Polícia Científica lamenta morte de soldado no CMO em Campo Grande

A Polícia Científica de Mato Grosso do Sul, por meio de nota, lamentou a morte do soldado Dhiogo Melo Rodrigues, de 18 anos, encontrado ferido no Comando Militar do Oeste (CMO), em Campo Grande.
O soldado é irmão do agente de Polícia Científica Thiago Melo Rodrigues. Por meio de nota, a instituição prestou condolências à família e aos amigos.
“A instituição expressa suas condolências pela partida precoce de Dhiogo, que deixa um vazio entre familiares e amigos, mas também lembranças que permanecerão vivas na memória de todos. Neste momento de dor, a instituição se solidariza com o colega e seus familiares, desejando força, serenidade e conforto para enfrentar essa perda irreparável. Nossos mais sinceros sentimentos”, diz a nota.
A assessoria do CMO confirmou que o velório e enterro do jovem ocorreram nesta terça-feira (28). O Exército informou que um inquérito policial militar será aberto para apurar as circunstâncias do ocorrido.
Entenda
O Comando Militar do Oeste confirmou a morte do soldado Dhiogo Melo Rodrigues, de 18 anos, ferido enquanto prestava serviços internos no Forte Pantanal, em Campo Grande.
Informações iniciais indicam que ele teria sido ferido com um tiro de fuzil. O Exército informou que um inquérito policial militar será aberto para apurar as circunstâncias do ocorrido.
Por meio de nota, o CMO informou que, na tarde desta quarta-feira (27), o jovem, que estava aquartelado, foi encontrado ferido, sozinho, e imediatamente levado até o Hospital Militar de Área de Campo Grande, mas não resistiu e veio a óbito.