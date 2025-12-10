Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

INTERIOR

Polícia encontra mais de mil 'canetas emagrecedoras' na fronteira em MS

Semelhante à apreensão feita há cerca de uma semana, o dobro do volume dessa vez também teria origem paraguaia e como destino a Capital do Mato Grosso do Sul

Leo Ribeiro e Karina Varjão

Leo Ribeiro e Karina Varjão

10/12/2025 - 12h49
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Distante cerca de 313 quilômetros da Capital de Mato Grosso do Sul, próximo da região de fronteira onde o território deixa de ser Brasil e passa a ser Paraguai, mais de mil canetas emagrecedoras foram localizadas na noite de ontem (09) por agentes da Polícia Militar Rodoviária (PMR). 

Conforme narrado em boletim de ocorrência, a carga em questão foi apreendida em trecho da rodovia MS-164, como bem publicado pelo portal local Ligado na Notícia, no município fronteiriço de Ponta Porã, cidade vizinha ao território paraguaio de Pedro Juan Caballero (PJC). 

Essa carga em questão foi localizada no interior de um veículo Volkswagen Gol, somando uma quantia estimada de aproximadamente 300 mil reais em toda sorte de produtos contrabandeados, desde as "populares" canetas emagrecedoras até aparelhos eletrônicos que seriam trazidos até Campo Grande. 

Esse tipo de contrabando tem se tornado comum, vale lembrar, por exemplo, as quase 500 canetas emagrecedoras apreendidas pelo Departamento de Operações de Fronteira (DOF) há cerca de uma semana, no último dia 02, também em Ponta Porã. 

Na ocasião passada, o motorista de 36 anos confirmou ter pegado os itens em Pedro Juan, compartilhando a semelhança de ter o mesmo destino: a Capital de Mato Grosso do Sul. 

Mil canetas apreendidas

Agora, o volume encontrado ontem é mais que o dobro do apreendido há uma semana, sendo um total de 256 caixas da chamada Tirzepatida substância, famosa pela marca Mounjaro, transportada em caixas que contêm um total de quatro canetas aplicadoras de uso único. 

Ou seja, tendo em vista que cada caixa é preenchida com quatro aplicadores, as 256 de tirzepatida apreendidas recentemente somariam 1.024 canetas emagrecedoras das mais diversas marcas, como: 

  • TG, 
  • Lipoless, 
  • Tirzec, 
  • Retatrutida e 
  • Mounjaro

Além dessas canetas emagrecedoras, os policiais militares rodoviários de Mato Grosso do Sul apreenderam ainda alguns aparelhos eletrônicos, sendo 23 celulares, 20 tablets, um adaptador sem fio e um pen drive. 

Porém as mais de mil canetas não tratavam-se das únicas substâncias que eram transportadas, já que também foi apreendido: uma ampola de testosterona; uma cartela de drostanolona propionato; um volume de perfumes diversos; um de cremes e sete caixas de botox.

Abordado pela PMR na MS-164, rumo ao distrito de Nova Itamarati, o condutor assumiu a origem dos produtos e também o destino, com o mesmo modus operandi de pegar os itens no Paraguai, em Pedro Juan Caballero nesse caso, e transportá-los até a Capital de Mato Grosso do Sul. 

A Polícia Federal (PF) de Ponta Porã foi contatada pelos agentes da PMR, que foram orientados pelo delegado plantonista a levarem toda a carga, avaliada em R$282 mil, e veículo (de R$45 mil) até a Receita Federal após um agendamento prévio. 

Já o indivíduo foi liberado, sem qualquer lesão aparente, tendo antes que assinar o chamado termo de guarda. 

Nova proibição da ANVISA

Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), é proibida a fabricação, distribuição, importação, comercialização, propaganda e o uso de alguns medicamentos agonistas de GLP-1, as canetas emagrecedoras. 

Até o momento, os medicamentos que se aplicam às resoluções já divulgadas pelo órgão são o T.G. 5 (RE 4.030); Lipoless (RE 3.676); Lipoless Eticos (RE 4.641); Tirzazep Royal Pharmaceuticals (RE 4.641) e T.G. Indufar (RE 4.641). 

Já os produtos como Mounjaro e Ozempic podem ser utilizados normalmente, por já serem regulamentados pela Anvisa. 

As medidas foram adotadas pelo aumento das propagandas e comercialização irregular das canetas, inclusive na Internet, o que é proibido para medicamentos no Brasil. 

Medicamentos sem registro no País só podem ser importados de forma excepcional e para uso exclusivamente pessoal mediante prescrição médica e cumprimento de requisitos adicionais. 

No Brasil, os medicamentos agonistas de GLP-1 só podem ser adquiridos com prescrição médica e retenção de receita. 

 

Assine o Correio do Estado

TRÁFICO DE DROGAS

Operação "Casa Bomba II" prende chefes de organização criminosa

Ação localizou imóvel utilizado de depósito para guardar drogas, e criminosos tinham os entorpecentes apreendidos como "reserva de valor"

10/12/2025 10h37

Compartilhar
Operação Casa Bomba II preende dois líderes de organização criminosa em Maracaju

Operação Casa Bomba II preende dois líderes de organização criminosa em Maracaju Divulgação

Continue Lendo...

Durante a manhã desta quarta-feira (10), a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul deflagrou a operação Casa Bomba II, em Maracaju, cidade a 159 quilômetros de Campo Grande. Ação envolveu um helicóptero, além do batalhão de choque e do Canil.

Parte do desdobramento de uma operação de busca e apreensão realizada em julho deste ano no município do interior do estado sul-mato-grossense, a operação estava em busca de uma grande quantidade de drogas. 

Na ação de hoje foram localizados cofres embutidos dentro da parede de uma casa, o que nomeou a operação como “Casa Bomba II”.

