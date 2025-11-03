Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

INVESTIGAÇÃO

Polícia Civil apura assassinato em boate de Campo Grande

Crime ocorreu em uma casa noturna da Vila Carvalho, conhecida por apresentação de modelos do sexo feminino e alguns músicos

João Pedro Flores

03/11/2025 - 18h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), instaurou um Inquérito Policial para apurar a morte de Fabiano Augusto Cavalheiro Parraga, de 29 anos, em uma casa noturna chamada Mansão Luxury, na rua Olavo Bilac, na Vila Carvalho, em Campo Grande. 

Segundo informações do Boletim de Ocorrência, na madrugada do dia 19 de setembro, Fabiano foi encontrado nos fundos da casa noturna, onde teria sido abrigado após ser atingido com quatro tiros, sendo um no braço e três no tórax. O homem teve os primeiros socorros ainda no local e, em sequência, foi encaminhado para o Hospital Santa Casa.

Projéteis atingiram a porta do localProjéteis atingiram a porta do local

A Polícia verificou imagens das câmeras de segurança dos comércios vizinhos, onde foi possível notar que três indivíduos em duas motocicletas trafegavam pela Rua Joaquim Manoel de Carvalho, saindo da Rua Calógeras em direção à Rua Arnaldo Serra, sendo certo de que no cruzamento com a Rua Olavo Bilac, o indivíduo que está sozinho em uma das motocicletas efetua vários disparos ainda com a motocicleta em movimento e logo em seguida faz a volta, retorna para o cruzamento, para a moto e realiza outros tiros.

O suspeito esteve sempre acompanhado por outros dois indivíduos em uma segunda motocicleta. De acordo com os relatos de testemunhas, os disparos efetuados nas proximidades do local acertaram o portão e o muro da casa noturna.

Discussão na casa noturna

Segundo uma testemunha que trabalhava na boate, antes da tentativa de homicídio, houve discussão entre Fabiano, que estava acompanhando de um amigo, com os quatro homens suspeitos. O bate-boca havia começado devido a ciúmes da dupla com mulheres que estavam na casa noturna. Após esse momento, a dona do estabelecimento começou a encerrar as atividades. 

Ainda de acordo com a testemunha, a vítima e seu amigo ameaçaram os quatro suspeitos que saíram antes e esperaram os dois nas redondezas para cometer o ato. O amigo de Fabiano, ao perceber os disparos, fugiu pelo muro dos fundos da residência.

Interior da Mansão Luxury, onde Fabiano frequentava na noite em que foi alvejadoInterior da Mansão Luxury, onde Fabiano frequentava na noite em que foi alvejado

Em relato, a dona da casa noturna afirmou que a briga foi iniciada pelo amigo de Fabiano após uma das garotas, que trabalhava no local, trocar o rapaz por outro cliente. Com tons de provocação, o parceiro da vítima estava insultando os suspeitos, chamando um deles de "gordão".

Após este momento, os quatro suspeitos foram embora, enquanto a dupla continuou no local. Por volta das 05h30, a dona da casa noturna autorizou que as funcionárias encerrassem as atividades. Nesta hora, Fabiano e o amigo saíram, atravessaram a rua e foram alvejados.

Antecedentes criminais

Fabiano Augusto já tinha várias sentenças condenatórias, sendo a última por receptação dolosa e desobediência. Condenado com penas de dois anos de reclusão e 40 dias-multa, sem substituição, em regime fechado, pela prática do primeiro crime; às penas de dois meses e 15 dias de detenção e 25 dias-multa, sem substituição, em regime semiaberto pela prática do segundo.

Em outra ocasião no ano de 2015, Fabiano foi preso por tráfico de drogas. Ele estava na posse de quatro tabletes e três porções menores, que totalizaram 1.650 gramas de substancia análoga a maconha, e faria o transporte do bairro Aero Rancho até o Nova Lima. Como sua moto estava na oficina, mas não queria perder a “oportunidade”, ele prometeu R$ 50 a um comparsa para o ajudar no serviço.

Já em 2018, quando tinha 21 anos, ele e mais três criminosos fizeram uma mulher de refém. A vítima chegava em casa e teve o carro roubado pelos autores. Após isso, ela foi levada e deixada pelos criminosos até um local próximo ao Clube Atlântico.


Assine o Correio do Estado

CAMPO GRANDE

Pedestre atropelado por motociclista na Brilhante morre na Santa Casa

Acidente aconteceu na manhã de domingo e motociclista morreu na hora, enquanto o pedestre estava internado

03/11/2025 16h45

Compartilhar
Pedestre não resistiu aos ferimentos e morreu na Santa Casa

Pedestre não resistiu aos ferimentos e morreu na Santa Casa Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Continue Lendo...

O pedestre, identificado como Aroldo Aparecido da Silva, atropelado por uma motocicleta no domingo (2), morreu na manhã desta segunda-feira (3), na Santa Casa de Campo Grande. O motociclista, Jallison Rodrigues Mota, morreu no local do acidente, na Rua Brilhante.

Conforme noticiou o Correio do Estado, Mota pilotava uma moto Honda Fan 160, que tinha um outro homem como garupa, quando, em um cruzamento, atropelou Aroldo, que atravessava a via.

