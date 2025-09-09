Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Cidades

Dois seguem foragidos após megaoperação que prendeu prefeito de Terenos

No total, foram 16 mandados de prisão, com 14 cumpridos; Ao menos nove pessoas foram encaminhadas para o presídio e outras cinco permanecem custodiadas

Alison Silva e Karina Varjão

Alison Silva e Karina Varjão

09/09/2025 - 16h19
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A megaoperação Spotless, deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) e pelo Grupo Especial de Combate à Corrupção (Gecoc), resultou no cumprimento de 14, dos 16 mandados de prisão expedidos pela Justiça, nesta terça-feira (9), em Terenos e Campo Grande. Dois alvos seguem foragidos.

Até o momento, segundo informações apuradas pelo Correio do Estado, dos presos, nove pessoas foram encaminhadas para o presídio e outras cinco permanecem custodiadas na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac-Cepol), onde aguardam audiência de custódia.

A ação, autorizada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, também executou 59 mandados de busca e apreensão, atingindo residências, empresas e órgãos públicos, incluindo a sede da Prefeitura de Terenos e secretarias municipais. O desembargador Jairo Roberto de Quadros foi o responsável pela decisão que autorizou a operação.

Entre os presos está o prefeito de Terenos, Eduardo Henrique Wancura Budke (PSDB), detido em sua residência. Também foram capturados empresários e servidores ligados a empreiteiras investigadas por fraudes em licitações.

Foram cumpridos nove mandados de prisão no município contra: Eduardo Henrique Wancura Budke (PSDB), prefeito; Sansão Inácio Rezende, dono da Construtora e Empreiteira Real; Valdecir Alves Batista, servidor; Genilton da Silveira Moreira, proprietário da Base Construtora e Logística; Nádia Mendonça Lopes, proprietária da Lopes Construtora e Empreiteira Ltda; Hander Luiz Correa Grote Chaves, dono da HG Empreiteira & Negócios Ltda; Fernando Seiji Alves Kurose, sócio da Construtora Kurose; Eduardo Schoier, empresário da Conect Construções e Orlei Figueiredo Lopes, ex-proprietário da Cerealista Terenos.

Esquema investigado

A Operação Spotless é uma continuidade da Operação Velatus, iniciada em 2024, que desvendou um esquema de fraudes em licitações de obras públicas. As investigações apontam que o grupo criminoso era dividido em dois núcleos: o político-administrativo, formado por servidores como Isaac Cardoso Bisneto (ex-secretário de Obras) e Valdecir Alves Batista, responsáveis por direcionar editais; e o empresarial, composto por empreiteiros que se beneficiavam dos contratos fraudulentos.

Conversas interceptadas em 2024 já mostravam combinação prévia entre empresários sobre quem venceria os certames, com indícios de que os resultados das licitações eram definidos antes mesmo da abertura oficial dos processos. Abaixo, a lista de empresas e empresários citados nos mandados: 

1. Arnaldo Santiago Ltda.
        Responsável Associado: Arnaldo Santiago
        Localidade: Campo Grande/MS

    2. Bonanza Comércio e Serviços Ltda.
        Responsável Associado: Cleberson Jose Chavoni Silva
        Localidade: Campo Grande/MS

    3. Conect Construções
        Responsável Associado: Eduardo Schoier
        Localidade: Terenos/MS

    4. Tercam Construções Ltda.
        Responsáveis Associados: Fábio André Hoffmeister Ramires e Jucélia Maria de Oliveira
        Localidade: Campo Grande/MS

    5. Construtora Kurose Ltda.
        Responsável Associado: Fernando Seiji Alves Kurose
        Localidade: Terenos/MS

    6. Base Construtora e Logística
        Responsável Associado: Genilton da Silva Moreira
        Localidade: Terenos/MS

    7. HG Empreiteira & Negócios Ltda.
        Responsável Associado: Hander Luiz Correa Grote Chaves
        Localidade: Terenos/MS

    8. Lopes Construtora e Empreiteira Ltda.
        Responsável Associado: Nadia Mendoça Lopes
        Localidade: Terenos/MS

    9. Angico Construtora e Prestadora de Serviços Ltda.
        Responsável Associado: Sandro José Bortoloto
        Localidade: Campo Grande/MS

    10. Construtora e Empreiteira Real
        Responsável Associado: Sansão Inácio Rezende
        Localidade: Terenos/MS

    11. D'aço Construção e Logística Ltda.
        Responsável Associado: Tiago Lopes de Oliveira
        Localidade: Terenos/MS

    12. Fortes Construtora Ltda.
        Responsável Associado: Alexandre Oliveira Pinheiro
        Localidade: Campo Grande/MS

    13. Agpower Engenharia e Construções Ltda.
        Responsável Associado: Arnaldo Godoy Cardoso Glagau
        Localidade: Terenos/MS

    14. GS Serviços e Construtora Ltda.
        Responsáveis Associados: Celso Ricardo Gazola e Fernando Gomes Camargo
        Localidade: Campo Grande/MS

