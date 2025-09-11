PMA resgata Coruja-das-Torres em residência de Campo Grande

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Uma equipe de serviço da Polícia Militar Ambiental (PMA) foi acionada para resgatar uma ave da espécie Coruja-das-Torres (Tyto furcata), encontrada por um morador na Vila Popular, em Campo Grande.

Conforme a equipe de captura e resgate de animais silvestres da PMA, a coleta do animal ocorreu após o morador informar a ocorrência. Trata-se de um filhote, aparentemente ferido, que foi capturado com segurança, seguindo os protocolos de manejo de fauna.

A ave foi encaminhada para o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS), onde passará por avaliação médico-veterinária e receberá o tratamento necessário.

A Coruja-das-Torres, popularmente conhecida como rasga-mortalha ou coruja-de-igreja, é famosa por possuir o rosto em formato de coração. A ave de rapina tem porte médio e hábitos noturnos.

Características:

Mede de 20 a 36 centímetros de comprimento;

Envergadura pode chegar de 75 a 110 centímetros;

Peso pode chegar de 250 a 700 gramas.

São predadoras de pragas agrícolas, como camundongos, sendo fundamentais para o equilíbrio ecológico do ecossistema.

A partir de 1 ano, a Coruja-das-Torres inicia a reprodução. Cerca de 75% dos pares permanecem juntos por toda a vida. A fêmea pode reproduzir durante todo o ano, e suas ninhadas variam de três a 11 ovos, segundo a National Geographic Brasil.

Saiba o que fazer

Nas residências, a PMA orienta que os adultos não se aproximem e também evitem as crianças de se aproximarem, principalmente se forem animais que ofereçam riscos, como grandes mamíferos ou bichos peçonhentos, pois quando se sentem acuados a tendência é o ataque como instinto de defesa.

A principal recomendação é ligar para a PMA que irá avaliar junto ao cidadão sobre a necessidade de enviar uma equipe para fazer a captura do animal, ou apenas de orientar sobre o que fazer. “Pedimos compreensão da população. Às vezes não é caso de captura, basta se manter longe para que o animal possa voltar ao seu habitat. Se for caso de captura, as vezes vai demorar um pouco para a chegada da equipe".

Para casos de atropelamento e morte do animal, a PMA orienta parar o veículo em local seguro, e se o animal estiver no meio da rua retirá-lo da via e acionar a empresa que realiza a gestão de resíduos na cidade. Em Campo Grande, a Solurb é responsável por essa remoção, e inclusive contribui com o mapeamento de endereços onde há maior ocorrência de acidentes com animais para posteriores campanhas educativas.

Batalhão de Polícia Militar Ambiental

Av. Mato Grosso, Jardim Veraneio - Campo Grande (MS)

Telefone: (67) 3357-1501

Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS)

Rua Lima Félix, 154 - Chácara Cachoeira

Telefone: (67) 3326-6003

** Com informações da agência do governo do estado

