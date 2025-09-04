Polícia Federal apreende R$ 600 mil em perfumes e cosméticos

INTERIOR

Presidente do CRM-MS o desagravo faz questão de ressaltar o entendimento de que médicos em questão "agiram com correção e responsabilidade"

Nesta quinta-feira (04) o Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso do Sul (CRM-MS) publicou a chamada "nota de desagravo", saindo em defesa dos profissionais da saúde de Dourados que teriam sido "ameaçados" pela vereadora Isa Jane Marcondes.

Conforme o texto publicado hoje (04), uma sessão plenária do CRM-MS realizada em 18 de julho decidiu de forma unânime pela ação de apoio aos médicos do Hospital da Vida em Dourados, através de um "desagravo público".

"Em razão destes terem sido ameaçados e intimidados durante exercício legítimo da Medica, pela vereadora Isa Jane Marcondes", expõe trecho do desagravo.

Assinado pela presidente Luciene Lovatti Almeida Hemerly Elias, o desagravo faz questão de ressaltar que fica entendido que que os médicos em questão "agiram com correção e responsabilidade, de acordo com os ditames que regem a profissão médica", complementa.

"Fiscalizações em Dourados"

Autointitulada "dona de zona", Isa Marcondes foi eleita pelo partido Republicanos, como a vereadora mais votada de Dourados, somando quase três mil votos que garantiram seu lugar na Câmara Municipal.

Antes mesmo do fim de 2024, a vereadora popularmente conhecida como "Cavala", já acumulava uma série de "incômodos" entre os servidores públicos douradenses, que passaram a expressar suas preocupações com a ação de "vigilância" da vereadora.

A campanha eleitoral de Isa Marcondes foi marcada pelo slogan: "Dourados está uma zona e de zona eu entendo", e os vídeos contra o suposto caos na saúde passaram a viralizar regionalmente.

Logo no começo de julho deste ano, o Sindicato dos Médicos de Mato Grosso do Sul (Sindmed/MS) chamou as ações de "tragédia anunciada", afirmando que as fiscalizações nas unidades de saúde estariam se tornando "insustentáveis".

Segundo o presidente do Sindmed/MS, Marcelo Santana Silveira, a exposição dos profissionais desde o período eleitoral é classificada como “sensacionalismo barato” e não chegaria ao cerne da questão.

Inclusive um embate entre a vereadora e um médico chegou a terminar na delegacia, como abordou o Correio do Estado.

Presidente da Comissão de Higiene e Saúde, Isa segue com as fiscalizações que realiza na figura de vereadora, material esse com o qual a vereadora alimenta as redes sociais.