    15. Construtora Queiroz Ltda.
        Responsável Associado: Daniel Matias Queiroz
        Localidade: Terenos/MS

    16. B2 Empreendimentos Ltda.
        Responsáveis Associados: Felipe Braga Martins e Luziano dos Santos Neto
        Localidade: Campo Grande/MS

    17. Tecnika Construção e Locação de Equipamentos Ltda.
        Responsável Associado: Rinaldo Cordoba de Oliveira
        Localidade: Campo Grande/MS

    18. Marsoft Informática, Construções e Serviços
        Responsável Associado: Rogério Luís Ribeiro
        Localidade: Terenos/MS

    19. RS Construções e Serviço Ltda.
        Responsável Associado: Stenia Sousa da Silva
        Localidade: Terenos/MS

    20. Gomes & Azevedo Ltda.
        Responsável Associado: Marcos do Nascimento Galitzki
        Localidade: Campo Grande/MS

A decisão do Desembargador Jairo Roberto de Quadros determinou a busca e apreensão nos endereços residenciais e/ou profissionais das seguintes pessoas:

  •     1. Henrique Wancura Budke (Prefeito de Terenos)
  •     2. Arnaldo Santiago (Empresário)
  •     3. Cleberson Jose Chavoni Silva (Empresário)
  •     4. Eduardo Schoier (Empresário)
  •     5. Fábio André Hoffmeister Ramires (Empresário)
  •     6. Fernando Seiji Alves Kurose (Empresário)
  •     7. Genilton da Silva Moreira (Empresário)
  •     8. Hander Luiz Correa Grote Chaves (Empresário)
  •     9. Isaac Cardoso Bisneto
  •     10. Leandro Cícero Almeida de Brito
  •     11. Nadia Mendoça Lopes (Empresária)
  •     12. Orlei Figueiredo Lopes
  •     13. Sandro José Bortoloto (Empresário)
  •     14. Sansão Inácio Rezende (Empresário)
  •     15. Tiago Lopes de Oliveira (Empresário)
  •     16. Valdecir Batista Alves
  •     17. Alexandre Oliveira Pinheiro (Empresário)
  •     18. Arnaldo Godoy Cardoso Glagau (Empresário)
  •     19. Celso Ricardo Gazola (Empresário)
  •     20. Daniel Matias Queiroz (Empresário)
  •     21. Edneia Rodrigues Vicente (Empresária)
  •     22. Felipe Braga Martins (Empresário)
  •     23. Fernanda Fidelis de Souza
  •     24. Fernando Gomes Camargo (Empresário)
  •     25. Jucélia Maria de Oliveira (Empresária)
  •     26. Luziano dos Santos Neto (Empresário)
  •     27. Maicon Bezerra Nonato (Secretário de Administração de Terenos)
  •     28. Marcos do Nascimento Galitzki (Empresário)
  •     29. Rinaldo Cordoba de Oliveira (Empresário)
  •     30. Rogério Luís Ribeiro (Empresário)
  •     31. Stenia Sousa da Silva (Empresária)
  •     32. Vanuza Candida Jardim (Empresária)


Assine o Correio do Estado
 

restrição judicial

Detran-MS apreende veículos com mais de RS 150 mil em dívidas

Apreensões ocorreram durante fiscalização da Lei Seca; débitos eram referentes a multas e licenciamentos atrasados

09/09/2025 15h30

Compartilhar
Veículo apreendido tinha dívidas de multas e licenciamento

Veículo apreendido tinha dívidas de multas e licenciamento Foto: Divulgação / Detran

Continue Lendo...

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS) apreendeu dois veículos com dívidas que, somadas, ultrapassam R$ 150 mil. Os flagrantes aconteceram durante o mês de agosto, em 12 operações da Lei Seca realizadas no Estado.

Conforme o Detran, foram realizadas abordagens e patrulhamentos em diversas cidades e rodovias do Estado, com objetivo de garantir segurança no trânsito.

Em uma das ocorrências, foi abordado um veículo Honda Fit durante patrulhamento em Dourados, que acumulava débitos de multas e licenciamentos que ultrapassavam R$ 98 mil, sendo R$ 95 mil apenas em multas de trânsito. 

Outro caso aconteceu em Naviraí, quando, também durante patrulhamento, a equipe de fiscalização do Detran-MS avistou uma caminhonete Toyota Hilux que tinha restrição judicial devido a uma dívida de mais de R$ 59 mil.

 Foi dada ordem de parada, mas o motorista não obedeceu e iniciou fuga, sendo perseguido pelos agentes. 

Com apoio da Polícia Militar (PM), o veículo foi seguido até uma propriedade rural, onde o motorista abandonou a Hilux e fugiu correndo para local desconhecido.  A caminhonete foi apreendida.   

Conforme o Detran, estes casos ilustram um problema recorrente, que é a não regularização na compra e venda de veículos. Conforme o órgão, o proprietário, ao vender o veículo, não realiza a transferência para o novo dono.

