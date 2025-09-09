Dois seguem foragidos após megaoperação que prendeu prefeito de Terenos - Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

A megaoperação Spotless, deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) e pelo Grupo Especial de Combate à Corrupção (Gecoc), resultou no cumprimento de 14, dos 16 mandados de prisão expedidos pela Justiça, nesta terça-feira (9), em Terenos e Campo Grande. Dois alvos seguem foragidos.

Até o momento, segundo informações apuradas pelo Correio do Estado, dos presos, nove pessoas foram encaminhadas para o presídio e outras cinco permanecem custodiadas na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac-Cepol), onde aguardam audiência de custódia.

A ação, autorizada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, também executou 59 mandados de busca e apreensão, atingindo residências, empresas e órgãos públicos, incluindo a sede da Prefeitura de Terenos e secretarias municipais. O desembargador Jairo Roberto de Quadros foi o responsável pela decisão que autorizou a operação.

Entre os presos está o prefeito de Terenos, Eduardo Henrique Wancura Budke (PSDB), detido em sua residência. Também foram capturados empresários e servidores ligados a empreiteiras investigadas por fraudes em licitações.

Foram cumpridos nove mandados de prisão no município contra: Eduardo Henrique Wancura Budke (PSDB), prefeito; Sansão Inácio Rezende, dono da Construtora e Empreiteira Real; Valdecir Alves Batista, servidor; Genilton da Silveira Moreira, proprietário da Base Construtora e Logística; Nádia Mendonça Lopes, proprietária da Lopes Construtora e Empreiteira Ltda; Hander Luiz Correa Grote Chaves, dono da HG Empreiteira & Negócios Ltda; Fernando Seiji Alves Kurose, sócio da Construtora Kurose; Eduardo Schoier, empresário da Conect Construções e Orlei Figueiredo Lopes, ex-proprietário da Cerealista Terenos.

Esquema investigado

A Operação Spotless é uma continuidade da Operação Velatus, iniciada em 2024, que desvendou um esquema de fraudes em licitações de obras públicas. As investigações apontam que o grupo criminoso era dividido em dois núcleos: o político-administrativo, formado por servidores como Isaac Cardoso Bisneto (ex-secretário de Obras) e Valdecir Alves Batista, responsáveis por direcionar editais; e o empresarial, composto por empreiteiros que se beneficiavam dos contratos fraudulentos.

Conversas interceptadas em 2024 já mostravam combinação prévia entre empresários sobre quem venceria os certames, com indícios de que os resultados das licitações eram definidos antes mesmo da abertura oficial dos processos. Abaixo, a lista de empresas e empresários citados nos mandados:

1. Arnaldo Santiago Ltda.

Responsável Associado: Arnaldo Santiago

Localidade: Campo Grande/MS

2. Bonanza Comércio e Serviços Ltda.

Responsável Associado: Cleberson Jose Chavoni Silva

Localidade: Campo Grande/MS

3. Conect Construções

Responsável Associado: Eduardo Schoier

Localidade: Terenos/MS

4. Tercam Construções Ltda.

Responsáveis Associados: Fábio André Hoffmeister Ramires e Jucélia Maria de Oliveira

Localidade: Campo Grande/MS

5. Construtora Kurose Ltda.

Responsável Associado: Fernando Seiji Alves Kurose

Localidade: Terenos/MS

6. Base Construtora e Logística

Responsável Associado: Genilton da Silva Moreira

Localidade: Terenos/MS

7. HG Empreiteira & Negócios Ltda.

Responsável Associado: Hander Luiz Correa Grote Chaves

Localidade: Terenos/MS

8. Lopes Construtora e Empreiteira Ltda.

Responsável Associado: Nadia Mendoça Lopes

Localidade: Terenos/MS

9. Angico Construtora e Prestadora de Serviços Ltda.

Responsável Associado: Sandro José Bortoloto

Localidade: Campo Grande/MS

10. Construtora e Empreiteira Real

Responsável Associado: Sansão Inácio Rezende

Localidade: Terenos/MS

11. D'aço Construção e Logística Ltda.

Responsável Associado: Tiago Lopes de Oliveira

Localidade: Terenos/MS

12. Fortes Construtora Ltda.

Responsável Associado: Alexandre Oliveira Pinheiro

Localidade: Campo Grande/MS

13. Agpower Engenharia e Construções Ltda.

Responsável Associado: Arnaldo Godoy Cardoso Glagau

Localidade: Terenos/MS

14. GS Serviços e Construtora Ltda.

Responsáveis Associados: Celso Ricardo Gazola e Fernando Gomes Camargo

Localidade: Campo Grande/MS

15. Construtora Queiroz Ltda.

Responsável Associado: Daniel Matias Queiroz

Localidade: Terenos/MS

16. B2 Empreendimentos Ltda.

Responsáveis Associados: Felipe Braga Martins e Luziano dos Santos Neto

Localidade: Campo Grande/MS

17. Tecnika Construção e Locação de Equipamentos Ltda.

Responsável Associado: Rinaldo Cordoba de Oliveira

Localidade: Campo Grande/MS

18. Marsoft Informática, Construções e Serviços

Responsável Associado: Rogério Luís Ribeiro

Localidade: Terenos/MS

19. RS Construções e Serviço Ltda.

Responsável Associado: Stenia Sousa da Silva

Localidade: Terenos/MS

20. Gomes & Azevedo Ltda.

Responsável Associado: Marcos do Nascimento Galitzki

Localidade: Campo Grande/MS

A decisão do Desembargador Jairo Roberto de Quadros determinou a busca e apreensão nos endereços residenciais e/ou profissionais das seguintes pessoas:

1. Henrique Wancura Budke (Prefeito de Terenos)

2. Arnaldo Santiago (Empresário)

3. Cleberson Jose Chavoni Silva (Empresário)

4. Eduardo Schoier (Empresário)

5. Fábio André Hoffmeister Ramires (Empresário)

6. Fernando Seiji Alves Kurose (Empresário)

7. Genilton da Silva Moreira (Empresário)

8. Hander Luiz Correa Grote Chaves (Empresário)

9. Isaac Cardoso Bisneto

10. Leandro Cícero Almeida de Brito

11. Nadia Mendoça Lopes (Empresária)

12. Orlei Figueiredo Lopes

13. Sandro José Bortoloto (Empresário)

14. Sansão Inácio Rezende (Empresário)

15. Tiago Lopes de Oliveira (Empresário)

16. Valdecir Batista Alves

17. Alexandre Oliveira Pinheiro (Empresário)

18. Arnaldo Godoy Cardoso Glagau (Empresário)

19. Celso Ricardo Gazola (Empresário)

20. Daniel Matias Queiroz (Empresário)

21. Edneia Rodrigues Vicente (Empresária)

22. Felipe Braga Martins (Empresário)

23. Fernanda Fidelis de Souza

24. Fernando Gomes Camargo (Empresário)

25. Jucélia Maria de Oliveira (Empresária)

26. Luziano dos Santos Neto (Empresário)

27. Maicon Bezerra Nonato (Secretário de Administração de Terenos)

28. Marcos do Nascimento Galitzki (Empresário)

29. Rinaldo Cordoba de Oliveira (Empresário)

30. Rogério Luís Ribeiro (Empresário)

31. Stenia Sousa da Silva (Empresária)

32. Vanuza Candida Jardim (Empresária)



Assine o Correio do Estado

