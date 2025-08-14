Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Operação Para

Polícia apreende explosivo em região disputada por facções criminosas em MS

A Polícia Civil bateu no início da tarde desta quinta-feira (14) em locais utilizados para armazenamento de drogas e armas

Laura Brasil

14/08/2025 - 14h01
A Polícia Civil prendeu quatro homens e apreendeu artefatos explosivos, armamentos e drogas em uma região de disputa territorial entre facções criminosas pelo controle do tráfico de drogas, nos bairros Canaã IV e Vila São Braz, em Dourados.

Segundo a investigação realizada pela Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron), a criminalidade aumentou nos bairros que são palco de confronto entre duas facções que tentam dominar a área.

Entre os casos de violência está a morte de um adolescente de 15 anos, ocorrida no mês de maio. A operação, que recebeu o nome de "Pera", foi deflagrada no início da tarde desta quinta-feira (14), com apoio do Setor de Investigações Gerais/Núcleo Regional de Inteligência (SIG/NRI).

A equipe policial cumpriu mandados em três locais que eram utilizados para armazenar drogas, armas e munições. Quatro indivíduos, que não tiveram o nome nem a idade divulgados, foram presos.

Durante a ação, a equipe apreendeu um revólver calibre 38, 30 munições compatíveis com a arma, dois artefatos explosivos de mão, uma motocicleta, porções de maconha, crack, cocaína e haxixe, além de balanças de precisão utilizadas na atividade criminosa, equipamentos para fracionar e acondicionar o entorpecente e aproximadamente R$ 2.500,00 em espécie.

Ainda conforme a polícia, a investigação irá prosseguir para desarticular outros grupos criminosos que possam atuar no município e região. A operação recebeu o nome de "Para".

Cidades

Bancos de leite de MS vão receber R$ 900 mil do governo federal

Recursos serão para qualificar e ampliar os serviços oferecidos em cinco unidades localizadas no Estado

14/08/2025 15h33

Bancos de leite receberão recursos da União

Bancos de leite receberão recursos da União Foto: Divulgação

O Ministério da Saúde destinou R$ 900 mil para fortalecer bancos de leite humano em Mato Grosso do Sul, sendo R$ 180 mil para cada uma das cinco unidades localizadas no Estado.

Os recursos fazem parte de um investimento nacional de R$ 40,6 milhões para qualificar e ampliar os serviços oferecidos pelas unidades da Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano (rBLH-BR) em todo o País.

Em Mato Grosso do Sul, são quatro unidades localizadas em Campo Grande e uma em Dourados.

Com os investimentos, as unidades poderão adquirir materiais e realizar serviços essenciais para o funcionamento dos bancos de leite como coleta, processamento, armazenamento, controle de qualidade e distribuição do leite humano.

Também estão previstas ações de comunicação, mobilização social e assistência direta às famílias.

“Iniciamos o Agosto Dourado com a liberação destes recursos para fortalecer os Bancos de Leite Humano, mantendo o Brasil como referência mundial. Amamentar é um gesto que vai além da nutrição. É um ato de cuidado, vínculo e saúde, com impactos positivos para o bebê e a mãe”, afirmou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.

Os bancos de leite garantem a oferta de leite humano para bebês prematuros ou de baixo peso internados em unidades neonatais, além de oferecer orientação e suporte para que mais mulheres possam amamentar com segurança.

Confira os endereços das unidades localizadas em Mato Grosso do Sul:

Banco de Leite Humano Hilda Bergo Duarte
Ivo Alves da Rocha, 558 - Altos do Indaiá - Dourados
Telefone: 67-3410-3002

Banco de Leite Humano do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul
Av. Engenheiro Luthero Lopes, 36 - Aero Rancho - Campo Grande
Telefone: 67-3378-2715

Banco de Leite Humano do Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian
Av. Senador Filinto Muller, 355 - Vila Ipiranga - Campo Grande
Telefone: 67-3345-3027

Banco de Leite Humano Irmã Maria José Machado - Santa Casa Campo Grande - MS
Rua Eduardo Santos Pereira, 88 - Centro - Campo Grande
Telefone: 67-3322-4174

Banco de Leite Humano Dr. João Aprígio
Rua Cândido Mariano, 2.644 - Centro - Campo Grande
Telefone: 67-3042-9994

Agosto Dourado

Neste mês há o Agosto Dourado, dedicado à conscientização sobre o aleitamento materno. Inspirado na “Hora Dourada”, que simboliza a primeira hora de vida do recém-nascido junto à mãe, a campanha é celebrada em 120 países.

