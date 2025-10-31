PM salva recém-nascido engasgado em Corumbá

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Bebê, de um mês, do sexo masculino, foi salvo por policiais militares na noite desta quinta-feira (30), no bairro Dom Bosco, em Corumbá, município localizado a 416 quilômetros de Campo Grande.

Conforme apurado pela mídia local, sargento Reinaldo, soldado Janaína e soldado Maraísa – pertencentes a guarnição de Rádio Patrulha (RP) do 6º Batalhão de Polícia Militar (BPM) – faziam patrulhamento ostensivo e preventivo na região, quando foi surpreendida por uma criança de 10 anos, que correu até a viatura gritando por socorro. Desesperado, o menino informou que o irmão estava engasgado.

Em seguida, os policiais acompanharam a criança até sua casa, onde encontraram a mãe em pânico, com o bebê inconsciente nos braços. Ele se engasgou com leite.

A soldado Janaína iniciou a manobra de Heimlich, com procedimentos de tapotagem – técnica utilizada para desobstrução das vias respiratórias em recém-nascidos. Com isso, a criança foi reanimada e conseguiu voltar a respirar.

A mãe, muito emocionada, agradeceu aos policiais pelo socorro ao filho. A equipe permaneceu no local até confirmar que o bebê apresentava sinais vitais estáveis e estava fora de perigo.

Este é o terceiro caso de bebê engasgado, neste mês, em Corumbá.

* Com informações do Jornal Diário Corumbaense

ENGASGAMENTO

Obstrução de via aérea por corpo estranho líquido ou sólido, popularmente conhecido como engasgo, ocorre quando um objeto ou alimento fica preso na garganta, bloqueando a passagem de ar para os pulmões.

É uma manifestação do organismo para expelir alimento ou objeto que toma um “caminho errado”, durante a deglutição.

O engasgo é considerado emergência, e em casos graves, pode levar a pessoa à morte por asfixia ou deixá-la inconsciente por um tempo.

A causa de engasgamento em adultos é devido à falta de mastigação adequada de alimentos, principalmente de carnes, pães e grãos.

Já em crianças, os engasgos ocorrem pela dificuldade em engolir a própria saliva, ingerir líquido na posição deitado ou encostado, deitar o bebê após refeição sem ter arrotado e engolir pequenos brinquedos ou outros objetos.

Até os três anos de idade, a criança não controla a mastigação e a deglutição de alimentos devido à falta dos dentes molares, estrutura importante na trituração de comida sólida.

De acordo com o Ministério da Saúde, cerca de 94% de casos de asfixia por engasgo ocorrem em crianças menores de sete anos.

Em entrevista exclusiva ao Correio do Estado, o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul afirmou que as consequências do engasgo para o corpo humano variam de leves à graves. Veja:

Falta de ar: a obstrução da passagem de ar pode causar dificuldade para respirar, resultando em falta de ar.

Desmaio: em casos mais graves, a falta de oxigênio pode levar a uma perda de consciência.

Danos cerebrais: se o cérebro não recebe oxigênio suficiente por um período prolongado, pode ocorrer danos cerebrais permanentes.

Asfixia: se a obstrução não for removida a tempo, pode ocorrer asfixia, podendo que pode ser fatal.

Lesão na garganta: em alguns casos, a tentativa de remover a obstrução pode causar lesões na garganta.

Morte: a junção de asfixia, falta de ar e danos cerebrais, causados pelo engasgo, pode levar o indivíduo à óbito.

A forma de sinalizar/alertar que você está engasgado é colocar as duas mãos entrelaçadas sobre o pescoço, como se estivesse sendo enforcado.

PREVENÇÃO

Algumas atitudes simples previnem que uma pessoa engasgue. Segundo o Corpo de Bombeiros, é aconselhado mastigar bem os alimentos e evitar falar ou rir na hora de comer.

Para crianças menores de quatro anos, é indicado oferecer alimentos picados e amassados. Para crianças que são independentes e já se alimentam sozinhas, é necessária a supervisão.

O QUE FAZER EM CASO DE ENGASGO?

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, em caso de engasgo, a primeira atitude a ser tomada é acionar a Corporação através do número 193.

Caso a pessoa esteja consciente, é aconselhado que ela tussa até eliminar o objeto/alimento. Se a tosse não for capaz de expelir o corpo estranho, a saída é recorrer para a Manobra de Heimlich.

Manobra de Heimlich

A manobra de Heimlich é uma técnica que pode salvar a vida de alguém, caso esteja engasgada. O método pode ser feito em si mesmo ou em outra pessoa.

Veja o passo a passo para desengasgar uma pessoa:

Posicione-se atrás da vítima

Enlace a vítima, com os braços, ao redor do abdome (se for uma criança, ajoelhe-se primeiro)

Feche uma mão e abra a outra

Posicione a mão fechada sobre a área entre o umbigo e o diafragma da pessoa

Faça movimentos para dentro e para cima, em formato da letra “J”, como se quisesse levantar a vítima do chão, até que o corpo estranho seja eliminado

* A mão aberta deve orientar e acompanhar a outra.

Caso a pessoa esteja inconsciente, a manobra de Heimlich deve ser realizada imediatamente.

"A manobra consiste em aplicar pressão abdominal rápida e forte na área entre o umbigo e o diafragma da pessoa, com o objetivo de criar uma corrente de ar que empurra o objeto para fora da traqueia", afirmou a assessoria de imprensa da corporação.