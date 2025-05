PMA vai ajudar MPT no combate ao trabalho escravo em áreas rurais

Cidades

O suspeito foi localizado escondido em uma clínica de reabilitação e encaminhado à delegacia

Um homem de 42 anos foi preso na última sexta-feira (16) por tentativa de estupro a uma moradora de Três Lagoas. A vítima precisou ter um de seus dedos amputado, após ser mordida durante as agressões.

De acordo com o portal Três Lagoas News, a investigação foi conduzida pela Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) da região, que durante as diligências, tiveram informações de que o suspeito estaria escondido em uma clínica de reabilitação localizada no município de Paranaíba.

Com essas informações, agentes da DAM de Paranaíba e do SIG da Primeira Delegacia de Polícia realizaram buscas no local e conseguiram localizar e prender o autor.

Diante da gravidade dos fatos, a Autoridade Policial representou pela prisão cautelar do investigado, sendo o pedido prontamente deferido pelo Poder Judiciário.

O homem foi conduzido à unidade policial para os procedimentos legais e, em seguida, encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Crimes em MS

A estatística da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP) registrou, até o mês de maio deste ano, 701 casos de violência sexual no Estado.

Levantamento de ocorrências registradas em Mato Grosso do Sul mostra que deste quantitativo, em 650 casos as vítimas eram mulheres com maior incidência entre crianças de 0 a 11 anos (331), seguidas de adolescentes (260), adultos (66), jovens (64), idosos (13) e 21 não identificados.

Se comparado ao mesmo período do ano anterior, os casos envolvendo este tipo de violência diminuíram cerca de 14%, ou seja, 118 ocorrências a menos.

No último Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado em julho de 2024, Dourados apareceu com uma taxa de 98,6, sendo a cidade do Brasil com a maior taxa por 100 mil habitantes, e a quinta cidade com as maiores taxas de violência sexual do País.

“Em primeiro lugar na lista dos 50 municípios com mais de 100 mil habitantes com as piores taxas deste crime, está Dourados, município do MS, com a marca assustadora de 343,2 ocorrências por 100 mil habitantes de 0 a 13 anos. Dourados é seguido por Sorriso (326,3) no Mato Grosso e Passo Fundo (312,3), no Rio Grande do Sul”, alertou.

No levantamento nacional também consta os municípios de Três Lagoas na quinta colocação, com os piores registros de estupro de vulnerável (taxa de 88,5 por 100 mil habitantes) e Campo Grande na 36ª posição entre as cidades brasileiras com mais ocorrências (taxa de 69,3 por 100 mil habitantes).

