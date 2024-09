Vítimas de colisão entre carretas são identificadas pela Polícia Civil

INCÊNDIOS

Professor explica que a fumaça de incêndios se deslocará e será mais densa do que a observada nos últimos dias, deixando a qualidade do ar em nível considerado ruim

Os incêndios florestais que atingem o Pantanal, Amazônia e outras regiões do País trazem reflexos em Campo Grande. A fumaça chegou a capital de Mato Grosso do Sul no fim de semana e a situação deve piorar na quinta-feira (5).

De acordo com o professor doutor em Física, Widinei Fernandes, da Estação de Qualidade do Ar de Campo Grande, QualiAr, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), a chegada de uma nova frente fria irá provocar a mudança da direção dos ventos, deslocando a fumaça para Campo Grande e outras cidades do Estado.

"Na quinta-feira amanheceremos novamente com uma fumaça sobre Campo Grande e em boa parte do Estado. Essa fumaça tende a ser mais densa que a observada nos últimos dias e permanecerá por toda a manhã", disse o professor.

Ainda segundo ele, a qualidade do ar poderá ficar em situação considerada ruim. Nesta terça-feira, até às 17h, o índice de qualidade do ar estava em 34, considerado bom.

Frente fria

Previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) aponta que o avanço da frente fria deve ocorrer entre quarta (4) e quinta-feira e irá favorecer uma leve queda nas temperaturas.

Na sexta-feira (6) podem ocorrer temperaturas abaixo de 10°C no sul do Estado, mas na maioria das regiões o calorão permanece. Em Campo Grande, a mínima deve ser de 19°C e a máxima de 30°C.

"Essa frente fria passa rápido pelo estado do MS e as temperaturas voltam a subir no próximo final de semana, ficando elevadas e acima da média para o período, com valores que podem atingir os 38-42°C principalmente nas regiões pantaneira e sudoeste", diz o Cemtec.

Além disso, os índices de umidade relativa do ar seguem baixos, entre 15% e 30%. A recomendação é beber bastante líquido e umidificar os ambientes.