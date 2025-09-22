Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Cidades

PMA resgata filhotes de papagaio que caíram do ninho em Campo Grande

Durante a poda de uma árvore, o ninho caiu, e a Polícia Militar Ambiental foi acionada para recolher os animais

Laura Brasil

22/09/2025 - 16h13
Continue lendo...

A Polícia Militar Ambiental (PMA) resgatou três filhotes de periquito-rei, também conhecidos como papagaios-jardineiros, que caíram do ninho após a poda de uma árvore, no bairro Aero Racho, em Campo Grande.

Um morador acionou a PMA, e a equipe de Captura e Resgate de Animais Silvestres do 1º Batalhão de Polícia Militar Ambiental levou os filhotes para o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS).

No CRAS, os animais passaram por avaliação veterinária e receberam os cuidados necessários.

A PMA orienta que, em situações como essa, o morador deve acionar imediatamente os órgãos responsáveis, para evitar acidentes e garantir o bem-estar da fauna.

Escreva a legenda aqui

Outro resgate

Uma equipe de serviço da Polícia Militar Ambiental (PMA) foi acionada para resgatar uma ave da espécie Coruja-das-Torres (Tyto furcata), encontrada por um morador na Vila Popular, em Campo Grande.

Conforme a equipe de captura e resgate de animais silvestres da PMA, a coleta do animal ocorreu após o morador informar a ocorrência. Trata-se de um filhote, aparentemente ferido, que foi capturado com segurança, seguindo os protocolos de manejo de fauna.

A ave foi encaminhada para o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS), onde passará por avaliação médico-veterinária e receberá o tratamento necessário.

A Coruja-das-Torres, popularmente conhecida como rasga-mortalha ou coruja-de-igreja, é famosa por possuir o rosto em formato de coração. A ave de rapina tem porte médio e hábitos noturnos.

Características:

  • Mede de 20 a 36 centímetros de comprimento;
  • Envergadura pode chegar de 75 a 110 centímetros;
  • Peso pode chegar de 250 a 700 gramas.

São predadoras de pragas agrícolas, como camundongos, sendo fundamentais para o equilíbrio ecológico do ecossistema.

A partir de 1 ano, a Coruja-das-Torres inicia a reprodução. Cerca de 75% dos pares permanecem juntos por toda a vida. A fêmea pode reproduzir durante todo o ano, e suas ninhadas variam de três a 11 ovos, segundo a National Geographic Brasil.

Saiba o que fazer

Nas residências, a PMA orienta que os adultos não se aproximem e também evitem as crianças de se aproximarem, principalmente se forem animais que ofereçam riscos, como grandes mamíferos ou bichos peçonhentos, pois quando se sentem acuados a tendência é o ataque como instinto de defesa.

A principal recomendação é ligar para a PMA que irá avaliar junto ao cidadão sobre a necessidade de enviar uma equipe para fazer a captura do animal, ou apenas de orientar sobre o que fazer. “Pedimos compreensão da população. Às vezes não é caso de captura, basta se manter longe para que o animal possa voltar ao seu habitat. Se for caso de captura, as vezes vai demorar um pouco para a chegada da equipe".

Para casos de atropelamento e morte do animal, a PMA orienta parar o veículo em local seguro, e se o animal estiver no meio da rua retirá-lo da via e acionar a empresa que realiza a gestão de resíduos na cidade. Em Campo Grande, a Solurb é responsável por essa remoção, e inclusive contribui com o mapeamento de endereços onde há maior ocorrência de acidentes com animais para posteriores campanhas educativas.  

Batalhão de Polícia Militar Ambiental

  • Av. Mato Grosso, Jardim Veraneio - Campo Grande (MS)
  • Telefone: (67) 3357-1501

Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS)

  • Rua Lima Félix, 154 - Chácara Cachoeira
  • Telefone: (67) 3326-6003

** Com informações da agência do governo do estado



