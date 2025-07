Polícia apreende veículos de luxo de quadrilha que movimentou R$ 1 milhão em drogas

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul apreendeu veículos de luxo e joias, além do sequestro de imóveis e bloqueio de valores em contas bancárias de quadrilha que movimentou mais de R$ 1 milhão com o tráfico de drogas. As ações foram durante a segunda fase da Operação Hefesto, deflagrada no último sábado (5), em Costa Rica.

A primeira fase da operação foi realizada em julho de 2024 e resultou na prisão e condenação de criminosos envolvidos no tráfico de drogas.

Após a condenação dos envolvidos na primeira fase da operação, a Polícia Civil deu prosseguimento às apurações, concentrando as investigações no rastreamento e identificação de bens adquiridos com recursos oriundos do tráfico, caracterizando o crime de lavagem de dinheiro.

Na nova fase, deflagrada no sábado, foi determinado judicialmente o sequestro de três veículos, sendo uma BMW X1, uma caminhonete Toyota Hilux e um Chevrolet Celta.

Além dos veículos, houve a indisponibilidade de bens imóveis, incluindo um imóvel localizado na área urbana e uma chácara.

Também foram bloqueados valores em contas bancárias, cujo montante ainda não foi divulgado oficialmente pela Polícia Civil.

Durante o cumprimento dos mandados, a polícia também pulseiras, aparentemente de ouro. Caso seja confirmado que o material seja ouro, a estimativa é que o valor das joias ultrapasse R$ 96 mil.

Segundo a PC, as investigações apontam que os criminosos movimentaram mais de R$ 1 milhão em poucos meses, mesmo sem possuírem qualquer fonte de renda lícita declarada que justifique tais valores e seus respectivos estilos de vida.

As investigações continuam para apontar se as pessoas que mantinham relações diretas ou indiretas com os investigados também tem algum tipo de envolvimento criminal.