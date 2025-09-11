Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Captura

PMA resgata Coruja-das-Torres em residência de Campo Grande

A captura do filhote foi feita na quarta-feira (10) após o morador acionar a Polícia Militar Ambiental

Laura Brasil

11/09/2025 - 16h15
Uma equipe de serviço da Polícia Militar Ambiental (PMA) foi acionada para resgatar uma ave da espécie Coruja-das-Torres (Tyto furcata), encontrada por um morador na Vila Popular, em Campo Grande.

Conforme a equipe de captura e resgate de animais silvestres da PMA, a coleta do animal ocorreu após o morador informar a ocorrência. Trata-se de um filhote, aparentemente ferido, que foi capturado com segurança, seguindo os protocolos de manejo de fauna.

A ave foi encaminhada para o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS), onde passará por avaliação médico-veterinária e receberá o tratamento necessário.

A Coruja-das-Torres, popularmente conhecida como rasga-mortalha ou coruja-de-igreja, é famosa por possuir o rosto em formato de coração. A ave de rapina tem porte médio e hábitos noturnos.

Características:

  • Mede de 20 a 36 centímetros de comprimento;
  • Envergadura pode chegar de 75 a 110 centímetros;
  • Peso pode chegar de 250 a 700 gramas.

São predadoras de pragas agrícolas, como camundongos, sendo fundamentais para o equilíbrio ecológico do ecossistema.

A partir de 1 ano, a Coruja-das-Torres inicia a reprodução. Cerca de 75% dos pares permanecem juntos por toda a vida. A fêmea pode reproduzir durante todo o ano, e suas ninhadas variam de três a 11 ovos, segundo a National Geographic Brasil.

Saiba o que fazer

Nas residências, a PMA orienta que os adultos não se aproximem e também evitem as crianças de se aproximarem, principalmente se forem animais que ofereçam riscos, como grandes mamíferos ou bichos peçonhentos, pois quando se sentem acuados a tendência é o ataque como instinto de defesa.

A principal recomendação é ligar para a PMA que irá avaliar junto ao cidadão sobre a necessidade de enviar uma equipe para fazer a captura do animal, ou apenas de orientar sobre o que fazer. “Pedimos compreensão da população. Às vezes não é caso de captura, basta se manter longe para que o animal possa voltar ao seu habitat. Se for caso de captura, as vezes vai demorar um pouco para a chegada da equipe".

Para casos de atropelamento e morte do animal, a PMA orienta parar o veículo em local seguro, e se o animal estiver no meio da rua retirá-lo da via e acionar a empresa que realiza a gestão de resíduos na cidade. Em Campo Grande, a Solurb é responsável por essa remoção, e inclusive contribui com o mapeamento de endereços onde há maior ocorrência de acidentes com animais para posteriores campanhas educativas.  

Batalhão de Polícia Militar Ambiental

  • Av. Mato Grosso, Jardim Veraneio - Campo Grande (MS)
  • Telefone: (67) 3357-1501

Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS)

  • Rua Lima Félix, 154 - Chácara Cachoeira
  • Telefone: (67) 3326-6003

** Com informações da agência do governo do estado

Debate

Câmara promove Audiência Pública sobre a Rota Bioceânica nesta sexta-feira

O debate será aberto para toda a população e tem como objetivo discutir os impactos e crescimento da cidade com a criação da Lei Municipal do Corredor Bioceânico

11/09/2025 15h30

Rota Bioceânica interliga quatro países da América do Sul

Rota Bioceânica interliga quatro países da América do Sul Divulgação

A Câmara Municipal de Campo Grande vai promover, nesta sexta-feira (12), uma Audiência Pública para debater sobre a Rota Bioceânica. 

Proposto pelo vereador André Salineiro, a audiência tem como objetivo trazer uma conversa com a população campo-grandense sobre o fortalecimento do papel da cidade no fortalecimento econômico e na integração internacional, além de discutir a criação da Lei Municipal do Corredor Bioceânico. 

Para Salineiro, a participação da população é importante e beneficia a cidade. 

“O importante é ouvir todos que querem participar da construção dessa lei, sejam moradores ou empresários, para que a Capital possa se beneficiar ao máximo dessa integração, trazendo oportunidades reais para as famílias de nossa cidade”, afirma o vereador.

A Câmara conta também com a Frente Parlamentar de Acompanhamento da Implantação de Rota de Integração Latino-Americana (RILA), que já realizou reuniões com representantes do Executivo Estadual e Municipal, além de lideranças do setor de transporte e logística, a respeito do tema. 

