Polícia Civil prende integrantes de esquema criminoso que vendia motos adulteradas em Campo Grande

Nesta quinta-feira (03), Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Furtos e Roubos de Veículos (DEFURV), identificou e prendeu quatro suspeitos de integrarem um squema criminoso de comercialização de motocicletas com sinais identificadores adulterados em Campo Grande.

As investigações começaram em fevereiro de 2024, quando uma das vítimas foi até à Delegacia ao descobrir que tinha comprado uma motocicleta adulterada através de anúncio no Marketplace do Facebook. Na ocasião, a perícia técnica confirmou que o veículo era produto de furto e teve seus sinais identificadores alterados.

Durante as investigações, a equipe da DEFURV identificou e prendeu um rapaz de 20 anos como principal suspeito, que se apresentava com nome falso nas redes sociais para realizar as vendas fraudulentas.

Ainda durante o trabalho investigativo, os agentes identificaram a participação de outros três rapazes de 22, 24 e 28 anos, que foram presos suspeitos de serem oautores das adulterações nos veículos furtados.

Ao todo, foram apreendidas oito motocicletas adulteradas que foram comercializadas pelo grupo criminoso, além de indícios de que outras quatorze também tenham sido negociadas de forma ilícita.

Os envolvidos responderão pelos crimes de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (Art. 311 do Código Penal) e associação criminosa (Art. 288 do Código Penal), com penas que podem chegar a 8 anos de reclusão.

ALERTA

Diante disso, a Polícia Civil orienta que, ao adquirir veículos usados, os compradores realizem consultas prévias junto ao Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul - (DETRAN/MS). Além disso, a orientação é para que, preferencialmente, a negociação seja feita em ambiente seguro, e não apenas via telefone ou redes sociais.

