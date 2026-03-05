Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

MATO GROSSO DO SUL

Polícia Científica de MS passa a usar drones em áreas de difícil acesso

Equipamentos com câmera de alta resolução e sensor térmico auxiliam no mapeamento aéreo e na análise técnica de cenários periciados

Alicia Miyashiro

Alicia Miyashiro

05/03/2026 - 12h30
A Polícia Científica de Mato Grosso do Sul passou a utilizar drones para auxiliar em perícias ambientais e levantamentos técnicos em áreas de difícil acesso no Estado. A tecnologia permitirá ampliar o alcance das equipes e melhorar o registro de informações em locais extensos ou de difícil visualização por terra.

Os equipamentos foram adquiridos pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), com recursos do Fundo Estadual de Segurança Pública (FESP). O investimento total foi de R$ 58.785.

Com câmera de alta resolução e sensor térmico, os drones possibilitam a realização de mapeamentos aéreos, identificação de variações de temperatura no terreno e produção de imagens que auxiliam na análise dos cenários investigados.

De acordo com a Polícia Científica, o uso da tecnologia deve agilizar o levantamento de dados em áreas extensas, Mato Grosso do Sul possui mais de 357 mil quilômetros quadrados de território, além de contribuir para maior precisão na documentação técnica utilizada em laudos periciais.

Outra aplicação é o reconhecimento prévio das áreas antes da entrada das equipes em campo, o que ajuda no planejamento das atividades e na avaliação de possíveis riscos durante as operações.

“A aquisição reforça a estrutura e amplia nosso suporte tecnológico para os trabalhos de campo de maior complexidade”, afirmou o coordenador-geral de Perícias, Nelson Fermino Junior.

Capacitação

Para operar os drones, 12 servidores da Polícia Científica, entre peritos criminais e agentes, participaram de um curso de capacitação realizado nos dias 27 e 28 de fevereiro.

A formação teve carga horária de 16 horas e foi promovida em parceria com o Sindicato Rural de Campo Grande e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar). Durante o treinamento, os participantes receberam orientações sobre legislação, normas de operação e realizaram atividades práticas de voo.

Segundo o diretor do Instituto de Criminalística, a capacitação é necessária para garantir que o uso dos equipamentos ocorra de forma adequada durante as atividades periciais.

POLÍCIA

PRF apreende quase 200 kg de cocaína em "mocó" no 'Coração do Pantanal'

Condutor não obedeceu a ordem de parada da PRF e foi preso com carregemento que iria de Corumbá até o interior de São Paulo

05/03/2026 11h21

Em vistoria minuciosa os agentes policiais rodoviários federais localizaram um compartimento com 182 quilos de pasta base

Em vistoria minuciosa os agentes policiais rodoviários federais localizaram um compartimento com 182 quilos de pasta base Reprodução/PRF-MS

No "Coração do Pantanal", agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam recentemente quase 200 quilos de cocaína ontem (04) em trecho da BR-262 em Corumbá, em uma apreensão dificultada pelo motorista acusado. 

Isso porque, segundo a PRF em nota, o condutor do caminhão não obedeceu a primeira ordem de parada, seguindo na direção do caminhão por mais alguns quilômetros antes de finalmente ser parado e abordado. 

Toda a ação começou ainda em uma fiscalização da rodovia BR-262, com o veículo sendo posteriormente apreendido e encaminhado até uma unidade operacional da Polícia Rodoviária Federal, de onde foi possível retirar e fazer a pesagem de todo o entorpecente transportado em um "mocó". 

Apreensão

Depois de desobedecer às ordens da PRF, com o veículo já na Unidade Operacional foi possível realizar uma vistoria minuciosa através da qual os agentes policiais rodoviários federais localizaram um compartimento. 

Preparado na parte da carroceria do caminhão, esse compartimento em questão, o famoso mocó, escondia um montante de cocaína fracionado em diversos tabletes de pasta base, que após pesagem somaram 182 quilos. 

Questionado, o indivíduo acusado por tráfico de drogas afirmou aos agentes que teria pegado esse material ilícito na própria Cidade Branca de Corumbá, com seu destino sendo o interior do Estado de São Paulo. 

 

CAMPO GRANDE (MS)

Feira de adoção tem cães adultos à espera de um lar neste domingo (8)

Pets estão vacinados, vermifugados, microchipados e alguns castrados

05/03/2026 11h15

Feira de adoção de pets ocorre neste domingo (8), das 9h às 12h, na Praça Bolívia, localizada na esquina das ruas das Garças com Aníbal de Mendonça, bairro Coophafé, em Campo Grande.

São 8 cães adultos, entre machos e fêmeas, disponíveis para adoção.

A novidade é que, desta vez, apenas animais adultos estarão disponíveis para adoção. A iniciativa visa acabar com o mito de que animais adultos não se adaptam a uma nova casa.

A vantagem de adotar um animal adulto é que o tutor já sabe o tamanho do animal, não causando surpresa no futuro.

Os pets passaram por avaliação veterinária e receberam todos os cuidados necessários, como vacinação (vacina polivalente e antirrábica), vermifugação, microchipagem e castração.

Interessados em adotar um animal devem ser maior de 18 anos e apresentar documento oficial com foto e comprovante de residência. Também é importante levar coleira ou caixa de transporte.

O objetivo é encontrar um novo lar para animais que foram resgatados em situação de abandono e maus-tratos, além de oferecer uma nova oportunidade para cães que sofreram no passado, mas que agora estão prontos para viver em um lar cheio de carinho e responsabilidade.

A realização é da Subsecretaria de Bem-Estar Animal (Subea), por meio da Prefeitura Municipal de Campo Grande (PMCG).

A adoção também ocorre de maneira permanente, todos os dias, inclusive aos finais de semana e feriados, no Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), localizado na avenida Senador Filinto Muller, número 1.601, vila Ipiranga, em Campo Grande.

O CCZ funciona de segunda a sexta-feira das 17h às 19h30min e sábados, domingos e feriados das 14h às 19h.

SERVIÇO

  • Data: domingo - 08/03/2026 
  • Horário: das 9h às 12h 
  • Local: Praça Bolívia - rua das Garças com Aníbal de Mendonça

