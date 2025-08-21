Polícia apreende 300 kg de folha de coca em fiscalização de ônibus em MS

POLÍCIA

Os envolvidos foram autuados em flagrante por crime de tortura

Três homens foram presos na manhã de quarta-feira (20), acusados do crime de tortura contra um indivíduo que supostamente teria roubado dinheiro de um deles. A ação foi conduzida pela Polícia Civil, com apoio decisivo da Polícia Militar, que atuou no primeiro momento da ocorrência.

De acordo com as informações, a vítima deu entrada no hospital de Inocência com um ferimento grave na orelha. Na ocasião, ele relatou ter sido agredido por um conhecido, em um local que já é conhecido pela polícia como ponto de tráfico de drogas.

Os policiais foram acionados e ao chegarem no local da ocorrência, encontraram o suspeito que confessou ter agredido a vítima com um golpe de faca, alegando legítima defesa.

Inicialmente, o caso foi tratado como lesão corporal, mas, em novo depoimento, a vítima revelou ter sido submetida a sessão de tortura por três indivíduos.

Conforme o relato, os autores o abordaram em frente a um comércio local e o levaram até uma área de matagal, onde exigiram a confissão de que ele teria roubado dinheiro de um deles.

Durante o crime, a vítima foi agredida com uma ferramenta metálica, que resultou na mutilação de parte de sua orelha. Além disso, foi ameaçada e impedida de fugir.

Diante da nova versão dos fatos e da gravidade da denúncia, os policiais iniciaram as buscas pelos outros envolvidos, que foram encontrados e presos.

Em depoimento, um dos suspeitos admitiu ter impedido a fuga da vítima com uso de um objeto contundente, enquanto outro efetuava o corte e o terceiro proferia ameaças para forçar uma confissão.

Os três foram autuados em flagrante por crime de tortura e permanecem à disposição da Justiça.

