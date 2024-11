Polícia encontra animais mortos e multa de R$ 15 mil a fazendeiro por maus-tratos

Nova Alvorada do Sul

Ação policial aconteceu na cidade de Nova Alvorada do Sul. Na residência de um dos alvos, policiais encontraram cigarros eletrônicos e produtos importados. Ninguém foi preso nesta operação

Suspeitos de armazenar produtos ilícitos oriundos do Paraguai, como cigarros eletrônicos e produtos importados, foram alvos de uma operação da Polícia Federal (PF) nesta sexta-feira (8), no município de Nova Alvorada do Sul, a 115 quilômetros de Campo Grande. Durante a ação, ninguém foi preso, mas as investigações continuam.

Conforme informações da Polícia Federal, os mandados de prisão foram expedidos pela Justiça Federal de Dourados.

Em uma das residências, os policiais encontraram produtos estrangeiros, como cigarros eletrônicos e outros produtos importados, na casa de um dos suspeitos. Durante as operações, os policiais não encontraram ninguém no local.

Os produtos importados foram encaminhados à sede da Polícia Federal de Dourados, e as investigações começaram na tentativa de localização do proprietário das mercadorias oriunda do Paraguai, sem documentação, e também outros envolvidos no contrabando.