A expectativa do Ministério da Saúde é que, além de informar sobre os benefícios da amamentação, esta ação nas redes sociais possa contribuir para engajar o cidadão, profissionais e instituições na criação de sistemas de apoio sustentáveis à amamentação, assim como alcançar mulheres em idade fértil, gestantes, lactantes e suas redes de apoio em todas as regiões do país.

contra-ataque 3

Chefão do narcotráfico lavava dinheiro até com cavalos de raça

Quatro animais, avaliados em mais de R$ 200 mil cada, foram encontrados em um haras na região sul de Campo Grande

14/08/2025 13h06

Além de apreender veículos, armas, celulares, computadores e documentos, agentes da Polícia Federal e da Receita Federal apreenderam pelo menos quatro cavalos de raça, avaliados entre R$ 200 mil e R$ 250 mil cada, pertencentes a William Alves Ribeiro, morador do condomínio Damha, em Campo Grande, e que está sendo apontado como chefe de uma quadrilha de narcotraficantes que atuava em Mato Grosso do Sul e em Minas Gerais. 

Da casa do homem que se apresentava como empresário os agentes levaram dois veículos de passeio e um mini-bug na manhã desta quinta-feira durante a terceira fase da operação Contra-Ataque

Ao perceber que estava sendo alvo de uma operação policial, William jogou o celular e documentos pessoasis sobre o telhado da casa onde mora. Porém, os agentes estavam utilizando um drone e perceberam a ação do suspeito. Por isso conseguiram apreender aparelho, que agora será periciado.

Os policiais chegaram ao “empresário” depois de uma operação que resultou na prisão de um traficante no Triângulo Mineiro, em Minas Gerais. Com base nas mensagens do celular daquele traficante descobriram que o chefe do bando era o morador do condomínio de luxo de Campo Grande. 

Segundo a Polícia Federal, ele lavava parte do dinheiro com a compra e venda de cavalos que estavam em um haras às margens do anel viário, na região sul de Campo Grande. No local foram apreendidos quatro animais de raça, além de um reboque usado para o transporte dos equinos.

Ao todo, a operação resultou na prisão de quatro pessoas, além das apreensões feitas em mais 13 endereços, sendo doze em Campo Grande e um em Jaraguari. 

Da casa do homem apontado como chefe da quadrilha, no Damha 2, foram levados três veículos (foto Marcelo Victor)

Entre as empresas que foram alvo da operação, boa parte em nome de familiares de William ou de supostos laranjas, estão a Aliança Transporte de Veículos, W.A.R Transportes, Play Motors, WR Martelinho, Conect Peças, Subprodutos Bovinos, Ateliê da Nana, Duas Nações Materiais para Construção, Lolya Moda Feminina, Stilo Diva e Embaplast.

Na residência de um dos envolvidos, no bairro Tijuca, foram apreendidos cinco veículos de luxo e sete armas de cano curto e uma de cano longo. O proprietário alegou ser colecionador (CAC), mas a investigação apontou que, além de drogas, a quadrilha também traficava armas e por isso todo o material foi apreendido. 

As contas bancárias de William Alves Ribeiro e de seu irmão, Welder Alves Ribeiro, foram bloqueadas e o saldo, sequestrado. As esposas dos dois também foram alvos da operação e tiveram os bens bloqueados. Welder aparece como dono da transportadora WAR, criada em 2015 e que atua principalmente no reboque de veículos. 

Segundo a investigação, as empresas dos suspeitos não tinham movimentação compatível com o volume de dinheiro que passava por elas, indicando que eram utilizadas para lavar o dinheiro proveniente do narcotráfico. 

Outro alvo da operação foi a empresa Embaplast, que oficialmente funciona na Rua Buarque de Macedo, 255, no Jardim Tijuca. Ela está registrada em nome de William Ribeiro, o chefe do bando, e de sua esposa, Nadja Tybusch Ribeiro. 

No local apontado como sede da empresa, porém, não existe qualquer indício de que ali exista algum tipo comércio de alimentos ou produtos de fumo, conforme apontam os registros oficiais da microempresa. 

GARAGEM MOVIMENTADA

Entre os alvos da operação também esteve a empresa Play Motors, que está registrada em nome de Adalto Rodrigues de Souza Júnior. Além da empresa, o próprio Adalto está sendo investigado, pois existe a suspeita de que seja “laranja” do chefão da quadrilha. 

Esta, ao contrário da Embaplast, existe no endereço apontado e imagens do google maps apontam que dezenas de veículos eram colocados à venda na esquina da Rua do Sul com a Gunter Hans, no bairro Coophamat, na região sudoeste de Campo Grande. 

Outra empresa que supostamente era utilizada para lavagem de dinheiro é a Martelinho Express, que funciona na Rua 14 de Julho, número 1.327, próximo da Avenida Fernando Corrêa da Costa, na região central de Campo Grande. Ela está registrada em nome de William, o chefão da quadrilha. 

A operação desta quinta-feira teve origem em uma apreensão de drogas feita ainda no segundo semestre de 2022, em Uberaba, em Minas Gerais. Depois disso, em novembro de 2023 foi realizada a primeira etapa da operação Contra-Ataque. 

Depois disso, em abril do ano passado aconteceu a segunda etapa. Naquela fase, cinco pessoas foram presas, todas em Uberaba por uma investigação que envolveu a Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Federal de Minas Gerais. 

E foi com base naquelas investigações que agora a investigação chegou ao chefe do Esquema, que levava uma vida de empresário bem sucedido morando no condomínio de alto padrão na região leste de Campo Grande. 