Com o impacto, Mota e o garupa caíram e, com a força do impacto, o piloto morreu na hora, enquanto passageiro e o pedestre sofreram ferimentos.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e realizou procedimentos de reanimação no motociclista, mas ele teve a morte constatada ainda no local, por politrauma.

O pedestre foi encaminhado para a Santa Casa com traumatismo cranioencefálico (TCE) grave, múltiplas fraturas e otorragia (sangramento no ouvido). O hospital confirmou a morte do pedestre nesta segunda-feira.

Já o rapaz que estava na garupa foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Leblon, com escoriações.

A Polícia Civil esteve no local e constatou que o motociclista não tinha carteira nacional de habilitação (CNH).

O garupa disse aos policiais que a moto era de sua propriedade, mas que ele também não tem CNH.

O rapaz disse ainda que estava com a vítima em uma tabacaria momentos antes do acidente e quando deixaram o local ele entregou a direção à Mota. Não há informações se o motociclista estava alcoolizado.

Equipe da perícia também foi ao local e realizou os procedimentos periciais. As circunstâncias do acidente serão investigadas.

A motocicleta foi removida para o pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS) e o caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac-Cepol).

Solidariedade

Bazar do Ismac com itens da Receita Federal terá preços abaixo do mercado

Primeira edição do evento solidário será nos dias 13 e 14 de novembro, com vestuário, aparelhos de celular, eletrônicos, entre outros

03/11/2025 16h33

Compartilhar

Crédito: Freepik / Imagem Ilustrativa

Continue Lendo...

O Instituto Sul-Mato-Grossense para Cegos “Florivaldo Vargas” (ISMAC) realiza o 1º Bazar Solidário com itens da Receita Federal, que vão desde aparelhos de celular, eletrônicos, relógios e vestuário com preços acessíveis.

Todos os produtos serão comercializados a preços simbólicos e muito abaixo do valor de mercado, permitindo que a população participe ativamente dessa corrente de solidariedade e contribua com o fortalecimento das obras sociais do Instituto.

Os produtos são aparelhos apreendidos que foram doados por meio do Ato de Destinação de Mercadorias nº 0188/2025, oferecendo uma ampla variedade de itens para toda a população.

“O propósito do Bazar é duplo: arrecadar recursos para nossas ações e aproximar a comunidade do trabalho que o ISMAC realiza há quase 70 anos, oferecendo educação, reabilitação e oportunidades a pessoas com deficiência visual em todo o Mato Grosso do Sul”, destaca José Aparecido de Souza, presidente do ISMAC.

O evento solidário será nos dias 13 e 14 de novembro, no estacionamento do Comper Itanhangá, na Rua Joaquim Murtinho, em Campo Grande.

O Instituto Sul-Mato-Grossense para Cegos “Florivaldo Vargas” (ISMAC) realizará, nos dias 13 e 14 de novembro de 2025, o 1º Bazar Solidário, um evento que une solidariedade, cidadania e inclusão social em benefício das pessoas cegas e com deficiência visual atendidas pela instituição há quase sete décadas.

Itens disponíveis:

  • Celulares
  • Eletrônicos
  • Relógios
  • Perfumes importados
  • Brinquedos
  • Roupas
  • Calçados
  • Malas
  • Patinetes elétricos
  • Armações de óculos
  • Outros artigos de uso pessoal e doméstico

Serviço

  • 1º Bazar Solidário com itens da Receita Federal
  • Data: 13 e 14 de novembro
  • Hora: das 8h às 17h
  •  Local: Estacionamento do Comper Itanhangá
  • Endereço: Rua Joaquim Murtinho, nº 1679, Campo Grande
  • Realização: ISMAC – Instituto Sul-Mato-Grossense para Cegos “Florivaldo Vargas”
  • Apoio: Receita Federal do Brasil, Grupo Pereira e Hospital São Julião

Assine o Correio do Estado

 

 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Comando Vermelho tenta ganhar território do PCC no Estado
SEGURANÇA PÚBLICA

/ 2 dias

Comando Vermelho tenta ganhar território do PCC no Estado

2

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3528, sábado (1/11); veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3528, sábado (1/11); veja o rateio

3

Resultado da Quina de ontem, concurso 6868, sábado (1/11); veja o rateio
Loteria

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 6868, sábado (1/11); veja o rateio

4

Resultado da Quina de hoje, concurso 6868, sábado (1/11)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Quina de hoje, concurso 6868, sábado (1/11)

5

Após incêndio, União dá 1&ordm; passo para comprar novas áreas indígenas em MS
promessa

/ 2 dias

Após incêndio, União dá 1º passo para comprar novas áreas indígenas em MS

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Câncer de mama aposenta?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 3 dias

Juliane Penteado: Câncer de mama aposenta?
Leandro Provenzano: Você tem um financiamento habitacional em seu nome?
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

Leandro Provenzano: Você tem um financiamento habitacional em seu nome?

A Era IA-Driven e a redefinição do Mercado de Trabalho
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

A Era IA-Driven e a redefinição do Mercado de Trabalho
Juliane Penteado: Burnout no serviço público
Exclusivo para Assinantes

/ 24/10/2025

Juliane Penteado: Burnout no serviço público