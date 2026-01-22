Polícia apreende R$ 1,5 milhão em cocaína envolvendo "mulas do tráfico"

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Ação integrada na fronteira do Brasil com a Bolívia, em Corumbá, durante a Operação Fronteira Blindada, realizada na quarta-feira (21), desarticulou a modalidade conhecida como “engolidores”, resultando em prejuízo de mais de R$ 1,5 milhão ao crime organizado.

A operação contou com o apoio da Polícia Militar, da Marinha do Brasil e da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

Durante a fiscalização, as equipes policiais abordaram quatro ônibus clandestinos que tinham como destino o estado de São Paulo.

Foram identificadas 18 pessoas envolvidas no transporte de cocaína na modalidade conhecida como “engolidos”. Trata-se de indivíduos que ingerem o entorpecente na tentativa de ocultar a prática criminosa.

Um dos suspeitos não conseguiu ingerir todo o entorpecente e, por isso, parte da droga foi acondicionada em frascos de shampoo. Os outros 17 ingeriram, cada um, cerca de um quilo de cápsulas de cocaína.

Conforme divulgado pela Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, esse é o maior número de pessoas presas utilizadas pelo crime nessa modalidade.

O fato configurou um recorde na história da Receita Federal no enfrentamento a esse tipo de tráfico. Os 18 envolvidos foram presos em flagrante e encaminhados à autoridade competente para as providências legais cabíveis.

O prejuízo estimado ao crime organizado ultrapassa R$ 1,5 milhão, impactando de forma significativa a cadeia logística e financeira do tráfico interestadual de entorpecentes.

Apreensão de notas falsas

Um dia antes, a Polícia Militar, em apoio a outra ação da Receita Federal, apreendeu mais de R$ 2 milhões em notas falsas, em resposta a diferentes frentes do crime organizado na região de fronteira.

Ação conjunta

A operação reforça a importância da atuação integrada entre os órgãos federais e estaduais. Em Corumbá, ponto estratégico da faixa de fronteira, ações permanentes como a Operação Fronteira Blindada demonstram que a cooperação institucional é decisiva para resultados expressivos na segurança pública.



