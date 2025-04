Polícia desmantela grupo de mulheres que aplicavam golpe em lojas da capital

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul deflagrou, na manhã desta quarta-feira (16), a Operação Ficto Persona, que resultou na “ruína” de um grupo criminoso formado por mulheres que apresentavam documentos falsos para adquirir semijoias e lingeries em lojas da capital.

As investigações começaram há quatro meses, quando as vítimas do golpe procuravam a Polícia para relatar os crimes sofridos. Segundo testemunha das próprias, as mulheres se apresentavam como vendedoras de consignados, ou seja, recebiam mercadorias de um fornecedor para comercializar.

Com isso, elas se apropriavam de diversos produtos, entre elas semijoias e lingeries. Diante dos fatos, a investigação constatou que tratava-se de uma associação criminosa especializada, já que tinham uma maneira singular de agir. Ao todo, foram identificadas seis suspeitas de participação no esquema, além de outros indivíduos que agiam “por fora”.

No dia 13 de março, uma das suspeitas foi presa em flagrante tentando aplicar o estelionato em uma loja de Campo Grande. Ao ser pega, a mulher confessou ter utilizado três documentos falsos em outras situações.

Sete mandados de busca e apreensão foram cumpridos nas residências das envolvidas, visando achar mais elementos que comprovem ainda mais os crimes cometidos. Até o momento, a ação criminosa levou um prejuízo de R$ 320 mil para as oito lojistas que sofreram com o golpe.

Nome da Operação

Originária do latim, “Ficta Persona” significa “pessoa fictícia” ou “identidade simulada”. A expressão remete à ideia de uma pessoa construída artificialmente, mediante a utilização de documentos falseados, visando induzir as vítimas ao erro, que, acreditando nas informações repassadas, entregavam as mercadorias as suspeitas.

Outro golpe recente

Em Nioaque, um homem, sem identificação confirmada, fingiu ser um juiz e aplicou golpe de R$ 2,2 mil em motorista de 43 anos, também sem ter seu nome revelado.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a vítima recebeu uma ligação de uma moça chamada Solange, da Secretaria de Educação do Município de Nioaque, dizendo que entraram em contato com ela para indicação de um motorista que poderia fazer o serviço para um juiz que chegaria na cidade.

O rapaz se interessou e recebeu outra ligação, desta vez de um número desconhecido e com DDD de Minas Gerais (38). A pessoa por trás deste número afirmou ser o Doutor Marco Antônio e que pagaria a diária de R$ 500 pelo serviço de motorista prestado.

Diante da aceita da vítima, foi solicitado que fosse enviado, via WhatsApp, foto da sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH), foto de documentos do seu carro e dados bancários.

Porém, posteriormente, recebeu uma nova ligação do mesmo homem que dizia ser o juiz que chegaria à cidade, do qual o homem fez um pedido à vítima. Ele solicitou que o homem fizesse um PIX para ele, a fim de pagar a equipe de segurança, alegando que seu limite de Transferência Eletrônica Digital (TED) já tinha excedido.

Ao todo, a vítima fez três pagamentos instantâneos ao golpista (R$ 980,00; R$900,00 e R$300,00), todas elas para o CPF de Juliano O. Santos. Ainda, na quarta solicitação, essa que seria de R$ 890,00, foi avisado por uma amiga que este caso poderia se tratar de um golpe.

Após ser alertado pela colega, ligou novamente para o suposto juiz, pedindo a localização do golpista. Porém, a chamada foi prontamente cancelada e todas as mensagens foram apagadas.

A vítima ainda tentou pedir estorno no Banco do Brasil, mas foi informado que não teria como fazer essa transação. No total, o prejuízo do homem foi de R$ 2.180,00.