 Assim, quem não está com o veículo em seu nome, por vezes não se vê obrigado a respeitar as leis de trânsito, pois as multas e demais responsabilizações recaem sobre a pessoa que ainda consta como proprietária. 

Além destes casos de veículos com débitos, também se destaca a apreensão de um veículo que circulava como dublê, em Aquidauana. 

   O condutor possuía mandado de prisão em aberto e mais de 74 passagens pela polícia, incluindo tráfico, estelionato e violência doméstica, entre outras.  O veículo e o motorista foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Anastácio. 

Durante o mês, foram abordados 5.349 veículos em todo o Estado, que resultaram em 4.880 testes de etilômetro realizados, com duas pessoas presas em flagrante.

Além disso, foram flagrados 67 condutores dirigindo sem possuir a Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Veículo apreendido tinha dívidas de multas e licenciamentoHilux tinha restrição judicial devido a dívidas de quase R$ 100 mil (Foto: Divulgação / Detran)

CAMPO GRANDE

Homem morre em confronto com a PM após invadir casa da ex em Campo Grande

Suspeito descumpriu medida protetiva e invadiu a casa armado com uma faca e tentou agredir os policiais, que tentaram contê-lo inicialmente com spray de pimenta e depois atiraram

09/09/2025 14h59

Compartilhar
Homem descumpriu medida protetiva, invadiu casa da ex e foi morto ao tentar agredir policiais

Homem descumpriu medida protetiva, invadiu casa da ex e foi morto ao tentar agredir policiais Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Continue Lendo...

Um homem, que não teve a identidade divulgada, morreu em confronto com a Polícia Militar na tarde desta terça-feira (9), no Jardim Nashville, em Campo Grande.

De acordo com informações apuradas pelo Correio do Estado, o homem tinha medida protetiva e, mesmo assim, foi até a casa da ex-mulher e invadiu a residência, armado com uma faca e uma tesoura.

Ele chegou em uma motocicleta, que foi largada na frente da casa, e, antes de entrar, retirou uma peça da moto da vítima, para impedir que ela conseguisse fugir, e tentou invadir a residência na sequência.

A vítima conseguiu correr para fora e devido ao descumprimento de medida protetiva, ameaça e agressão, acionou a Polícia Militar. Não há informações se a vítima foi agredida, mas ela apresentava várias lesões corporais.

Quando os policiais chegaram ao local, tentaram dialogar com o criminoso para que ele se entregasse de forma voluntária e fosse encaminhado para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam). 

Ele, no entanto, estava bastante agressivo e partiu para cima dos policiais, que, inicialmente, tentaram contê-lo com spray de pimenta. O homem continuou avançando e, diante da situação de ameaça e risco, os policiais atiraram duas vezes contra ele.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas ao chegarem ao local apenas constataram que o criminoso já estava morto.

Ele tinha várias passagens pela polícia por violência doméstica.

A Polícia Civil e a perícia foram acionadas e, até a publicação desta reportagem, ainda estavam no local fazendo os levantamentos iniciais.

Homem descumpriu medida protetiva, invadiu casa da ex e foi morto ao tentar agredir policiaisVítima conseguiu correr e acionou a Polícia Militar (Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado)

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Apostador de Campo Grande acerta 15 números na Lotofácil
"SAIIUU!!"

/ 2 dias

Apostador de Campo Grande acerta 15 números na Lotofácil

2

Juiz suspende pagamento das multas aplicadas nos últimos 12 meses em Campo Grande
CIDADE MORENA

/ 2 dias

Juiz suspende pagamento das multas aplicadas nos últimos 12 meses em Campo Grande

3

Motociclista morre após colidir em poste em MS; Veja o vídeo
acidente

/ 2 dias

Motociclista morre após colidir em poste em MS; Veja o vídeo

4

MS tem três fundos de pensão sob risco de calote do Master
aplicação financeira

/ 1 dia

MS tem três fundos de pensão sob risco de calote do Master

5

Juiz afasta fala contra ex-prefeito na decisão do 'fim do pagamento de multas'
CAMPO GRANDE

/ 1 dia

Juiz afasta fala contra ex-prefeito na decisão do 'fim do pagamento de multas'

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
O Fim do Benefício Fiscal e as Novas Estratégias de Atração de Investimentos
Exclusivo para Assinantes

/ 17 horas

O Fim do Benefício Fiscal e as Novas Estratégias de Atração de Investimentos
Juliane Penteado: Idade ou contribuição, qual a aposentadoria mais rápida em 2025?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 4 dias

Juliane Penteado: Idade ou contribuição, qual a aposentadoria mais rápida em 2025?
Contratos de seguro nunca mais serão os mesmos: veja o que muda com a nova lei
Exclusivo para assinantes

/ 5 dias

Contratos de seguro nunca mais serão os mesmos: veja o que muda com a nova lei
Campo Grande lidera competitividade no Centro-Oeste
Exclusivo para assinantes

/ 1 semana

Campo Grande lidera competitividade no Centro-Oeste