Estarão presente na Audiência de amanhã:

  • Leonardo Correia Lima Macedo - Conselheiro do Conselho de Administração de Recursos Fiscais (CARF)
  • Ministro João Carlos Parkinson - chefe da divisão da integração de Infraestrutura do Itamaraty
  • Fábio Cordeiro - gestor de negócios internacionais do escritório de Tarapacá - Chile
  • Mário Abreu - Membro da diretoria da Associação Brasileira de Agronegócios, Indústria, Serviços e comércio Exterior (ABRAISCE MS)
  • Aristides Cordeiro - Presidente da ABRAISCE MS
  • Claudemyr Soares - diretor-secretário do Conselho Regional de Farmácia de Mato Grosso do Sul
  • Dr. Lucas Chagas - Professor e pesquisador da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS)
  • Andréa Luiza Torres de Figueiredo da Silva - Diretora Adjunta da Agência de Trânsito (Agetran)
  • Raphael Chaia - Professor universitário
  • Dra. Bianca Pace Braga Medeiros - Presidente da Comissão Especial de Direito de Integração da Rota Bioceânica, Rota de Integração Latino Americana da OABMS
  • Ademar Silva Júnior - Secretário Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio de Campo Grande (SEMADES)
  • Sérgio Marcolino Longen - Presidente da Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul (FIEMS)
  • Jaime Verruck - Secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (SEMADESC)
  • Sandra Maria de Carvalho Amaral - Subsecretária do Ministério de Planejamento e Orçamento (de forma online)

O debate está marcado para amanhã às 9 horas na Câmara Municipal e a participação é aberta ao público, sem necessidade de inscrição prévia. A audiência também será transmitida ao vivo pela TV Câmara, no canal 7.3 e no Youtube da Câmara Municipal. 

Rota Bioceânica

A Rota Bioceânica é um corredor rodoviário internacional com mais de 2,4 mil quilômetros que deve conectar os oceanos Atlântico e Pacífico. A iniciativa pretende reduzir o tempo e custo do transporte de mercadorias entre os países do Mercosul e os mercados asiáticos, vias portos do norte do Chile, através da integração entre Brasil, Paraguai, Argentina e Chile.

A expectativa é que haja uma redução de até 30% nos custos de logística e de 15 dias no tempo de transporte em relação à rota marítima tradicional pelo Oceano Atlântico, pelo Porto de Santos. 

A Rota promete impulsionar grandemente a economia de Mato Grosso do Sul ao facilitar o escoamento de produtos para os mercados asiático, com a redução dos custos logísticos e tempo de transporte. 

Agora Tem Especialistas

Hospital Universitário promove mutirão de consultas e exames em MS

Na ação, que será neste sábado (13), serão atendidos mais de 300 pacientes e oferecidos 250 exames nas unidades de Dourados e Campo Grande

11/09/2025 13h53

Procedimentos serão ofertados para pacientes já regulados para o hospital

Procedimentos serão ofertados para pacientes já regulados para o hospital Imagem Divulgação

Acompanhando ação nacional, o Hospital Universitário realiza neste sábado (13) o mutirão “Agora Tem Especialistas”, campanha do Ministério da Saúde, nas unidades de Dourados e Campo Grande.

Os hospitais vinculados à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) oferecem atendimento a partir das 8h. A iniciativa busca reduzir as filas e ampliar o acesso da população a atendimentos especializados no Sistema Único de Saúde (SUS), como parte do “Dia E – Ebserh em Ação”.

No Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (Humap-UFMS), serão atendidos mais de 320 pacientes que estão na fila aguardando procedimentos na unidade. Entre eles:

32 cirurgias

  • 10 de laqueadura tubária
  • 2 para correção de hipospádia
  • 2 de prótese de joelho
  • 2 de correção do manguito rotador (ombro)
  • 16 oftalmológicas

186 exames

  • 20 espirometrias
  • 60 tomografias
  • 60 ultrassonografias
  • 30 ecocardiogramas
  • 16 biópsias de próstata

102 consultas

  • 32 de endocrinologia adulto
  • 70 de ortopedia pediátrica

Hospital Universitário UFGD

O mutirão no Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados (HU-UFGD) também começa às 8h, com mais de 250 procedimentos para pacientes regulados na unidade. Serão realizados:

30 cirurgias

  • 2 histerectomias
  • 5 laqueaduras
  • 15 urológicas
  • 8 oftalmológicas

43 exames

  • 7 endoscopias
  • 3 colonoscopias
  • 10 ultrassonografias de articulação
  • 15 ultrassonografias obstétricas
  • 8 ecocardiogramas

150 consultas

  • 40 de pré-transplante em gastroenterologia
  • 40 cardiológicas
  • 70 oftalmológicas
  • 35 procedimentos gerais
  • 5 colocações de DIU Mirena
  • 10 colocações de DIU de cobre
  • 5 biópsias de próstata
  • 15 coletas de Papanicolau

Ação anterior

No último mutirão de atendimento médico, em 7 de julho, a Rede Ebserh realizou 12.464 procedimentos em todo o país, incluindo 10.160 exames, 1.244 consultas e 1.060 cirurgias.

Para atender à demanda, participaram mais de 2 mil médicos, professores, residentes, estudantes de graduação e outros trabalhadores da saúde.

Entre os procedimentos ofertados naquela ação, constavam cirurgias de média e alta complexidade, consultas especializadas e exames de imagem, como radiologia convencional, ressonância magnética, tomografia, ultrassonografia, mamografia, endoscopia, colonoscopia e biópsias.

As especialidades oferecidas foram oncologia, cardiologia, ortopedia, oftalmologia e saúde da mulher, conforme as demandas de cada localidade.

