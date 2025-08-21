Polícia apreende 300 kg de folha de coca em fiscalização de ônibus em MS

Uma operação conjunta da Polícia Militar, Polícia Militar Ambiental (PMA) e fiscais tributários estaduais apreendeu 300 quilos de folha de coca em um ônibus interestadual, nesta quarta-feira (20), no Posto Fiscal XV de Novembro, em Bataguassu, a 313 km de Campo Grande.
Segundo informações do portal Cenário MS, a droga estava distribuída em 11 malas e sacos encontrados no bagageiro do veículo, que fazia a rota Corumbá–São Paulo. Nenhuma das bagagens tinha identificação de responsável.
Os motoristas do ônibus, que possui placas de Junqueirópolis (SP), foram ouvidos e liberados como testemunhas. Eles relataram que o veículo partiu de Corumbá, cidade na fronteira com a Bolívia, com destino final a São Paulo (SP).
A carga apreendida foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Bataguassu, onde as investigações continuam para identificar os responsáveis pelo transporte do material.