Cidades

Polícia Civil encontra cachorro no Parque dos Poderes e tenta localizar tutor

Animal foi localizado pela corporação nas imediações da Avenida Hiroshima e levado à sede do Dracco

Alison Silva

Alison Silva

13/02/2026 - 14h15
Por meio do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Dracco), a Polícia Civil quer encontrar o tutor de um cachorro macho, localizado pela corporação na manhã desta sexta-feira (13) no Parque dos Poderes. 

Conforme divulgado pela Polícia Civil, o animal, aparenta ser da raça golden retriver é dócil e foi encontrado nas imediações da Avenida Hiroshima. 

O cachorro foi levado à sede do Dracco, localizada na Rua Antônio Francisco Nantes, no Jardim Seminário. De acordo com o Dracco, o animal será entregue aos tutores somente medidante comprovação. 

Foto: Divulgação / Dracco 

LOTERIA

Empresa paulista oferece repasse de 36% e sai na frente no 2° leilão da Lotesul

Prohards, empresa que lançou a melhor proposta, agora vai para a segunda fase (prova de conceito)

13/02/2026 12h00

sta deve ficar responsável pela loteria de Mato Grosso do Sul - FOTO: Gerson Oliveira

Prohards Comércio, Desenvolvimento e Serviços em Tecnologia da Informação LTDA deu o maior lance e ofereceu repasse de 36,11% ao Governo do Estado, no segundo leilão, realizado na manhã desta sexta-feira (13), referente ao pregão da Loteria Estadual de Mato Grosso do Sul (Lotesul).

A convocação será publicada no Diário Oficial Eletrônico nos próximos dias. A licitante teve prioridade por ter feito a segunda melhor oferta no primeiro leilão. A partir de então, a empresa vai para a segunda fase do processo licitatório (prova de conceito).

A Prohards é uma empresa paulista, com sede em Rio Claro (SP). Foi fundada em maio de 2006 e é a mais consolidada no mercado de "jogatinas".

Presidida por José Carlos Baungartner, a empresa integra a World Lottery Consortium, maior associação de loterias do mundo, que reúne mais de 150 loterias de estados espalhadas por 80 países de cinco continentes. Atualmente, opera em loterias em cidades do Paraná (PR) e Mato Grosso (MT).

A Lottopro Jogos de Apostas e Gestão de Lotéricas LTDA havia ganhado o primeiro leilão em 23 de janeiro, mas, foi reprovada na prova de conceito por falta de cofre de regulação (eletrônico), o que é uma exigência do Governo de MS para a Lotesul.

LEILÃO

O governo de MS está em busca de uma empresa especializada para implantação e operação de solução tecnológica (plataforma) que controle as atividades lotéricas, integrada com meios de pagamentos, para gerenciar e controlar as atividades e fluxo financeiro dos operadores lotéricos da loteria de MS, incluindo manutenção, customização e atualizações que se fizerem necessárias durante a vigência contratual, com entrega total do código-fonte e banco de dados ao final do contrato.

A primeira disputa pela Loteria Estadual de Mato Grosso do Sul (Lotesul) ocorreu em 23 de janeiro no formato leilão, sendo a Lottopro vencedora, mas, foi desclassificada na segunda etapa do processo licitatório (prova de conceito), por não possuir cofre eletrônico.

A segunda disputa ocorreu em 13 de fevereiro de 2026, sendo a Prohards vencedora.

A estimativa é que o serviço deva render um faturamento anual de até R$ 1,4 milhão, apenas da estimativa da receita média anual constatada no edital ser de R$ 51,4 milhões.

Atualmente, a Lotesul é administrada pelo próprio Governo de Mato Grosso do Sul, através da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz-MS).

A empresa que vencer a licitação para administrar a Lotesul poderá ter um faturamento anual bilionário, segundo estimativa macro feito pelo governo do Estado.

MATO GROSSO DO SUL

Carreta com gado tomba na BR-158 e motorista morre preso às ferragens

Acidente ocorreu na madrugada desta sexta-feira, em Três Lagoas; parte dos animais ficou solta na pista e Polícia Civil vai investigar as causas

13/02/2026 11h45

O condutor dirigia um caminhão Scania que tracionava uma carreta boiadeira carregada com gado

O condutor dirigia um caminhão Scania que tracionava uma carreta boiadeira carregada com gado Alfredo Neto/RCN 67.

Um motorista de carreta morreu na madrugada desta sexta-feira (13) após o veículo que conduzia tombar na BR-158, no quilômetro 300, em Três Lagoas, região leste de Mato Grosso do Sul.

O condutor dirigia um caminhão Scania que tracionava uma carreta boiadeira carregada com gado. Conforme as primeiras informações, ao passar por uma curva à esquerda, o motorista teria perdido o controle da direção, e o conjunto acabou tombando às margens da rodovia.

Com o impacto, a cabine foi destruída e o motorista ficou preso às ferragens, morrendo ainda no local. Equipes do 5º Grupamento de Bombeiros Militar foram acionadas e constataram o óbito.

Parte dos animais transportados se espalhou pela pista, exigindo atenção redobrada de quem trafegava pelo trecho. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) atuou no controle do tráfego e na contenção do gado até que a situação fosse normalizada.

A área foi isolada para o trabalho da Polícia Científica, e a Polícia Civil de Três Lagoas abriu investigação para apurar as circunstâncias do acidente.

De acordo com o portal RCN 67, o tombamento mobilizou equipes de segurança durante a madrugada e provocou interdição parcial da rodovia.

Especialistas apontam que veículos que transportam carga viva podem apresentar maior instabilidade, principalmente em curvas, devido ao deslocamento do peso. No entanto, apenas a perícia poderá confirmar o que levou à perda de controle do veículo.

