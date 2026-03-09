Polícia apura feminicídio que prendeu pai e filho em Coxim e encontra arma do crime

Nomeação

Maicon Mommad assumiu a diretora da Funsep em 2023 até o fim de 2024, quando foi substituído por Sandro Benites, nomeado pela prefeita Adriane Lopes

Após a exoneração de Sandro Benites do cargo de diretor-presidente da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), a prefeitura de Campo Grande nomeou, após publicação no Diário Oficial Municipal (Diogrande) o diretor-executivo, Maicon Luiz Mommad, para o cargo mais alto da pasta.

Maicon já exerceu o cargo de diretor-presidente da Fundação em setembro de 2023 e ficou até o final de 2024. Em 2025, no início da gestão de Adriane Lopes (PP) como Prefeita de Campo Grande, Sandro Benites assumiu o cargo em seu lugar.

Mommad é licenciado e bacharel em Educação Física, pela Universidade Católica Dom Bosco, em 2004 e pós-graduado em Reabilitação Cardíaca e Grupos Especiais, pela Universidade Gama Filho, em 2011. É casado e pai de uma filha.

Ele atua na Fundação há 17 anos, quando assumiu como Coordenador de Núcleo do Projeto Segundo Tempo (PST) no ano de 2009. Na época, realizava o atendimento a 30 núcleos, abrangendo 3 mil crianças, sendo envolvidos 30 professores de educação física e 30 acadêmicos do mesmo curso.

Maicon assumiu nesta segunda-feira (9) o cargo e já assinou a prestação de contas sobre o Auxílio-Atleta no Diário Oficial.

Mais um

A troca de diretores acontece após o pedido de exoneração do antigo responsável pela Pasta, Sandro Trindade Benites, após polêmica no último final de semana.

Esta é a segunda vez em 10 dias que um secretário do alto escalão de Adriane Lopes se afasta do cargo para "esclarecimento de fatos pessoais".

No dia 03 de março, o secretário executivo da Juventude de Campo Grande, Paulo Cesar Lands Filho, nomeado em janeiro, foi afastado do cargo após ser denunciado por assédio sexual e estupro. O caso é investigado pela Polícia Civil.

Segundo a denúncia registrada por um servidor que trabalhava no setor de Infraestrutura e Inovação, a vítima sofria abusos de Lands desde julho de 2025, quando o secretário começou a oferecer caronas após o expediente.

Em um dos trajetos, o chefe teria tocado as partes íntimas da vítima, que não reagiu por medo, já que havia relação de subordinação no trabalho.

Após uma confraternização no final do ano, houve consumo de álcool, deixando a vítima em estado de fragilidade. Segundo o relato, Lands ofereceu carona novamente, mas seguiu em relação à própria casa com a vítima, onde houve ato sexual não consentido.

Dias após o ocorrido, o servidor foi demitido.

Com a repercussão do caso, o secretário-executivo pediu a exoneração do cargo para prestar esclarecimentos.

Seis dias depois, o diretor-presidente da Fundação Municipal de Esportes, Paulo Trindade Benites, também pediu exoneração após uma ex-companheira pedir medida protetiva contra ele por violência psicológica.

Segundo fontes, Benites e a mulher mantinham um relacionamento há seis anos marcados por manipulações e assédios psicológicos.

Antes da viagem de Paulo à Europa, ele teria dito à companheira que se tratava de uma viagem a passeio com amigos do grupo Legendários, o qual faz parte. No entanto, ao chegar no aeroporto, ela flagrou o companheiro com a atual esposa e o filho, com quem alegava possuir um casamento de fachada.

O flagra foi o suficiente para que a vítima enviasse uma mensagem terminando o relacionamento entre os dois. Cinco dias depois, ela foi demitida de seu cargo de Assessora na Câmara Municipal, onde trabalhava.

Após retorno de Dubai, onde ficou retido por causa dos bombardeios da guerra entre Irã e EUA, Paulo teria ido até a casa da vítima, invadido enquanto ela dormia e iniciado uma discussão com xingamentos e humilhações.

Ao chegar, a acordou e iniciou uma discussão, sendo ridicularizada por não conseguir “segurar o emprego”, por suas dificuldades financeiras e até mesmo, suas relações familiares. Ele também teria tentado apagar as conversas entre os dois no celular da vítima.

De acordo com relatos, ele ficou aproximadamente duas horas na casa da mulher, proferindo xingamentos e ridicularizações como “você não tem nada”, “você não é nada”, “eu quero acabar com você”.

Após o episódio, a vítima procurou a Delegacia de Atendimento à Mulher para registrar boletim de ocorrência por violência psicológica, como orientada por seu advogado.

Este não teria sido o primeiro episódio de ameaça e violência psicológica. Em outra discussão, quando a mulher teria ido questioná-lo sobre um caso que ele estaria tendo, Benites teria dito “você não vai fazer escândalo, porque se fizer, eu vou dar um tiro na sua cabeça”.

A medida protetiva foi expedida neste sábado (7), na véspera do Dia Internacional da Mulher.