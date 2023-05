"Poderia ter sido comigo", diz mãe de aluna após ataque em escola de Campo Grande

Pais de alunos da Escola Municipal Bernardo Franco Baís foram surpreendidos na tarde desta quinta-feira (18) após um ataque na unidade escolar, em Campo Grande. De acordo com os pais, após o ocorrido, a escola informou aos responsáveis que os alunos estavam liberados antes do horário de saída.

Para a comerciante Elaine Correia, 48 anos, mãe de uma estudante de 5 anos, o caso poderia ter sido com ela, já que sempre deixa a filha na escola exatamente no horário do ataque. “Na hora em que eu trouxe já era mais de uma hora da tarde, já tinha acontecido, aí os policiais não deixaram ninguém entrar mais” contou.

Em relação a segurança da escola, a comerciante falou que confia no trabalho da guarda escolar. “Aqui eu confio, eles são minuciosos, depois de tudo o que aconteceu [outros ataques nas escolas] eu não tenho nada do que reclamar da segurança”, afirmou.

Apesar disso, a comerciante confessou que espera uma decisão da escola para saber se irá levar a filha nos próximos dias. “Só Deus agora para falar o que a gente vai fazer, tá todo mundo sem chão, ninguém tava esperando, nem a gente nem a escola”.

O vendedor Gilson Correia, 51 anos, não estava sabendo do ocorrido no momento em que foi buscar o filho de 8 anos na escola. Segundo ele, a preocupação agora aumenta em deixar o filho diariamente na escola. “O coração fica apertado agora de acontecer outra tragédia dessa. Espero que a segurança aumente agora”.

Márcia Regina Ribeiro, 50 anos, contou que ficou sabendo do ataque quando já estava no trabalho e precisou esperar para buscar o filho de 8 anos. “Eu sou doméstica, estava no trabalho, quando as minhas vizinhas começaram a me mandar mensagem perguntando ‘Márcia você viu?’, na mesma hora eu liguei para a escola e me informaram que estava tudo bem”.

“A escola não tem culpa, mas eu não vou trazer meu filho amanhã. Como é que uma mãe vai trabalhar e deixar seu filho aqui depois disso? É difícil”, desabafou.

Ao questionarem se haveria aula normalmente nesta sexta-feira (19), a escola pediu para os pais se informarem através das redes sociais ou ligarem na Secretaria Municipal de Educação (Semed).

O caso

Conforme noticiado pelo Correio do Estado, o autor do ataque, um ex-aluno da Escola Municipal Bernardo Franco Baís, foi detido na manhã desta quinta-feira (18) pela equipe da Polícia Militar após atacar a mãe de um aluno na escola. Ele foi levado à Delegacia Especializada de Atendimento à Infância e Adolescente (Deaij).

Nem a identificação do ex-aluno, nem mesmo da vítima foram fornecidas pelas autoridades responsáveis. De acordo com a apuração, o autor era aluno de uma escola estadual próxima da região e, inclusive, estava uniformizado na hora do ataque.

"O aluno não tinha incidentes de bullying ou alguma situação de atos de suspensão, e aparentemente é um aluno que tinha uma tranquilidade na vida escolar", destacou o secretário especial de segurança e defesa social, Anderson Gonzaga.

"Então realmente agora a gente está fazendo todo o levantamento possível para identificar com o nosso núcleo de inteligência o que motivou a vinda desse ex-aluno até a escola. A Polícia Civil está apurando se procedem as informações dele e o banco de dados, já que ele foi um aluno que foi acompanhado por essa escola, para ver o passado dele" acrescentou Gonzaga.

Informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência revelam que a vítima, retirada do local pelo Corpo de Bombeiros, sofreu apenas sofrimentos leves.

Assine o Correio do Estado