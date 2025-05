Polícia desmantela grupo que furtava combustível de trens em MS

Cidades

O evento é totalmente gratuito, e inclui palestras com nomes conhecidos nacionalmente; vagas são limitadas

Nos dias 15 e 16 de maio, Campo Grande receberá a Semana S do Comércio, que tem como objetivo fomentar o setor do comércio no estado. O evento é totalmente gratuito, e inclui palestras com o economista e comentarista Samy Dana, o especialista em inovação Juan Pablo Boeira, o comunicador e comediante Rafael Cortez e o especialista em tecnologia e inovação, Tony Ventura, além de oficinas e show com a dupla Patrícia & Adriana.

Para o evento, o diretor do Sesc MS, Vitor Mello reforça que a instituição trabalha com cinco programas fundamentais: cultura, lazer, assistência, saúde e educação e que o evento dará destaque para todas elas, principalmente na área de cultura.

“A programação está muito robusta, desde a chegada, que a gente vai ter intervenções culturais para animar o público, durante o evento, e finalizando, logicamente, com o grande show de Patrícia Adriana. Mas, além disso tudo, vamos trazer no nosso estande, todas as ações que o SESC pode fazer, porque a nossa missão é transformação social por meio da qualidade de vida, através desses cinco programas.Então falaremos mais ainda para a população, para os comerciários, para o público em geral, como o SESC pode atuar na vida das pessoas para essa transformação social”.

De acordo com a diretora do Senac MS, Jordana Duenha, o governo do estado investiu cerca de R$ 1 milhão no evento. Já a expectativa é que cerca de 2 mil pessoas estejam presentes durante os dois dias.

“Temos 22 caravanas vindo do interior, então Aquidauana, Jardim, Ponta Porã, Dourados, Bonito, tem muita gente vindo pra Campo Grande pra poder compartilhar aqui conosco esse momento”, disse.

As atividades acontecem no Senac Hub Academy e no Sesc Teatro Prosa, das 14h às 19h30. Cabe ressaltar que as oficinas têm vagas limitadas e as inscrições podem ser feitas clicando aqui.

Por fim, o presidente do Sistema Comércio, Edison Araújo destacou a importância do comércio no estado e a expectativa para o evento.

“O comércio representa hoje 75% da mão de obra no estado de Mato Grosso do Sul e também um terço, dois terços da arrecadação provém do sistema de comércio. Isso faz parte integralmente do setor de desenvolvimento econômico do estado, gerando emprego e renda para os nossos colaboradores”, informou.

