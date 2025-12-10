Polícia encontra mais de mil 'canetas emagrecedoras' na fronteira em MS

Além dessas canetas emagrecedoras, os policiais militares rodoviários de Mato Grosso do Sul apreenderam ainda alguns aparelhos eletrônicos e outras substâncias - Reprodução/PMR

Distante cerca de 313 quilômetros da Capital de Mato Grosso do Sul, próximo da região de fronteira onde o território deixa de ser Brasil e passa a ser Paraguai, mais de mil canetas emagrecedoras foram localizadas na noite de ontem (09) por agentes da Polícia Militar Rodoviária (PMR).

Conforme narrado em boletim de ocorrência, a carga em questão foi apreendida em trecho da rodovia MS-164, como bem publicado pelo portal local Ligado na Notícia, no município fronteiriço de Ponta Porã, cidade vizinha ao território paraguaio de Pedro Juan Caballero (PJC).

Essa carga em questão foi localizada no interior de um veículo Volkswagen Gol, somando uma quantia estimada de aproximadamente 300 mil reais em toda sorte de produtos contrabandeados, desde as "populares" canetas emagrecedoras até aparelhos eletrônicos que seriam trazidos até Campo Grande.

Esse tipo de contrabando tem se tornado comum, vale lembrar, por exemplo, as quase 500 canetas emagrecedoras apreendidas pelo Departamento de Operações de Fronteira (DOF) há cerca de uma semana, no último dia 02, também em Ponta Porã.

Na ocasião passada, o motorista de 36 anos confirmou ter pegado os itens em Pedro Juan, compartilhando a semelhança de ter o mesmo destino: a Capital de Mato Grosso do Sul.

Mil canetas apreendidas

Agora, o volume encontrado ontem é mais que o dobro do apreendido há uma semana, sendo um total de 256 caixas da chamada Tirzepatida substância, famosa pela marca Mounjaro, transportada em caixas que contêm um total de quatro canetas aplicadoras de uso único.

Ou seja, tendo em vista que cada caixa é preenchida com quatro aplicadores, as 256 de tirzepatida apreendidas recentemente somariam 1.024 canetas emagrecedoras das mais diversas marcas, como:

TG,

Lipoless,

Tirzec,

Retatrutida e

Mounjaro

Além dessas canetas emagrecedoras, os policiais militares rodoviários de Mato Grosso do Sul apreenderam ainda alguns aparelhos eletrônicos, sendo 23 celulares, 20 tablets, um adaptador sem fio e um pen drive.

Porém as mais de mil canetas não tratavam-se das únicas substâncias que eram transportadas, já que também foi apreendido: uma ampola de testosterona; uma cartela de drostanolona propionato; um volume de perfumes diversos; um de cremes e sete caixas de botox.

Abordado pela PMR na MS-164, rumo ao distrito de Nova Itamarati, o condutor assumiu a origem dos produtos e também o destino, com o mesmo modus operandi de pegar os itens no Paraguai, em Pedro Juan Caballero nesse caso, e transportá-los até a Capital de Mato Grosso do Sul.

A Polícia Federal (PF) de Ponta Porã foi contatada pelos agentes da PMR, que foram orientados pelo delegado plantonista a levarem toda a carga, avaliada em R$282 mil, e veículo (de R$45 mil) até a Receita Federal após um agendamento prévio.

Já o indivíduo foi liberado, sem qualquer lesão aparente, tendo antes que assinar o chamado termo de guarda.

Nova proibição da ANVISA

Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), é proibida a fabricação, distribuição, importação, comercialização, propaganda e o uso de alguns medicamentos agonistas de GLP-1, as canetas emagrecedoras.

Até o momento, os medicamentos que se aplicam às resoluções já divulgadas pelo órgão são o T.G. 5 (RE 4.030); Lipoless (RE 3.676); Lipoless Eticos (RE 4.641); Tirzazep Royal Pharmaceuticals (RE 4.641) e T.G. Indufar (RE 4.641).

Já os produtos como Mounjaro e Ozempic podem ser utilizados normalmente, por já serem regulamentados pela Anvisa.

As medidas foram adotadas pelo aumento das propagandas e comercialização irregular das canetas, inclusive na Internet, o que é proibido para medicamentos no Brasil.

Medicamentos sem registro no País só podem ser importados de forma excepcional e para uso exclusivamente pessoal mediante prescrição médica e cumprimento de requisitos adicionais.

No Brasil, os medicamentos agonistas de GLP-1 só podem ser adquiridos com prescrição médica e retenção de receita.

