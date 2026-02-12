Polícia alerta para riscos de dopagem em Carnaval

Com o início das festas de Carnaval, o cuidado com copos e bebidas ingeridas devem ser ainda maiores. Além da preocupação com a procedência das bebidas, especialista alerta para o risco de intoxicação, dopado ou drogado.
Por meio da Divisão de Química e Toxicologia (DQT), a Polícia Científica de Mato Grosso do Sul orienta a população para os riscos do uso criminoso da substância, conhecida popularmente por "Boa Noite, Cinderela".
A época festiva reforça a necessidade de atenção quanto ao consumo de bebidas alcoólicas em locais com maior circulação de pessoas em eventos públicos e privados.
Segundo o perito criminal Evandro Rodrigo Pedon, as substâncias incluem medicamentos sedativos e depressores do sistema nervoso central, que podem causar tontura, confusão mental, sonolência intensa, perda de memória e redução da capacidade de reação.
“Essas substâncias reduzem rapidamente a percepção do ambiente e a capacidade de defesa da vítima, criando uma situação de extrema vulnerabilidade. Em muitos casos, a pessoa só percebe que algo está errado quando os efeitos já estão avançados”, explica o perito.
Ao ser ingerido, principalmente em combinação com bebidas alcoólicas, adicionados sem que a vítima perceba, os sintomas são agravados, e facilita a prática de crimes sem que a vítima consiga ter noção total do que está acontecendo ou de suas ações.
“Mesmo em pequenas quantidades, a combinação pode causar desorientação severa. Ao perceber qualquer mal-estar incomum, a pessoa deve procurar ajuda imediatamente e, sempre que possível, estar acompanhada por alguém de confiança”
Por meio de exames toxicológicos em investigações, a Polícia Científica consegue identificar as substâncias, porém a recomendação é que a prevenção seja sempre uma prioridade na hora de ingerir qualquer tipo de bebida fora de casa.
Cuidados
Entre as dicas e recomendações estão:
- evite aceitar bebidas de desconhecidos;
- não perca o copo de vista;
- desconfie de alterações repentinas no sabor, cheiro ou nos efeitos da bebida;
- se possível, utilize copos com tampas e/ou com canudos;
- confira se a bebida está fechada na hora da compra.
Além disso, em casos de suspeitas de ter ingerido alguma das substâncias esteja sempre com alguém de confiança. Busque atendimento médico o mais rápido possível e registre ocorrência policial o quanto antes, pois a coleta de material biológico nas primeiras após o fato é essencial para identificação das substâncias.