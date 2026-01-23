Polícia fecha três bocas de fumo em um mesmo condomínio de Três Lagoas - Divulgação/PCMS

Uma ação conjunta entre a Polícia Civil e a Polícia Militar na manhã de quinta-feira (22) resultou no fechamento de três bocas de fumo no Condomínio Ema, em Três Lagoas.

A ação ocorreu a partir de denúncias anônimas e reclamações diretas dos moradores do condomínio que relataram intensa circulação de usuários de drogas nas passarelas do condomínio, principalmente para a aquisição de crack. A situação vinha causando transtornos, sensação de insegurança e perturbação da ordem pública.

Durante as investigações, foram identificados três apartamentos distintos, cada um funcionando como uma boca de fumo. No entanto, apesar de localizados em imóveis diferentes, as drogas apreendidas apresentavam características semelhantes de embalagem e forma de acondicionamento, o que indica que os pontos de venda possam estar vinculados a um mesmo responsável.

Os apartamentos

No primeiro imóvel, localizado no Bloco C e utilizado exclusivamente como ponto de venda de drogas, dois homens foram flagrados no interior do apartamento manipulando entorpecentes. Após tentativa de fuga, ambos foram contidos. No local, foi apreendida grande quantidade de drogas, incluindo crack, cocaína e maconha, além de dinheiro em espécie, balanças de precisão, aparelho celular, liquidificador utilizado no preparo de drogas e diversos materiais destinados ao fracionamento e embalagem dos entorpecentes.

No segundo ponto, situado no Bloco P, um homem foi abordado na entrada do apartamento e foram encontradas com ele porções de crack e cocaína. Durante buscas no interior do imóvel, os policiais localizaram outras porções das mesmas substâncias, todas prontas para comercialização, além de materiais utilizados para o embalo da droga.

Já no terceiro apartamento, localizado no Bloco O, uma mulher foi abordada e flagrada com porções de crack. Após autorização para buscas no imóvel, os policiais localizaram mais entorpecentes ocultados no interior do apartamento, além de dinheiro, aparelhos celulares e um caderno com anotações relacionadas ao tráfico de drogas.

Ao todo, quatro pessoas foram presas, sendo dois homens em uma boca de fumo, um homem em outro apartamento e uma mulher em um terceiro ponto, todos situados no interior do condomínio.

Os envolvidos foram conduzidos, juntamente com as drogas e materiais apreendidos, ao DEPAC, onde permaneceram à disposição da Justiça. As investigações prosseguem para apurar a eventual ligação entre os pontos de venda e identificar outros envolvidos.