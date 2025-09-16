Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Cidades

Polícia Civil reforça saúde mental com novo protocolo de apoio

Reportagem do Correio do Estado mostrou que, entre 2019 e abril de 2024, nove policiais militares do Estado tiraram a própria vida

DÊNIS MATOS

16/09/2025 - 16h44
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Após a publicação da reportagem “Suicídios levam polícias de Mato Grosso do Sul a 'crise invisível'", a Delegacia-Geral de Polícia Civil (DGPC) respondeu que criou um protocolo, em vigor desde maio, para oferecer suporte a policiais expostos a eventos traumáticos.

Além disso, a Polícia Civil está implementando avaliações psicológicas e físicas periódicas para identificar necessidades e auxiliar em estratégias de prevenção.

A DGPC também justificou a inclusão do apoio espiritual na mesma coordenadoria do atendimento psicossocial, citando o reconhecimento da Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre a espiritualidade como um componente da saúde.

A nota explica que o foco é na espiritualidade, não em religião, e que esse suporte é oferecido por profissionais teólogos, atuando principalmente na prevenção do adoecimento mental de policiais e seus familiares.

Para o futuro, a DGPC planeja fortalecer sua rede de apoio através de parcerias com universidades, sindicatos e planos de saúde. A instituição também pretende expandir programas de bem-estar, como ginástica, meditação e dança, e implementar ações como preparação para aposentadoria e educação financeira.

Outro projeto destacado é o "Programa Capilaridade", que visa capacitar policiais em áreas mais afastadas para oferecerem o primeiro acolhimento a colegas em necessidade.

Crise invisível nas polícias de MS

Um levantamento da própria instituição, obtido via Lei de Acesso à Informação (LAI), revela que, entre 2019 e abril de 2024, nove policiais militares de Mato Grosso do Sul tiraram a própria vida. O número é alarmante, especialmente quando comparado com a taxa nacional. Na Polícia Civil, desde 2014 foram 11 suicídios de policiais, entre eles, um delegado de polícia. 

Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Mato Grosso do Sul teve a maior taxa de suicídio entre policiais militares e civis do Brasil em 2022, com 0,6 por mil policiais na ativa. O número é superior até mesmo ao de estados com efetivos muito maiores, como São Paulo e Rio de Janeiro.

O estresse crônico, a exposição à violência e traumas constantes são os principais fatores que levam a transtornos como a síndrome de burnout, ansiedade e depressão. Além disso, a cultura militar, que valoriza a força e a resiliência, impõe um pesado estigma sobre a busca por ajuda psicológica, especialmente entre os homens.

Três estudos feitos na UFMS que abordam a questão da saúde mental dos policiais de Mato Grosso do Sul. A primeira, de Fabiana Souza Pedraza, psicóloga e policial civil, usou inteligência artificial para identificar que o reconhecimento formal, como elogios e premiações, pode reduzir o risco de adoecimento em quase 50%, enquanto a instabilidade na carreira, com mudanças constantes de setor ou cidade, aumenta as chances de desenvolver transtornos mentais.

A pesquisa propõe um Sistema de Intervenção Precoce (SIP) para identificar policiais em risco e agir preventivamente. A segunda dissertação, de Julyana Sueme Winkler Oshiro, apontou que 100% dos policiais de um setor administrativo se sentiam desmotivados e incompetentes, mostrando que a linha entre disciplina militar e assédio moral é perigosamente tênue. Por fim, a pesquisa de Carmem Gress revelou uma relação direta entre o estresse profissional e o risco de suicídio.

Embora existam iniciativas como o programa federal "Escuta SUSP" e o Departamento de Gestão de Pessoas da Polícia Civil, o atendimento ainda é visto como reativo, dependendo da iniciativa do policial para buscar ajuda.

As entidades de classe, como o Sinpol/MS e a Adepol, reconhecem a gravidade do problema e implementam programas próprios ou apontam a falta de reconhecimento e a "policiofobia" da sociedade como fatores que contribuem para o adoecimento da categoria.

Investimento

Itaipu repassa R$ 5,4 milhões para construção de centros culturais em aldeias de MS

Comunidades indígenas da região do Conesul serão contempladas com espaços de celebração das heranças culturais dos povos originários

16/09/2025 17h23

Compartilhar

Divulgação Itaipu Binacional

Continue Lendo...

A Itaipu Binacional iniciou o repasse de R$5,4 milhões de recursos para a construção de centros culturais indígenas em aldeias de Mato Grosso do Sul. Serão contempladas comunidades de nove municípios do Estado.

O diretor-geral da Itaipu, Enio Verri, destacou que os centros serão espaços de celebração das heranças culturais das comunidades e que, eventualmente, poderão servir como locais de reuniões e recepção de visitantes nas aldeias.

“As estruturas foram pensadas também para fomentar o empreendedorismo e o turismo sustentável nessas comunidades indígenas. Será possível o fortalecimento da economia criativa, ampliando a oferta de produtos e serviços relacionados à cultura indígena, gerando também renda para essas comunidades”, destacou.