Operação Casa Bomba II preende dois líderes de organização criminosa em Maracaju

Com apoio da Delegacia de Rio Brilhante, do 15º Batalhão da Polícia Militar, do Grupamento Aéreo (CGPA), do Batalhão de Choque e do Canil do 11º BPM, a apreensão aconteceu na localização e contou com um helicóptero da CGPA, para realizar a segurança da cidade e possível fuga dos envolvidos, por se tratar de uma organização criminosa.

Avaliada em R$ 120 mil, as drogas apreendidas foram apenas uma parte da operação. Após as investigações, a Polícia Civil identificou a atuação da organização criminosa responsável pela comercialização das drogas na região e pelos esconderijos dos entorpecentes. 

Segundo as informações, as drogas apreendidas eram utilizadas como reserva de valor pelos criminosos e o imóvel em que estavam escondidas havia sido adquirido com dinheiro de origem do tráfico de drogas comandado pela organização.

Conforme as provas reunidas na investigação, foi solicitado ao Poder Judiciário a prisão preventiva dos integrantes da facção criminosa e pelo sequestro do imóvel adquirido com dinheiro ilícito. As ordens, então, foram cumpridas nesta manhã.

Foram cumpridos dois mandados de prisão para os chefes da organização, e outras quatro pessoas foram conduzidas à Delegacia de Maracaju por estarem com porções fracionadas da ‘mercadoria’.

"Casa Bomba"

A operação leva o nome de "Casa Bomba" devido a utilização de um imóvel para armazenar drogas, que são comercializadas posteriormente em pontos de vendas de tráfico de drogas.

Assine o Correio do Estado

OBRAS

Campo Grande adere ao plano de equilíbrio e libera acesso a R$ 544 milhões para obras

Segundo a Prefeitura, o dinheiro será usado em obras de pavimentação e drenagem em 33 bairros da Capital

10/12/2025 09h45

Compartilhar
Dinheiro será usado em obras de pavimentação e drenagem em 33 bairros da Capital

Dinheiro será usado em obras de pavimentação e drenagem em 33 bairros da Capital Divulgação

Continue Lendo...

A Prefeitura de Campo Grande oficializou nesta terça-feira (9), em Brasília, a adesão ao Plano de Equilíbrio Fiscal (PEF), programa do Tesouro Nacional que avalia a saúde financeira dos municípios e libera acesso a novos créditos quando os critérios são cumpridos. A assinatura aconteceu no Ministério do Planejamento e contou com a presença da prefeita Adriane Lopes, da ministra Simone Tebet e de equipes técnicas da União e do Município.

Ao entrar no PEF, Campo Grande garante o aval da União para contratar operações de crédito, algo que vinha sendo discutido desde o início da gestão por causa da necessidade de reorganizar as contas públicas. Com isso, fica liberada a contratação de R$ 544 milhões junto à Caixa Econômica Federal, valor já aprovado em carta-consulta.

Segundo a Prefeitura, o dinheiro será usado em obras de pavimentação e drenagem em 33 bairros da Capital, áreas que há anos aguardam por melhorias básicas de infraestrutura.

Ainda nesta terça-feira, a Câmara Municipal aprovou dois projetos que autorizam a contratação da primeira parte do crédito: R$ 156 milhões, que devem ir para asfaltamento e outras obras urbanas. Essa liberação inicial faz parte do Plano de Promoção do Equilíbrio Fiscal, que organiza as etapas do PEF.

A adesão ao programa acontece após a Prefeitura passar por mudanças administrativas e ajustes fiscais que foram avaliados pelo Tesouro Nacional. O Município argumenta que essas ações ajudaram a melhorar os indicadores e permitir o acesso ao crédito.

Para a prefeita Adriane Lopes, o avanço é resultado de “planejamento e responsabilidade fiscal”. Agora, o foco passa a ser transformar os recursos autorizados em obras de fato, entregando melhorias esperadas há anos em vários bairros da cidade.

Assine o Correio do Estado
 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

De atestado médico, secretária da Capital é flagrada em corrida de rua de Bonito
Campo Grande

/ 1 dia

De atestado médico, secretária da Capital é flagrada em corrida de rua de Bonito

2

CNJ destaca enriquecimento "exponencial" de filho de desembargador investigado por venda de sentença
relatório

/ 1 dia

CNJ destaca enriquecimento "exponencial" de filho de desembargador investigado por venda de sentença

3

Instrutores enxergam medida para baratear CNH como positiva
Cidades

/ 1 dia

Instrutores enxergam medida para baratear CNH como positiva

4

Onde vai passar e qual é o horário do jogo entre Flamengo e Cruz Azul
copa intercontinental

/ 1 dia

Onde vai passar e qual é o horário do jogo entre Flamengo e Cruz Azul

5

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2859, segunda-feira (08/12)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2859, segunda-feira (08/12)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Brasil e Mato Grosso do Sul: as diferenças cada vez mais fortes
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Brasil e Mato Grosso do Sul: as diferenças cada vez mais fortes
Juliane Penteado: CTC é obrigatório para vínculos CLT antes de 12/12/1990 na aposentadoria no RPPS?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 5 dias

Juliane Penteado: CTC é obrigatório para vínculos CLT antes de 12/12/1990 na aposentadoria no RPPS?
Leandro Provenzano: A entrega do seu imóvel comprado na planta atrasou?
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

Leandro Provenzano: A entrega do seu imóvel comprado na planta atrasou?
Voo de Galinha à Vista: Análise das Perspectivas Econômicas para o Brasil (2025-2027)
Exclusivo para Assinantes

/ 02/12/2025

Voo de Galinha à Vista: Análise das Perspectivas Econômicas para o Brasil (2025-2027)