com o rosto da moça, sabe?”.

A vereadora relatou que, além de socorrer a mulher, que agora está residindo sozinha na casa, também conseguiu um emprego para ela, que iniciará assim que se recuperar.

Outras pessoas a alertaram de que o agressor pode atacá-la quando sair da cadeia, ciente da situação, Cleia respondeu: “É um risco que vou correr também”.

Sobre o agressor, informou que ele está no município há cerca de cinco meses e veio para trabalhar em um frigorífico. A moça já havia morado em Rochedo quando era mais nova e retornou recentemente.

“Ela veio há pouco tempo para morar aqui, conheceu ele e ficaram juntos.”

Mobilização

Na Câmara Municipal, que conta com nove vereadores, sendo apenas duas mulheres, Cleia disse que conversou com a colega de Casa de Leis e pretende falar com os outros parlamentares para alinhar projetos voltados à independência financeira das mulheres e, em especial, à construção da Casa-Abrigo.

“Se nós, mulheres, não nos ajudarmos, quem vai nos ajudar? Aqui não tem um projeto que tire mulher de casa, que insira mulher no trabalho, que arrume um lugar para ela morar. Então, as mulheres apanham, sofrem por dependência financeira. Aqui tem muito caso de violência doméstica.”

Ainda segundo a vereadora, enquanto esteve na delegacia conversando com o delegado, somente durante a madrugada três homens foram presos por agredirem as companheiras.

Clima

Três das quatro cidades mais quentes do Brasil desta quarta-feira são de MS

Mesmo com o calorão, temperatura média do ano ainda é mais baixa que em 2024 e 2023

12/11/2025 17h27

Três cidades de MS estão entre as mais quentes do Brasil

Três cidades de MS estão entre as mais quentes do Brasil FOTO: Gerson Oliveira/Correio do Estado

Continue Lendo...

Mato Grosso do Sul continua sendo destaque no calorão que tem atingido grande parte do País. Nesta quarta-feira (12), três cidades do Estado fizeram parte do Top 4 das maiores temperaturas do País do dia, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Água Clara ocupou a segunda posição, registrando temperatura de 38,38ºC nesta quarta-feira. Três Lagoas apareceu logo em seguida com 38ºC, seguida por Nhumirim, também com 38ºC. 

O primeiro lugar no ranking de hoje ficou com a cidade de Picos, no Piauí, com 38,6ºC. 

Três cidades de MS estão entre as mais quentes do BrasilFonte: Reprodução INMET

Na última terça-feira (11), quatro cidades de MS também fizeram parte do Top 10 entre as maiores temperaturas do País: Corumbá (38,2ºC), Porto Murtinho (38,2ºC), Nhumirim (38,1ºC), Coxim (37,8ºC) e Paranaíba (37,2ºC). 

As altas temperaturas no Estado predominam em meio ao alerta de temporal emitido pelo Inmet desde ontem (11) e se prolonga até sábado (15). Pelo menos 66 municípios estão em alerta para fortes chuvas, grandes volumes de água e rajadas de vento que podem chegar a 100 km/h. 

Segundo a previsão do Centro de Monitoramento do Clima e Tempo de Mato Grosso do Sul (Cemtec), entre quarta-feira e quinta-feira é esperado um aumento de nebulosidade ao longo do dia, com tempo fechado e grande presença de nuvens em grande parte do Estado. 

As condições acontecem por causa do transporte de calor e umidade associados à atuação de áreas de baixa pressão atmosféricas e à presença de uma frente fria oceânica.

Essa junção de fatores contribui para a ocorrência de chuvas intensas e tempestades com raios, ventos fortes e queda de granizo em regiões pontuais. 

Mesmo assim, os termômetros não devem registrar temperaturas menores que 20ºC, especialmente nas regiões sul, cone-sul e Grande Dourados. Na Capital, as máximas podem chegar a 33ºC até o final de semana. 

Temperatura média

Mesmo com a impressão de calor absurdo, a temperatura média de Mato Grosso do Sul em 2025, é de 1,5 grau abaixo da média registrada em 2024. 

Conforme os dados relativos aos dez primeiros meses, a temperatura média  foi de 24,66 graus neste ano, contra os 26,1 graus registrados registrados em 2024 e 25,7 em 2023.

Para o meteorologista do Centro de Monitoramento de Tempo e Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec), Vinícius Sperling, o tradicional período de fortes ondas de calor, normalmente concentrado entre agosto, setembro e outubro, já passou. Por isso, é bem provável que as temperaturas voltem à normalidade até o final do ano. 

Apesar do alívio deste ano frente aos dois anos anteriores, o meteorologista destaca que nos últimos 25 anos, em 16 deles as temperaturas ficaram acima da média histórica. Em igual período (1985 até 2000) do final do século passado, foram apenas sete anos com calor acima da média.

Normalmente, segundo o meteorologista, as altas temperaturas também são acompanhadas por chuvas abaixo da média. Prova disso, é que em 2024 foram registrados apenas 780 milímetros, em média, em Campo Grande. Isso é 46% abaixo daquilo que é registrado historicamente, 1.455 milímetros. Em 2025, porém, apesar do alívio no calor, a chuva resiste em cair. Até agora, foram pouco menos de 800 milímetros. 
 

*Colaborou Nery Kaspary