Os centros culturais serão compostos por dez pavilhões de alvenaria, com 120 m² cada. A iniciativa faz parte do Programa Itaipu Mais que Energia, em parceria com a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), o Instituto de Desenvolvimento Socioambiental (IDS) e a Secretaria de Estado da Cidadania de Mato Grosso do Sul.

Divulgação Itaipu Binacional

Os espaços serão construídos com tecnologias ambientais que garantam eficiência energética e baixo impacto ambiental.

A execução ficará sob responsabilidade do IDS, que fará a contratação da mão de obra e o acompanhamento dos projetos. Atendendo a pedido das comunidades contempladas, será dada preferência à contratação de indígenas.

Os centros culturais serão construídos nos seguintes municípios:

  • Amambai
  • Antônio João
  • Aral Moreira
  • Caarapó
  • Dourados
  • Laguna Carapã
  • Paranhos
  • Ponta Porã
  • Tacuru

Outros investimentos

Pensando na melhoria da qualidade de vida dos indígenas da região sul do Estado, a Binacional assinou, em novembro do ano passado, um convênio para a implementação, ampliação e melhoria dos sistemas de abastecimento de água em 18 aldeias localizadas na área de atuação da empresa.

O investimento foi realizado em parceria com o Governo do Estado, por meio da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul), e com a Secretaria de Saúde Indígena (Sesai).

Foram destinados R$ 60 milhões ao projeto, sendo R$ 45 milhões da Itaipu e R$ 15 milhões da Sanesul.

A iniciativa garantirá acesso à água potável para aproximadamente 35 mil indígenas da etnia Guarani Kaiowá.

Além disso, cerca de 41 mil indígenas da mesma etnia também serão beneficiados indiretamente com a elaboração de projetos básicos e executivos de sistemas de abastecimento de água, em um momento em que enfrentam extrema vulnerabilidade hídrica.

Assine o Correio do Estado

PORTAS FECHADAS

HU impossibilita atendimentos espontâneos a gestantes durante obras no Centro Obstétrico

Todo o atendimento será feito por encaminhamento da Central de Regulação, respeitando a disponibilidade de vagas

16/09/2025 17h15

Compartilhar
As obras serão na rede elétrica, climatização e iluminação cirúrgica

As obras serão na rede elétrica, climatização e iluminação cirúrgica Foto: Arquivo Correio do Estado

Continue Lendo...

A partir da próxima segunda-feira (22) até o dia 21 de outubro, o Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), fechará o Centro Obstétrico, devido às obras de modernização do Centro Cirúrgico e da Central de Material e Esterilização.

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), responsável pela unidade, informou que não será possível receber gestantes de forma espontânea, ou seja, de portas abertas. 

Todo o atendimento será feito por encaminhamento da Central de Regulação, respeitando a disponibilidade de vagas nas salas PPPs (usadas nas fases pré-parto, parto e pós-parto imediato), alojamento conjunto, Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal e Unidade de Cuidados Intermediários.

O Núcleo Interno de Regulação enviará diariamente a lista de leitos disponíveis e o perfil das gestantes que poderão ser atendidas.

As obras serão na rede elétrica, climatização e iluminação cirúrgica. Durante o período, haverá uma sala disponível para cesarianas e curetagens no centro cirúrgico, além das salas PPPs, que continuarão funcionando para estas ocasiões normais.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Prefeito de Terenos escancara que licitação "é coisa para inglês ver"
ponta de um iceberg

/ 1 dia

Prefeito de Terenos escancara que licitação "é coisa para inglês ver"

2

Javalis colocam em risco águas cristalinas de Bonito
Cidades

/ 2 dias

Javalis colocam em risco águas cristalinas de Bonito

3

Advogado ostentação acusado de fraude no INSS tentou "ganhar" terreno da prefeitura
Cidades

/ 22 horas

Advogado ostentação acusado de fraude no INSS tentou "ganhar" terreno da prefeitura

4

Projeto de lei propõe que militar acumule tempo de serviço em qualquer corporação de MS
MS

/ 8 horas

Projeto de lei propõe que militar acumule tempo de serviço em qualquer corporação de MS

5

Juiz indica que empresas driblam legislação para construir perto de parque
CAMPO GRANDE

/ 1 dia

Juiz indica que empresas driblam legislação para construir perto de parque

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Um acordo invisível: expectativas do Mercado Financeiro
Exclusivo para Assinantes

/ 17 horas

Um acordo invisível: expectativas do Mercado Financeiro
Juliane Penteado: É possível acumular pensão por morte com aposentadoria de servidor?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 4 dias

Juliane Penteado: É possível acumular pensão por morte com aposentadoria de servidor?
Leandro Provenzano: Devolução na conta de luz
Exclusivo para Assinantes

/ 5 dias

Leandro Provenzano: Devolução na conta de luz
O Fim do Benefício Fiscal e as Novas Estratégias de Atração de Investimentos
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

O Fim do Benefício Fiscal e as Novas Estratégias de Atração de Investimentos