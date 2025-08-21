Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Polícia apreende 300 kg de folha de coca em fiscalização de ônibus em MS

Droga estava distribuída em 11 malas e sacos encontrados no bagageiro do veículo

Alison Silva

Alison Silva

21/08/2025 - 10h38
Uma operação conjunta da Polícia Militar, Polícia Militar Ambiental (PMA) e fiscais tributários estaduais apreendeu 300 quilos de folha de coca em um ônibus interestadual, nesta quarta-feira (20), no Posto Fiscal XV de Novembro, em Bataguassu, a 313 km de Campo Grande.

Segundo informações do portal Cenário MS, a droga estava distribuída em 11 malas e sacos encontrados no bagageiro do veículo, que fazia a rota Corumbá–São Paulo. Nenhuma das bagagens tinha identificação de responsável.

Os motoristas do ônibus, que possui placas de Junqueirópolis (SP), foram ouvidos e liberados como testemunhas. Eles relataram que o veículo partiu de Corumbá, cidade na fronteira com a Bolívia, com destino final a São Paulo (SP).

A carga apreendida foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Bataguassu, onde as investigações continuam para identificar os responsáveis pelo transporte do material.

POLÍCIA

Polícia prende trio acusado de arrancar orelha de suposto ladrão

Os envolvidos foram autuados em flagrante por crime de tortura

21/08/2025 10h30

Polícia prende trio acusado de arrancar orelha de suposto ladrão

Polícia prende trio acusado de arrancar orelha de suposto ladrão FOTO: Divulgação PCMS

Três homens foram presos na manhã de quarta-feira (20), acusados do crime de tortura contra um indivíduo que supostamente teria roubado dinheiro de um deles. A ação foi conduzida pela Polícia Civil, com apoio decisivo da Polícia Militar, que atuou no primeiro momento da ocorrência.

De acordo com as informações, a vítima deu entrada no hospital de Inocência com um ferimento grave na orelha. Na ocasião, ele relatou ter sido agredido por um conhecido, em um local que já é conhecido pela polícia como ponto de tráfico de drogas.

Os policiais foram acionados e ao chegarem no local da ocorrência, encontraram o suspeito que confessou ter agredido a vítima com um golpe de faca, alegando legítima defesa.

Inicialmente, o caso foi tratado como lesão corporal, mas, em novo depoimento, a vítima revelou ter sido submetida a sessão de tortura por três indivíduos.

Conforme o relato, os autores o abordaram em frente a um comércio local e o levaram até uma área de matagal, onde exigiram a confissão de que ele teria roubado dinheiro de um deles.

Durante o crime, a vítima foi agredida com uma ferramenta metálica, que resultou na mutilação de parte de sua orelha. Além disso, foi ameaçada e impedida de fugir.

Diante da nova versão dos fatos e da gravidade da denúncia, os policiais iniciaram as buscas pelos outros envolvidos, que foram encontrados e presos.

Em depoimento, um dos suspeitos admitiu ter impedido a fuga da vítima com uso de um objeto contundente, enquanto outro efetuava o corte e o terceiro proferia ameaças para forçar uma confissão.

Os três foram autuados em flagrante por crime de tortura e permanecem à disposição da Justiça.

Coronel Sapucaia

Após 20 anos, ex-prefeito terá que devolver R$ 4,4 milhões por pagar "servidores fantasmas"

Segundo a Justiça, esquema de desvio de dinheiro público ocorreu entre 2002 e 2003

21/08/2025 09h30

Eurico Mariano, preso em ação da Interpol, em 2019

Eurico Mariano, preso em ação da Interpol, em 2019 Foto: Reprodução PF

A Justiça determinou que o ex-prefeito de Coronel Sapucaia, Eurico Mariano, e outros cinco ex-agentes públicos do município devolvam R$ 4,45 milhões aos cofres municipais em 15 dias, valor que corresponde ao desvio de recursos por meio de um esquema de “funcionários fantasmas” entre 2002 e 2003, há 22 anos.

O cumprimento de sentença foi solicitado pela 1ª Promotoria de Justiça de Coronel Sapucaia, após condenação dos réus por improbidade administrativa. Caso o pagamento não seja efetuado no prazo estabelecido, será aplicada multa de 10% sobre o montante, além de honorários advocatícios no mesmo percentual. O Ministério Público também requereu a realização de penhora online via sistema BacenJud para garantir a execução da decisão.

“O ressarcimento ao erário é uma medida essencial para a reparação dos danos causados à coletividade e para a reafirmação dos princípios da legalidade e moralidade administrativa”, destacou a Promotoria de Justiça.

Morte de radialista

Além da condenação por improbidade, Eurico Mariano carrega histórico criminal. Ele foi considerado o mandante do assassinato do radialista Samuel Roman, em 20 de abril de 2004, também em Coronel Sapucaia. A vítima foi executada com diversos disparos de arma de fogo por Rubens Palácio, Tony Gimenes, Emílio Rojas Gimenes e Xavier Emílio.

Mariano foi sentenciado a 17 anos e 9 meses de prisão em regime fechado. Após fugir para Capitán Bado, no Paraguai, onde permaneceu por mais de uma década protegido por um bando armado, ele foi localizado em 2019 por meio de cooperação policial internacional. Com ordem de captura expedida pela Interpol, o ex-prefeito acabou entregue às autoridades brasileiras no aeroporto de Assunção e transferido em aeronave da Polícia Federal para Ponta Porã.

A condenação criminal transitou em julgado em 28 de março de 2025, tornando definitiva a obrigação de cumprimento da pena. Já a condenação por improbidade administrativa busca reparar o dano causado ao erário.

